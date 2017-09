Cinco casos cuando el daño puede ser eléctrico o electrónico

Lo eléctrico es impredecible

Tengo un Mazda 3 modelo 2007 y se le dañó el encendido; de un momento a otro no volvió a prender. Ya lo mandé a arreglar, pero me gustaría saber por qué se daña el encendido. ¿Qué tengo que hacer para que no vuelva a suceder? ¿Hay algún tipo de revisión especial para eso?

Lorena Moreno.



Un sistema de esos es como un bombillo, se puede dañar en cualquier momento, como todo lo eléctrico. Salvo que todo esté debidamente conectado, no hay otra prevención.



¿Computador dañado?

Según el mecánico, tenemos problemas con el diodo 47 EK del computador de una camioneta Pathfinder 2006 4000 cm3 de gasolina, que hace que antes de prenderla se activen las válvulas. La pregunta es: ¿Es cierto que se puede reparar el computador?, ¿en dónde? o ¿el diodo dónde se puede comprar? ¿Es bueno o aconsejable comprar uno usado bueno o comprar uno nuevo? Estamos en Santa Marta.

Miguel Ángel Pulido.



No sabría decirle con exactitud. He oído que en el 7 de Agosto de Bogotá hay algunos sitios donde trabajan computadores de carros, pero no tengo referencias sobre el trabajo ni los resultados.

Diodos venden en los negocios de electricidad de todos los tipos. Habría que ver las referencias o equivalencias y tener quien sepa cuál es y cómo cambiarlo. Es mejor uno nuevo, pero en esas cosas selladas uno nunca sabe qué está comprando. Si no tiene huellas de manipulación y funciona, pues uno usado es solución.

cuando el computador del carro reporta fallas

Electricidad y gasolina van por aparte

Tengo desde nuevo un BMW 118i Mod 2015. Cuando me entregaron el carro en el concesionario me explicaron reiteradamente que tanqueara con gasolina Extra solo de ciertas bombas (con prestigio), argumentando el cuidado del motor por el turbo. Este año llené el tanque en una bomba diferente y al viajar desde La Mesa el carro se varó. En el taller, mediante el escáner encontraron fallos (varios) en la mezcla y el arreglo fue cambiar una bobina. Mi inquietud va hacia reconocer si es más por falla del motor (ensamble, calidad, etc.) o si se le puede atribuir el daño a la "calidad" de la gasolina usada.

Sergio Reinaldo Vargas.



El daño es eléctrico por eso la solución que le dieron, y eso no tiene nada qué ver con la gasolina ni esta con el turbo en sí. Solo va relacionado el uso de extra con la relación de compresión del motor, que ahora sí sube mucho por la carga del turbo. Hay estaciones donde uno está seguro de que la gasolina ha sido debidamente protegida y es del octanaje correcto. También las hay menos rigurosas. Un componente externo como una bobina, que tiene la posibilidad de fallar en cualquier momento, como un bombillo, no se puede asociar con el diseño o la construcción del motor.



Gasolina y electricidad van aparte

Inquietud con el testigo EPC

Tengo un Voyage 1.6 modelo 2015, que al encender su motor aparece en el tablero la palabra EPC y al iniciar la marcha desaparece. Me han comentado que existiría problema si se quedara encendido definitivamente. ¿Es esto cierto? Si no lo es, ¿qué debo hacer revisar?

Jorge Arandia



Debe ir al concesionario para que lo revisen y corrijan plenamente pues debe estar en garantía. Puede ser alguna señal electrónica extraviada en el sistema y si se borra andando pues es un alivio pero no debe dejarlo así y en el servicio autorizado deben saber cuadrarlo.



Los códigos del tablero

No saben qué significa la alerta

Tenemos una camioneta Koleos 2016, aún en garantía. Desde los 8.000 kilómetros aparece un mensaje que textualmente dice “alerta puerto muerto activa”. La llevamos a los talleres del concesionario y después de múltiples revisiones nos dicen que es normal que este aviso aparezca en la zona de mensajes, cada vez que se enciende el vehículo. Nosotros no estamos de acuerdo, porque si dice alerta es por algo. ¿Qué podemos hacer?

Cecilia Solarte de Piedrahíta



Es posible que sea parte del chequeo que hacen los computadores de todos los sistemas cuando se abre el switch de encendido y eso es propio de cada carro pero lo mejor sería que en la vitrina del concesionario le hagan la operación similar a la de su camioneta en otros vehículos y ve si en todos sale la alerta. Si no aparece, deben corregirla en el taller y no salir con disculpas. Si es así, pues asumirlo, pero es raro que hayan intentado corregirla la alerta si eso fuera algo normal en todos los carros. Lo habrían dicho desde la primera visita al taller.



Hay que estar pendiente de los avisos en el tablero.

