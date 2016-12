Se puede reparar la caja automática

Tengo un Clio automático, modelo 2010. Desde hace unas semanas, cuando el carro ha rodado unos 10 minutos y el motor alcanza cierta temperatura, la caja de cambios patina y cuesta arrancar; es como si estuviera en neutro. En el taller de un concesionario me dijeron que podrían ser las electro-válvulas y en un ‘Renault Minuto’ me dijeron que había que cambiar la caja, ya que no era reparable. En ambos casos, el costo es muy elevado.

Este inconveniente sólo sucede cuando el carro ha rodado varios kilómetros, pero en recorridos cortos funciona bien. ¿Qué puede estar sucediendo?

Eliseo Bustamante



Dos verdades y una duda. Las electroválvulas o los discos internos son los que molestan, eso es 99 por ciento seguro pues es un daño recurrente y frecuente en esas cajas. Se pueden reparar, pero en el país no se consiguen repuestos originales para el asunto, que es propio de talleres especializados, y los arreglos no son confiables sin esos elementos, por lo cual suelen cambiar la unidad completa, sin que ello descarte que el problema no se presente.

A la larga, el carro dejará de andar cuando se agrave el problema que se manifiesta más cuando el aceite está caliente.

Se puede 'alzar' el carro

Tengo un Mazda 6 2009, el cual es muy bajito. Cuando entro al parqueadero, el babero golpea contra el piso, y lo mismo ocurre cuando paso sobre un ‘policía acostado’, por lo que debo cogerlos en diagonal. ¿Hay una manera técnica y segura de levantarlo unos dos centímetros?

Francisco Perdomo Rojas



No hay ninguna forma técnica pues eso altera el centro de gravedad del carro, modifica la geometría de las suspensiones y afecta muchas otras cotas de su ingeniería. Los suplementan poniendo unas ‘mogollas’ de caucho entre los resortes y la carrocería pero no es un proceso que goce de la bendición por los citados efectos.

Suspensiones

¿Se arreglan los inyectores?

Tengo un Spark GT con 50.000 kilómetros. El motor ha presentado fallas y en el taller me dicen que un par inyector de la gasolina se dañó por la mala calidad del combustible y/o el mantenimiento preventivo. ¿Qué tan cierto es que se dañen los inyectores por esa razón? ¿Cuál es el mantenimiento preventivo que se debe hacer al sistema?

Juan Peña



Si fuera esa la causa, habría miles de carros de todas las marcas con los inyectores dañados. Es, más bien, mala calidad de la pieza. No hay mantenimientos importantes y efectivos que se hagan salvo servicios cuando tienen muchos kilómetros, 80 mil por ahí, una limpieza con ultrasonido, salvo que presenten problemas puntuales como este.

motores

¿El turbo se deja ‘ajustar’?

Tengo una Escape 2014. Me parece que es muy brusca la entrada del turbo cuando uno va despacio, por ejemplo en un trancón o al pasar un reductor de velocidad. ¿Se puede ajustar algo al respecto?

Rodrigo Perlaza



No, señor. El turbo va enlazado con los mapas del motor y se altera todo su funcionamiento.

Porsche 911 Turbo

¿Se puede cambiar de aceite?

¿Hasta qué kilometraje se debe usar el aceite de motor 10W30 y en qué momento se debe hacer el cambio al 20W50 o con características más acordes a la edad del motor? En cuanto al aceite de caja, ¿es verdad que no necesita servicio?

Ricardo González



Debe usarlo de por vida pues sus características son las indicadas para el uso del motor. Cuando esté pasando aceite, hay que repararlo pues la viscosidad del mismo –a altas temperaturas como se daría en la gama 50– no sustituye el desgaste de las piezas. El aceite de caja no requiere servicio.