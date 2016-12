Cinco recomendaciones para enfrentar una experiencia 4x4

Los orígenes de la conducción de un vehículo de doble tracción están íntimamente relacionados con la búsqueda de aventura, la diversión y el goce de la naturaleza en espacios abiertos y ese es su espacio natural, pero los 4x4 tienen sus limitaciones.

Relacionadas

Los preparativos de una salida a trocha incluyen prestar atención especial al buen funcionamiento de los sistemas eléctricos y de frenos, y a la suspensión, la dirección y la refrigeración.

1. Enemigo número uno

Experiencia Mercedes-Benz 4x4 en Medellín

Vale la pena recordar que el enemigo número uno de los 'todoterreno' es el peso, y por ello debemos procurar que este no exceda el límite total del vehículo que, incluyendo a los pasajeros, no debe ser mayor al 75 por ciento de la carga útil; de otra forma la suspensión y la transmisión se verán seriamente comprometidas y más aún cuando se van a enfrentar verdaderas trochas.

2. Pilas con el filtro

Nuevo Toyota Land Cruiser

El filtro de aire es crítico en terrenos destapados, en los cuales el polvo, el barro y las partículas abrasivas abundan; por tal razón es importante revisarlo cuidadosamente y, si es preciso, cambiarlo. Nunca debe 'soplarse' con aire a presión, ya que se puede perforar y así las partículas de polvo entran directo al motor, produciendo daños.

3. Llantas en buen estado

Camp Jeep 2015

Para enfrentar terrenos destapados, las llantas deben encontrarse como mínimo al 50 por ciento de su vida útil, de lo contrario, sería conveniente reemplazarlas, ya que es el elemento que ejerce la tracción y sirve como punto de contacto entre el carro y el terreno.



De igual forma, es necesario ajustar la presión de los neumáticos para adecuarlos a las características del terreno. Se sugiere desinflar las llantas hasta un 40 por ciento de su capacidad para que haya mayor superficie de adherencia sobre el piso y así se obtenga mayor tracción (esto es especialmente útil cuando se transita en barrizales y terrenos fangosos).

4. Rudo pero con delicadeza

Discovery Sport 2015

En el manejo 'off road' también cabe la famosa frase de que la potencia sin control no es nada. No porque el 4x4 tenga todo el caballaje del mundo es una máquina indestructible y que puede superarlo todo.



En este tipo de manejos hay que pisar el acelerador con delicadeza y mucha medida pues las consecuencias pueden ir desde fundir el embrague hasta volcar el vehículo.



Y en el caso de un vadeo en un río, por ejemplo, se recomienda entrar y salir con la misma velocidad, es decir, con 'guantes de seda' sobre el acelerador. Y también cuando se asumen obstáculos, firme el pie derecho pero sin brusquedades porque el 4x4 las cobra.

5. golpes se multiplican

Toyota Fortuner SW4

Cuando se conduce fuera del asfalto, las maniobras que ejecutamos pueden causar grandes daños a las partes bajas del vehículo por lo que hay que estar atento a las consecuencias de esos golpes contra terraplenes o rocas.



Por eso, hay que verificar antes de salir a trocha que todos los testigos funcionen bien y una vez en ella verificar si puede haber problemas con los indicadores de aceite o refrigeración, pues puede que tanto el cárter como los radiadores sufran más de lo debido en la travesía.

revisión y limpieza

Agua, barro y polvo son agentes abrasivos

Cuando termine la experiencia 'off road' lo primero es eliminar con un buen y completo lavado el barro, polvo y demás elementos que se quedaron adheridos al carro y que si no se limpian pueden generar problemas posteriores tanto en las piezas mecánicas como en la carrocería.



Una vez el 4x4 esté impecable, revise el nivel de líquido de frenos y compruebe si tiene fugas en la dirección o la transmisión, que son zonas también sensibles a los impactos y al trato duro.