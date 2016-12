claves del Manual de la Sociedad Global de Seguridad Vial

1.- Cómo incide la velocidad en los accidentes

“Las velocidades superiores aumentan el riesgo de una colisión por varias razones. Es más probable que el conductor pierda el control del vehículo, no pueda anticipar a tiempo el peligro que se aproxima y no permita a los otros usuarios de la vía calcular adecuadamente la velocidad del vehículo. La distancia recorrida en un período de tiempo determinado –y así mismo la distancia recorrida a medida que el conductor reacciona a una situación peligrosa en la carretera– es mayor cuando se viaja a una velocidad superior. Además, la distancia de detención para un vehículo, después de que el conductor reaccione y frene, será más extensa a una velocidad de desplazamiento mayor.



Los estudios han demostrado que el tiempo de reacción puede ser de tan poco como un segundo, pero en una prueba se descubrió que la mayoría de los tiempos de respuesta son de entre 1,5 y 4 segundos”.

2.- Definición del exceso de velocidad

“La definición para una aplicación general del Manual se extrajo de la OECD, una organización para la cooperación y el desarrollo económico y la Conferencia Europea del 2006 de los Ministros de Transporte. Según ellos, “el exceso de velocidad abarca la velocidad excesiva (conducir por encima del límite de velocidad) o velocidad inapropiada (conducir demasiado rápido de acuerdo con las condiciones dadas, pero dentro de los límites)”.





3.- Lesiones y colisiones de tránsito relacionadas con la velocidad

“La velocidad ha sido identificada como un factor clave de riesgo en las lesiones causadas por el tránsito, influenciando tanto el riesgo de colisiones de tránsito, como la gravedad de las lesiones. Durante una colisión, la lesión es consecuencia de la transferencia de energía al cuerpo humano en cantidades y en porcentajes que dañan la estructura celular, los tejidos, los vasos sanguíneos y otras estructuras corporales. El nivel de daño corporal dependerá de la forma y la rigidez de la superficie u objeto de colisión, pero por lo general la velocidad juega el papel más importante”.

4.- ¿Por qué centrarse en la velocidad?

“En una colisión, es físicamente imposible para cualquier ocupante sostener de modo seguro un objeto que no se encuentra asegurado, menos a un niño sin cinturón. En una colisión de sólo 50 km/h, el peso del niño aumentará efectivamente 20 veces y un bebé de 5 kg parecerá que pesa 100 kg en una fracción de segundo.



La probabilidad de que un peatón muera si es atropellado por un automóvil aumenta con la velocidad. Las investigaciones han demostrado que la mayoría de los usuarios vulnerables (peatones, motociclistas) sobreviven si son atropellados por un automóvil que se desplaza a 30 km/h; la mayoría muere al ser atropellado por un automóvil que se desplaza a 50 km/h. Si el vehículo se desplaza a más de 30 km/h, se excederá el nivel de tolerancia humana a las lesiones provocadas por los automóviles”.

5.- Vehículos seguros, carreteras inseguras

“El uso del cinturón de seguridad y conducir automóviles bien diseñados, generalmente puede brindar protección en un impacto frontal de hasta un máximo de 70 km/h, y hasta 50 km/h en la mayoría de los impactos laterales. Se podrían tolerar velocidades superiores si la interfaz entre la infraestructura de la carretera y el vehículo estuviera bien diseñada y protegida contra colisiones, por ejemplo, mediante el suministro de amortiguadores de choque en vallas laterales de contención. Sin embargo, la mayoría de las redes viales permiten velocidades muy superiores sin las vallas protectoras entre los vehículos y los objetos del borde de la carretera.



La mayoría de los sistemas de tránsito no están diseñados sobre la base de la tolerancia del ser humano. En muchas ocasiones no se separa a los automóviles de los peatones mediante sendas peatonales. En la mayoría de los casos no se implementan límites de velocidad de 30 km/h en áreas residenciales de espacio compartido”.

6.- El exceso de velocidad, un problema creciente

“El exceso de velocidad ha aumentado a lo largo de los años debido a que la velocidad máxima que pueden alcanzar los automóviles nuevos duplica, en la mayoría de los casos, el límite de velocidad permitido en las carreteras. Los automóviles modernos pueden alcanzar velocidades muy altas, lo que no sucedía cuando se establecieron por primera vez los límites de velocidad. Por lo tanto, convencer a los conductores de que conduzcan dentro de los límites de velocidad anunciados representa más que un desafío”.

7.- ¿Qué factores contribuyen al exceso de velocidad?

“Transitar a velocidades superiores brinda la “gratificación” inmediata (como percepción, más allá de lo real) de que el tiempo de viaje es menor. Este beneficio se ve reafirmado cada vez que un conductor realiza un viaje y transita por encima del límite de velocidad sin ninguna consecuencia adversa (accidente).

Para la mayoría de los conductores, la probabilidad de sufrir un accidente grave como resultado de exceder el límite de velocidad es muy escasa, en cambio, tienen mucho más en consideración la amenaza de una multa por exceso de velocidad.



Cuando el vehículo pertenece a una empresa, por ejemplo, el conductor puede sentirse tentado a conducir a velocidades más altas. Cuando una persona se encuentra bajo presión o siente la necesidad de apresurarse, puede elegir conducir a velocidades peligrosas. A veces los conductores y los motociclistas aceleran la velocidad sólo por diversión.



La mayoría de los conductores considera que en cuanto a habilidades, se encuentra por encima del promedio”.

8.- El control de velocidad, ¿qué es?

“El control de la velocidad abarca una variedad de medidas cuyo objetivo es alcanzar un equilibrio entre la seguridad y la eficiencia de las velocidades de los vehículos en una red de carreteras. Una velocidad apropiada, en el contexto de un ‘sistema seguro’, es un nivel de velocidad que considera a la seguridad vial como el principal objetivo, en el contexto de la movilidad y las condiciones predominantes tales como el desarrollo de los lados del camino, los diferentes usuarios a lo largo de la carretera, la frecuencia del acceso a la carretera (incluidas las intersecciones), el volumen y diversidad del tránsito, el interés por el medio ambiente y la calidad de vida de los residentes que viven a lo largo de la carretera.



El control de la velocidad tiene como objetivo la reducción de la cantidad de colisiones vehiculares y de las lesiones graves y las víctimas mortales que pueden resultar de dichas colisiones.