Colombia aún no se conecta al carro eléctrico

En este mes vence el beneficio de cero por ciento de arancel para la importación de vehículos eléctricos y de sistemas recargables al país, así como el del cinco por ciento para modelos híbridos enchufables con cilindraje inferior o igual a 3.000 cm3.

Según Eduardo Visbal, vicepresidente de Comercio Exterior y Sector Automotor de Fenalco, “a comienzos de este año solicitamos al Ministerio de Comercio la renovación de este decreto pero sin cupos ni fechas de vencimiento y para toda clase de híbridos (…) a la fecha está siendo revisado por el comité de la Comisión de Asuntos Aduaneros y Arancelarios, para luego ser llevado al Confis”.

BMW i 3

Dicho alivio establecido en el decreto 2909 de diciembre de 2013 y vigente desde enero de 2014 planteaba entregar 750 cupos anuales (tanto para eléctricos como para híbridos), sin embargo la demanda por este tipo de tecnologías ha sido baja.



Según datos suministrados por Andemos con base en registros del Runt, durante los tres años de vigencia del decreto se utilizaron 708 cupos, es decir tan solo el 16 por ciento.

Mitsubishi I - Miev

De dichos cupos, 225 unidades corresponden al modelo Twizy de Renault, vehículo de dos plazas y de mayor venta en Colombia, que en nuestro mercado es comercializado como automóvil. Sin embargo al carecer de airbag y ABS, supondría su imposibilidad de venta el próximo año, si se mantiene en dicha categoría.



El elevado precio de los autos eléctricos que superan los 90 millones de pesos, la falta de incentivos tributarios que impulsen a una persona a comprarlos como el no pago del impuesto de rodamiento, IVA , peajes, o la reducción en la tarifa de energía, son algunas de las razones por las cuales la masificación del uso de esta tecnología no arranca en el país, además de sus limitaciones de autonomía.

Nissan Leaf

Otro factor principal es la carencia de una adecuada infraestructura de recarga en las ciudades para poder ‘rodar’ con tranquilidad y sin miedo a vararse por falta de carga. En Bogotá solo hay un punto de carga público ubicado en Unicentro, al norte de la ciudad, aparte de las ‘electrolineras’ del programa piloto de taxis eléctricos. Pero no todos los autos tienen compatibilidad con las características técnicas de esas estaciones.



Los esfuerzos de algunas marcas por comercializar este tipo de autos en el país siguen opacados por una aparente falta de interés gubernamental. Si la idea es potenciar los carros eléctricos en Colombia ¿por qué poner límites a la cantidad de vehículos que puede entrar cada año al país? ¿Por qué no se avanza en infraestructura para recarga?

Mitsubishi Outlander híbrida

“Se necesita una política en este aspecto más amplia por parte del gobierno nacional y del Confis, que no tenga cupos ni fechas de vencimiento para que los importadores puedan hacer sin temor las inversiones necesarias a largo plazo así como en la infraestructura”, asegura Eduardo Visbal.



Así se mueven

Renault, BMW, BYD, Mitsubishi y Nissan, siguiendo los lineamientos globales de cada marca en la venta de este tipo de autos, han dado los primeros pasos desde hace algunos años en el mercado nacional ofreciendo dentro de sus portafolios diversos modelos y alternativas.

.

Otro panorama a resaltar tiene que ver con la flota de taxis eléctricos y buses híbridos del Sistema Integrado de Transporte (Sitp), que se implementó en Bogotá durante la alcaldía de Gustavo Petro, y que se espera avance y crezca con la actual administración.



En este sector los vehículos tienen un beneficio adicional con IVA del 5 % en donde marcas como Volvo y BYD, han liderado su comercialización con modelos diésel híbridos y 100% eléctricos con 337 y 50 unidades respectivamente.

.

Eléctricos e híbridos en Colombia

Según cifras de Andemos basadas en los registros de Runt, en el país se tienen registradas a octubre de este año 794 unidades, de las cuales 419 corresponden a vehículos eléctricos, 337 a híbridos diésel y 38 son híbridos gasolina.



Por marcas, Renault lidera con 270 unidades eléctricas de los modelos Kangoo, Twizy y Zoe. Le sigue BYD con 50 unidades eléctricas E6; Mitsubishi con 36 del i-Miev; BMW aparece con 33 modelos i3 y completa el top cinco Nissan con 16 unidades del Leaf.



En cuanto a híbridos con motor a gasolina la lista la encabeza Mitsubishi con el SUV Outlander PHEV con 22 unidades, seguida por Porsche con 10 vehículos (Cayenne S Hybrid y E-Hybrid) mientras que BMW, con el recientemente lanzado X5 XDrive40E, acumula ya tres registros.

.

Programas eléctricos en el mundo

Noruega mediante la implementación de una política de exención de varios impuestos, el no pago de peajes, y estacionamientos públicos gratis, se convirtió en el país con mayor número de matrículas de vehículos eléctricos del mundo con más de 50.000 unidades en 2015. Por su parte, Alemania anunció recientemente que a partir del 2030 no se podrán matricular vehículos con motor de combustión (diésel y gasolina) y a partir de 2040 no podrán circular. En España el gobierno da incentivos tributarios y subsidios para la compra de vehículos eléctricos e híbridos.

Nissan Leaf

Infraestructura de recarga

Recientemente BMW Group, Daimler AG, Ford Motor Company y Volkswagen Group con Audi y Porsche, hicieron un acuerdo para propiciar a partir de 2017 la instalación de una red de 400 estaciones de carga ultrarrápida con niveles de potencia de hasta 350 kW para vehículos eléctricos en las principales autopistas de Europa. Con esto se busca que los propietarios de estos vehículos puedan utilizarlos sin miedo a quedarse sin carga más allá de los perímetros urbanos.

Ventas mundiales

Según un informe de EV Sales Data al cierre del mes de septiembre las ventas de vehículos eléctricos en el mundo (incluidos híbridos enchufables), tiene un acumulado de 515.000 unidades, un 54% más que el mismo periodo del año anterior, en donde marcas como BYD,