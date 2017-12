¿Cómo contratar o alquilar un vehículo?

La temporada de fin de año es propicia para reunirse en familia y hacer planes de viaje para disfrutar de un descanso. Si tiene planes de viaje pero no tiene vehículo propio puede recurrir a los servicios de transporte de pasajeros especial o acudir a una empresa de alquiler de vehículos.



En el primer caso usted tiene dos alternativas. La primera solicitar el servicio con una empresa que preste el servicio de transporte especial, la cual le asigna un conductor afiliado o puede contratar de manera directa a un conductor siempre y cuando esté afiliado a una empresa de transporte.

Es importante tener en cuenta que en ambas alternativas, la empresa de transporte debe estar habilitada por el Ministerio de Transporte para prestar este servicio, para ello se puede verificar en el siguiente link: http://web.mintransporte.gov.co/Consultas/empresas/consulta_empresas_otras.asp



El conductor debe portar el formato conocido como Fuec, el cual es solicitado por las autoridades viales y en el que se detalla el destino, la ruta, la distancia a recorrer y el nombre de los integrantes de su familia o de quienes contratan el servicio.



El servicio es puerta a puerta y en cuanto a los costos de traslado, por trayecto, estas empresas y/o conductores deben cumplir con las tarifas autorizadas por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte, las cuales son establecidas según el kilometraje, el número de peajes de la ruta y el costo de combustible.

Para la Supertransporte es importante que los usuarios consulten a través de la página del Runt con el número de la placa del vehículo y el documento del propietario, si tiene revisión técnico-mecánica vigente, así como Soat y los seguros de responsabilidad civil contractual y extracontractual exigidos por la ley.

También puede solicitar a la empresa que le suministre copia de los mantenimientos preventivos los cuales por ley, se deben realizar cada dos meses, y deben venir elaborados por un ingeniero mecánico con matrícula profesional vigente o por un CDA autorizado.



Cabe recordar que el transporte especial de pasajeros no podrá contratarse ni prestarse a través de operadores turísticos, salvo en aquellos casos en los que el operador esté habilitado como empresa de transporte especial.

Alquiler de vehículos

A diferencia de otros países, en Colombia el negocio de rentar un vehículo no es habitual, pero se trata de una buena alternativa para quienes no tienen carro y buscan movilizarse con mayor libertad hacia o en sus destinos turísticos.



En el país se encuentran diversas compañías que prestan este servicio como Avis, Hertz, Budget, Localiza, entre otras, o a través de plataformas web como Alkilautos y Rentalcars, todas con diversas alternativas de vehículos y algunas, por esta época del año, ofrecen tarifas especiales y sugieren rutas turísticas según el lugar de destino.



Quizás una de las principales ventajas de alquilar un vehículo es que no se está sujeto a un horario preestablecido, sin embargo debe tener en cuenta que el costo de alquiler no incluye gasolina y peajes, por lo que preparar la ruta con antelación es indispensable.



Una de las principales sugerencias es el tipo de vehículo a escoger. Si su plan de viaje incluye una travesía por montaña o desierto, lo ideal es buscar un vehículo 4x4, pero si es un viaje es por vías pavimentadas o en la ciudad uno de tamaño familiar mediano o pequeño, es el más apropiado.

Algo muy importante a tener en cuenta al momento de contratar este servicio, es alquilar el vehículo sin límite de kilómetros, pues si se pasa se verá obligado a pagar costos adicionales cuando realice la entrega.



La mayoría de empresas tiene servicios adicionales con costo, como el que le lleven a su casa el vehículo de alquiler o si lo quiere entregar en un lugar distinto donde lo recibió. Indague por estos servicios y las tarifas correspondientes antes de firmar.



Recuerde que por lo general debe devolver el vehículo en las mismas condiciones que fueron entregados, lavado y con el tanque de combustible lleno. Por otra parte si comete algún tipo de infracción el costo deberá ser asumido por el conductor.

Costos y requisitos

​

Se puede alquilar carros por días, semanas, o meses, según sus necesidades y dependiendo del tipo, familiar, SUV, todoterreno y/o camioneta de platón, es posible alquilar un vehículo desde 92.000 pesos diarios.



Los requisitos para el alquiler de un vehículo son sencillos: ser mayor de 21 años, tener tarjeta de crédito con cupo disponible, presentar cédula y licencia de conducción vigente y debe pagar el total del alquiler de manera anticipada.



Si su viaje incluye un destino internacional deberá preguntar en la agencia si debe tener la licencia internacional o Permiso Internacional de Conducción –PCI–, el cual se tramita en una hora en el Automóvil Club de Colombia. www.acc.com.co



Finalmente no deje para el final reservar el alquiler, sobre todo para esta temporada de fin de año y recuerde que todo el trámite lo puede hacer por Internet. Además de ser fácil, puede comparar precios, la oferta del tipo de vehículos y los servicios adicionales que ofrecen las diferentes empresas que operan en el país.