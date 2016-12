El ‘copy paste’ de la industria

Sin embargo, la idea de los fabricantes no es alterar el ADN de cada cual, sino lograr una economía de escala eficiente para competir en diferentes mercados y con vehículos iguales… pero distintos. Aquí, algunos ejemplos.



¿Para qué inventar lo inventado? Esa parece ser la premisa de las marcas que han decidido unir esfuerzos durante los últimos años con el fin de enfrentar la voraz demanda de clientes y sobrevivir a una competencia que no da tregua, con carros que se muestran únicos, aunque no puedan ocultar su génesis.



No es casualidad que el Chevrolet Tracker sea igualito al Vauxhall Mokka de Inglaterra, o que rueden el Suzuki Esteem, el Opel Corsa o el Chevrolet Swift en diferentes mercados. Aunque sus pintas incluyen uno que otro detalle fiel a cada origen y solidarios con sus clientes de marras, el proveedor de la casa sigue siendo el mismo: General Motors.



El Renault Symbol francés se hacía llamar Nissan Platina en Centroamérica y, antes de partir cobijas, la pick-up Ford Ranger era sospechosamente parecida a la Mazda BT-50 y se ensamblaban a la par en la planta de la CCA en Colombia. Hoy, la familiar Fiat Freemont europea es ‘fiel copia’ de la Dodge Journey norteamericana, el Hyundai Tucson evoca cada vez más al Kia Sportage, y los sedanes Citroën C-Elysée y Peugeot 301 parecen haber nacido el uno para el otro.



Estos y muchos otros modelos son el producto de la economía de escala que están implementando diferentes conglomerados automotrices con el fin de ampliar su portafolio y llegar con el carro que es, de la marca que es, al mercado que es, pero con menores costos y más rapidez de respuesta. Pero significa no solo rebautizar la carrocería según su destino (como sucede con la mayoría), sino armar vehículos con diseños diferenciados con el fin de cuidarles su ADN original y procurar así que el cliente final no sienta que está comprando la marca que no buscaba.



Esto último se cumple al pie de la letra en algunos de los gemelos que registramos en estas páginas, como el Fiat 500X y el Jeep Renegade, que incor-poran un tren motor casi idéntico, pero con pintas diametralmente diferentes, y es difícil notar en dúos como el de Renault Alaskan - Nissan NP300, dos pick-ups que seducen, exclusivamente, con el logotipo que llevan atornillado en la parrilla, y ahora serán usados por Mercedes para su nueva Clase X.



El Grupo Volkswagen es uno de los más activos en esto del copy paste, con marcas prestigiosas, como las alemanas VW, Porsche y Audi, la española Seat y la checa Skoda, que pulen diseños pero se rotan motores, como el eficiente 1,4 litros turbo de los modelos VW Golf, Audi A1, Seat Ibiza y Skoda Octavia o las poderosas máquinas turbodiésel que equipan las versiones respectivas de las SUV Porsche Cayenne, Audi Q7 y VW Touareg.



HYUNDAI I30 - KIA RIO

Ambas marcas ruedan muy bien por el mundo y se pelean los clientes sin agüero, a pesar de que pertenecen a la misma matriz coreana y tienen modelos casi idénticos. Para la muestra, los nuevos Hyundai i30 y Kia Rio, los cuales debutarán el año entrante con carrocerías casi iguales, ambos equipados con el nuevo motor tricilíndrico 1,0 L turbo y con otras máquinas que van desde los 90 hasta los 140 caballos de potencia (diésel y gasolina).

HYUNDAI I30

KIA RIO

VOLKSWAGEN TIGUAN - SEAT ATECA

Si no fuera por los detalles propios del ADN de cada uno y su origen (Alemania y España), se podría decir que se trata del mismo vehículo. El trazado de líneas anguladas, la plataforma tecnológica y, por supuesto, su vocación de camioneta familiar todoterreno les permitirá a sus clientes elegir a ciegas y sin temor a equivocarse. Las nuevas SUV VW Tiguan y Seat Ateca ruedan ya por el mundo con los reconocidos motores TSI y TDI de la matriz germana.

VOLKSWAGEN TIGUAN

SEAT ATECA

CITROËN C1 - PEUGEOT 108

Ambos miden 3.475 milímetros de largo. Equipan, entre otros, el nuevo motor Pure Tech 1,2 litros de tres cilindros y 82 caballos de potencia. Se ofrecen en versiones de dos y cuatro puertas. Los destacan por sus diseños modernos y muy estéticos. Y pertenecen al mismo dueño: el Grupo PSA de Francia, que nació de la fusión de la marcas Peugeot y Citroën: son el 108 y el C1, respectivamente.

PEUGEOT 108

PEUGEOT 108

SKODA CITIGO - VW UP! - SEAT MII

¿Qué fue primero, el Citigo, el Mii o el Up!? A la larga, poco importa, pues fueron pensados para diferentes mercados: los de los países de Europa oriental, en donde Skoda rueda muy bien, y los de la zona occidental del continente, dominados en este segmento por el Grupo VW al que pertenecen estos trillizos. Incorporan, entre otros, el eficiente motor 1,0 L de 75 caballos con que llegará a Colombia el modelo alemán. Eso sí, salvo uno que otro detalle, muy poco se desmarcan en diseño.

SKODA CITIGO

VW UP!

SEAT MII

JAGUAR F-PACE - RANGE ROVER

La elegante SUV F-Pace debutó en el mundo como el primer vehículo de su tipo de Jaguar, pero con prestaciones y tecnologías heredadas de las curtidas todoterreno Range Rover que ruedan en el mundo desde 1970. Como aquellas, la Jaguar F-Pace fue ataviada con toda la tecnología off road de sus hermanas, acabados de lujo, motores de gasolina y diésel similares y equipa-mientos que incluyen, como aquellas, una versión deportiva. Todo sin irrespetar el ADN de su casa original.

JAGUAR F-PACE

RANGE ROVER

FIAT 124 SPIDER - MAZDA MX-5

El ‘Fiata’, como fue bautizado el 124 Spider, es fabricado en la misma planta de Hiroshima (Japón) de donde sale el nuevo MX-5 Miata, del cual hereda la plataforma, a pesar de no pertenecer a la misma familia. El Fiat, sin embargo, equipa un motor Multiair 1,4 litros turbo con el que logró un comportamiento más brioso que el de los motores 1,5 y 2,0 litros Skyactiv-G del japonés, a pesar de que su carrocería es más ancha y pesada.

FIAT 124 SPIDER

MAZDA MX-5

BMW X1 - MINI COUNTRYMAN

Desde la ‘toma’ de Mini por parte de BMW, los vehículos ingleses han crecido no solo en tamaño sino en calidad técnica, gracias a que recibieron los motores de la casa alemana (definitivamente más eficientes). Los ingleses también ampliaron su oferta con modelos antes impensables, como esta SUV Mini Countryman, más grande y cómoda que su antecesora y equipada, en la versión Cooper S, con el mismo motor Twin Power turbo 2,0 L, de 192 caballos de potencia y 280 Nm de torque de su medio hermana BMW X1.

BMW X1

MINI COUNTRYMAN

FIAT 500X - JEEP RENEGADE

Estos modelos, pertenecientes al Grupo FCA, resguardan como ninguna otra pareja su bien más preciado: el ADN. El Fiat 500X, sin embargo, nació con el motor Multiair 1,4 L turbo de 140 caballos de potencia de la casa italiana, mientras que el Jeep Renegade se mueve con un Tigershark 2,4 litros y 184 caballos. Son armados en las mismas plantas de Italia y Brasil para los diferentes mercados mundiales.

FIAT 500X

JEEP RENEGADE

NISSAN NP 300 - RENAULT ALASKAN

La unión entre estos dos gigantes automotores, que lleva por nombre Alianza Renault-Nissan, ha dado muy buenos frutos de lado y lado, especialmente en la construcción de camionetas familiares y la de estas pick-ups, que no ocultan su deseo de emularse la una a la otra. Quizás por eso se les unió otro gigante, Daimler AG, que fabricará el primer vehículo con platón de la marca Mercedes-Benz, con la asesoría de estos expertos.



NISSAN NP 300