Comprada una moto nueva en Bogotá, el concesionario, a veces recomendándolo y a veces haciéndolo de todas formas, no las matricula allí sino en alguno de los municipios de Cundinamarca, principalmente Funza, “porque allí es más barato”. Con carros no sucede tanto, pero igual ocurre.



Las cifras lo respaldan. Según el Runt, a corte del pasado 28 de febrero de 2017 el parque automotor con matrícula de Bogotá era de 2.283.859 unidades, correspondiendo a 469.391 motocicletas y 1.814.468 vehículos, maquinaria, remolques y semirremolques, mientras que el de Cundinamarca sumaba 1.212.364 entre las 592.238 matrículas de moto y 620.126 de vehículos, maquinaria, remolques y semirremolques.



Igualmente la página web para impuestos de vehículos de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca invita a matricular los vehículos nuevos allí con el incentivo de recibir un descuento del 50 por ciento en el pago del impuesto de 2018 y del 20 por ciento para el de 2019. Además, cabe anotar que (vehículos y motos) tampoco tendrán que pagar la semaforización que cobran en Bogotá, que es el valor correspondiente a dos salarios mínimos diarios legales vigentes (cerca de 50 mil pesos para 2017).



No hay duda que esta información inicial es atractiva, pero luego de la ventaja de los descuentos empiezan a aparecer las desventajas. Por un lado, se debe partir del hecho que todo vehículo debería estar matriculado en la ciudad o municipio donde reside, pues son esas vías las que estará usando principalmente y por tanto debería ser a las que más aporte.

A tono con esto, desde finales del año pasado se ha venido proponiendo que los vehículos matriculados fuera de Bogotá tuvieran un pico y placa ‘especial’ (aunque no se dice nada de los tantos vehículos oficiales con matrículas de otros municipios e incluso departamentos), una medida sin duda controversial y que necesitará mucho estudio, pues de todas maneras la matrícula es un documento cuyos deberes y derechos son exactamente iguales en todo el territorio nacional.



Por otro lado, también se debe tener en cuenta el tiempo que se deberá ‘invertir’ al momento de necesitar hacer cualquier trámite (traspaso, duplicado de matrícula, cambio de color, etc.), pues la vuelta requerirá salir de la ciudad (con el tráfico que esto conlleva) e incluso repetirlo en caso que haga falta alguna documentación. O pagar los honorarios de un tramitador.



Y cuando llegue el momento de pagar el primer impuesto, lo barato puede empezar a salir caro. En primera instancia, y por cuestiones que desconocemos, la liquidación no es enviada a la dirección registrada del propietario, por lo que se debe proceder a hacerla manualmente a través de la página web.

Es de aplaudir que desde el año pasado, a pesar de todo el revuelo causado por las tablas de avalúos que valorizaron los vehículos usados, la página web de la Secretaría de Hacienda fue renovada para facilitar la generación de la liquidación.



Sin embargo, esta sección conoció que las fallas continúan al intentar hacer la liquidación, momento en el cual el sistema responde y solicita “comunicarse con el administrador” (¿administrador de qué?). Pero al llamar a los números telefónicos nunca contestan. ¿La única salida?: ir a la Gobernación de Cundinamarca.



Allí, donde sin problema (más allá de la espera) generan la liquidación, indican que la operación no podía ser realizada a través de internet debido a que “el propietario nunca fue a registrar el vehículo”. ¿Registrarlo? ¿Acaso no queda registrado al momento de matricularse? ¿Y cómo, entonces, sí se pudo hacer el procedimiento el año anterior para el mismo vehículo cuando le dieron las placas?



El pago, hay que aclarar, solo se puede hacer por internet cuando la liquidación se genera allí mismo, en tanto que no todos los bancos la reciben impresa.

Finalmente, tampoco hay claridad sobre el tiempo que demoran en hacerse efectivos los trámites de vehículos matriculados en el departamento respecto a los matriculados en Bogotá. Esta, junto a las demás preguntas aquí planteadas, fueron enviadas a la dirección de rentas de la Gobernación de Cundinamarca, en cabeza de Eduber Gutiérrez, pero luego de dos semanas de espera e insistencia no obtuvimos respuesta telefónica ni por correo.



Tal vez lo único cierto es que en ningún lado parece posible salvarse del enorme papeleo requerido que, dicho sea de paso, no siempre se garantiza que sea suficiente para hacer el trámite, pues parecería regla hacer devolver a todos al menos una vez por un papel, una firma o huella que hizo falta.



La plata vale, pero el tiempo perdido podría terminar costando más.