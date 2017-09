En honor a su aniversario 70, Ferrari tendrá una gran fiesta de cumpleaños en Nueva York (Estados Unidos), que promete ser legendaria. El evento es llamado ‘Driven By Emotion: Ferrari Through The Decades’ y se llevará a cabo los días 7 y 8 de octubre de 2017, cumpliendo con un festejo mundial que duró más de un año y visitó casi 60 países.

Habrá cinco exhibiciones diferentes en toda la ciudad . La primera se llamará ‘ A través de las décadas’ , en el Rockefeller Plaza, donde se reconocerá al auto más especial de cada década y presentarán una edición limitada de LaFerrari Aperta . La segunda parada es la ‘Motorsport And Performance’, en la relojería Hublot de 743 Fifth Avenue y 57th Street, donde acogerán a los Ferrari de competencia más emblemáticos, pasados y presentes.



En la vitrina oficial de Ferrari en Nueva York , estará la exhibición ‘Ferrari Today’ mostrando los V12 delanteros y otros modelos como el GTC4Lusso o el 812 Superfast. Por último está la presentación ‘Iconic Ferrari’ en la célebre casa de subastas RM Sotheby’s que alojará algunos de los más raros y emblemáticos Ferrari a lo largo de las décadas. La clausura será una celebración masiva de los 70 años el Rockefeller Plaza.

Los autos en exhibición abarcan modelos entre 1949 y 2017 , incluyendo clásicos como los 166 MM, los 400 SuperAmerica o súper deportivos como el 488 GTB y el LaFerrari Aperta. El evento tiene un video promocional que invita a la celebración en la Gran Manzana.

El año de celebraciones incluyó una exhibición única en el Salón del Automóvil de París (2016) , con modelos en decoraciones únicas y deportivos como el 488 GTB o el F12 Berlinetta que recibieron un aspecto retro. Recientemente Ferrari en asocio con RM Sotheby’s realizaron la venta Leggenda E Passione en la sede de Ferrari, donde autos como el 275 GTB/C Speciale, y LaFerrari Aperta encabezaron la subasta.