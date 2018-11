Se dañó un pistón

Tengo una Mahindra 2013 4x4 con 36.000 kilómetros y botó aceite por la varilla medidora. La llevé al taller y me dicen que se dañó un pistón y anteriormente pasó lo mismo y le cambiaron el turbo. ¿Qué pudo haber sucedido?

José Sady Bernal.



Cuando hay ese problema de expulsión de aceite por la varilla o los desfogues y empaques es porque efectivamente un pistón o varios se han pegado y tienen trabados los anillos y estos se gastaron. En ese momento, la compresión que suele generarse en la cámara escapa al cárter, lo presuriza y el aceite que está ahí busca salida. Hay que hacer una prueba de fugas porcentuales de compresión y en ella sabrá el estado de pistones de cilindros y podrá calcular el daño interno. Cuando el turbo se daña, por lo general se trata del sello que evita que el aceite de su lubricación se pase a la zona de admisión del compresor, donde hay alta presión y de inmediato el aceite se va con el aire de admisión a las cámaras produciendo enormes cantidades de humo azul, mientras dure el lubricante. Ese daño es diferente al de la salida de aceite por la varilla y no son conexos.



A mi camioneta X-Trail modelo 2011, motor 2.160 cm3, con 49.000 kilómetros de recorrido, le realizo mantenimiento cada 5.000 km. En días pasados perdió fuerza y en el taller, donde le realizan el mantenimiento, me dijeron que el turbo se había dañado. Quisiera que me aclare dos inquietudes:



1. ¿Cuáles son la posibles causas por las cuales se daña el turbo?



2. ¿Es verdad que el aceite para un vehículo diésel, se oscurece en tan solo ocho días después de haberlo cambiado?

Mario Hidalgo



Los turbocargadores son vulnerables a un mal aceite (debe ser sintético y cambiado cada 8.000 kilómetros); a mugre que entre en el ducto de admisión y dañe las aletas de las turbinas; a daño en los sellos del aceite del eje central que se traduce de inmediato en grandes dosis de humo por el escape; a rupturas del eje central o también bloqueo de los bujes sobre los cuales camina todo el sistema. Como son partes mecánicas sin misterio alguno con solo una inspección óptica puede confrontar el estado de las piezas. Si está aún en el carro, puede colocar un medidor de la presión del aire de admisión y ver si en realidad está cargando. Todo aceite de cualquier motor se debe oscurecer casi de inmediato pues tiene que cumplir un papel detergente dentro del motor. El color oscuro es buen síntoma del trabajo del lubricante.



Se reventó la correa

Tengo un Chevrolet Optra modelo 2010 el cual ha tenido un mantenimiento cada 5.000 kilómetros en el concesionario de la marca. Hace 15.000 kilómetros cambiaron la correa de repartición cuando tenía 45.000. Hace dos semanas el motor se apagó y al llevarlo al concesionario me indicaron que se reventó la correa de repartición debido a un daño en la bomba de agua. ¿Eso es cierto? ¿El concesionario que ha hecho todo el mantenimiento del vehículo debe responder por ese daño? La nueva correa apenas tenía 15.000 kilómetros y el costo de la reparación fue de casi 4 millones de pesos. ¿Ante quién debo reclamar?

Jairo Cendales Vargas



Primero, me parece excesivo el costo que tuvo que pagar con esa reparación pues las piezas no llegan al medio millón de pesos en el caso más caro y la mano de obra no tiene el precio de esa diferencia. Segundo, la correa es un elemento de consumo y más en esos motores que son muy delicados en ese aspecto. Su daño no es predecible y por eso se cambia con ese poco uso de los 40.000 kilómetros sugeridos pero la reventada puede darse a los pocos kilómetros o con mucho recorrido. Eso es aleatorio. Tampoco visualmente se puede anticipar una falla y las revisiones rutinarias no incluyen esa operación, pues si se hace, es desbaratando todo y en ese caso se remontan partes nuevas. La bomba la mueve esa misma correa y se afecta con el daño, por lo cual venden el kit que incluye, además, el tensor o patín. No hay caso de reclamo a mi modo de ver.



Lo sincronizaron y ya no responde como antes

Mi Sprint fue sincronizado hace unos días y comenzó a perder la potencia. Cuando le exijo a fondo me toca bajar el cambio para que siga al ritmo. ¿Qué puede estar pasando? El técnico me dice que es la bomba de gasolina, pero antes de sincronizarlo no molestaba. ¿Le cambio la bomba o le digo al técnico que lo revise nuevamente por garantía?

Jorge Pinzón



Lo primero que está pasando es que la operación del mecánico fue mal hecha y algo dejó mal armado o graduado. Esos carros tienen un carburador endemoniado que requiere manos que los sepan manipular Por supuesto la bomba no debe ser pues fallaría todo el tiempo y el motor se apaga. Para comprobarlo hay que colocar un medio de presión en la línea de la gasolina y ver qué lecturas obtiene. Lo mínimo que debe hacer es obtener garantía del trabajo.



Fallas en los inyectores

¿Con qué frecuencia se deben revisar los inyectores de combustible de un vehículo? ¿Cómo sé que están fallando? En las estaciones de servicio me han ofrecido agregar un aditivo a la gasolina para evitar posibles obstrucciones en los inyectores. ¿Son en realidad efectivos este tipo de productos?

Carlos Guevara



En realidad, mientras el motor camine bien, no se tocan. Las fallas suelen ser muy evidentes como que gotean y se inundan las cámaras y no prende, que no abren bien o se pegan y la mezcla es pobre en un cilindro y pierde potencia. También puede pasar que se quedan abiertos y se pone rica la mezcla con una humareda negra visible en el escape o que se bloquean y el motor pierde un cilindro como si se ensuciara una bujía, etc. Son fallas tan notorias que por sí solas piden revisión y en ese caso lo único verdaderamente eficaz, es desmontarlos para limpieza con ultrasonido. Soy de la teoría que esos líquidos sí remueven la mugre del tanque, la bomba y los filtros, pero lo llevan precisamente a los inyectores y los pueden tapar.



No pasa la técnico-mecánica

Tengo un Twingo 1997 de inyección monopunto, 190.000 km, con el cual he tenido dificultades para pasar la revisión técnico mecánica por gases. No está pasando aceite y opera normalmente. Mi pregunta es si se le puede instalar un catalizador, que no tiene, para superar este inconveniente y si con ello se podría afectar la potencia o el normal funcionamiento del motor.

Augusto Daza Silva



Yo creo que debe buscar a una persona que organice bien el motor y si está en buenas condiciones debe pasar la prueba. Eventualmente el catalizador postizo podría modificar los gases pero eso no cura que el motor los esté generando y eso es síntoma de problemas de la máquina o sus accesorios.



Se 'rompió' el motor

Tengo una camioneta Chevrolet Luv 4x4 modelo 2004, diésel. En carretera, al disminuir velocidad se encendió el bombillo del aceite, nuevamente aumentaba velocidad y se apagaba. De un momento a otro se produjo un ruido bbiiiiiii y se apagó. Desde ahí no la he movido para nada. ¿Será motor o la bomba del aceite?

Jaime Camacho.



Si se encendió una alerta de aceite y luego hubo ruido, pasaron dos cosas: se cayó la presión, para lo cual hay muchas razones, y por falta de lubricación se fundieron los casquetes –para empezar– y de ahí en adelante muchas otras piezas debieron perjudicarse, entre ellas la bomba de aceite. No intente hacer girar más el motor porque puede aumentar los daños y debe desarmarlo completamente para reparación.

¿Por qué se rompe un motor?

¿Cuál es el motivo para que el motor explote o se rompa el bloque, y qué se puede hacer para evitar este daño?

Nelson Medina.



Generalmente, es falta de lubricación en la zona de las bielas, que se calientan y se rompen buscando salida por el bloque abriendo un agujero. Es lo que se llama ‘sacar la mano’, que es diferente a la fundida, que se da cuando se pegan o deforman las piezas por exceso de temperatura. También puede suceder por la fractura de un pistón, bien sea por una falla estructural, porque choca con las válvulas, por recalentamiento o por detonación, que desencadena el mismo problema con la biela y el bloque. Si es cosa solo de biela, esto viene precedido de un golpeteo que se oye fácilmente y hay que corregirlo de inmediato desarmando el motor y previniendo daños mayores.