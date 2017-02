¿Qué va a pasar a partir del 2 de febrero?

Los ciclomotores, motociclos, tricimotos o cuadriciclos deben circular por las calles y sus conductores deben usar casco de motociclista. Esto es de cumplimiento inmediato. Durante los siguientes seis meses ningún policía podrá pedirle Soat, ni revisión técnico mecánica, ni licencia de conducción o de tránsito.



¿Qué pasa con las personas que ya tenían uno de estos aparatos?

Aquellos colombianos que tengan ciclomotores adquiridos antes del 2 de febrero no tienen obligación de registrarlos porque el Código Nacional de Tránsito establece que el registro es para vehículos nuevos. En este sentido la ley no puede ser retroactiva. Pero el Ministerio sí va a promover que las personas los registren voluntariamente.



¿Qué va a pasar con los aparatos nuevos?

Hoy, quienes compren un ciclomotor no tienen obligación de registrarlo porque no les van a vender el Soat, no tienen dónde hacer la revisión técnico mecánica, ni cómo tramitar la licencia de tránsito y de conducción. Para esto habrá un plazo de seis meses.



¿Qué pasará en estos seis meses?

Lo que hizo la resolución es activar todos los mecanismos para que los organismos del gobierno nacional puedan adelantar las acciones que permitan realizar el registro de este tipo de vehículos en un plazo superior a seis meses, es decir, hasta el 2 de agosto del año 2017



¿Cómo se activará la revisión técnico mecánica?

Se debe implementar una norma técnica a través del Icontec que va a determinar en qué condiciones será la RTM de los ciclomotores, o se decidirá si se adopta una norma técnica internacional.



¿Cuánto costará el Soat?

El Ministerio de Transporte le solicitará a la Superintendencia Financiera que establezca el modelo tarifario de los ciclomotores y pedirá que ese modelo (su costo) sea inferior al de una motocicleta.



Licencia de conducción

El ministerio debe brindar la ficha técnica junto al Registro Único Nacional de Tránsito para establecer el mecanismo; el plástico no será distinto al que se tiene hoy.



Licencia de tránsito

Las autoridades en vía pública podrán revisar si los ciclomotores cumplen con los requisitos de la Resolución 160 y sus especificaciones.