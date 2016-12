El pasado 1 de julio, mediante la resolución 2796, el Ministerio de Transporte actualizó las tarifas de los servicios del Registro Único Nacional de Tránsito –Runt– en un 15 por ciento, por encima de IPC, lo que incrementó el costo de todos los trámites de tránsito en el país, así como la expedición del certificado de revisión técnico-mecánica y los cursos de enseñanza automotriz.



El cálculo para establecer dicho incremento anual, que fue realizado a través de una interventoría a cargo de Redcom Ltda, surge de una fórmula entre la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que este año fue del 7,93%, y la variación de ‘ingreso esperado’ (6,75 %) mediante la cual se compensa la diferencia entre lo proyectado a recibir en el año y lo que realmente recaudó el concesionario, que tiene a cargo la administración del Runt.



Si bien dicha fórmula está establecida en el numeral 9.5.2 del contrato de concesión 033 de 2007, la llamada variación de ‘ingreso esperado’ ha generado muchas molestias entre los usuarios, quienes no entienden el porqué de dicho subsidio y contrasta con el incremento total del año anterior que fue del 6,17 por ciento.



Por otra parte este acto administrativo no habría contado con la debida socialización, tal como ocurrió con las tablas para el cobro del impuesto de rodamiento para este año, que a la postre fue uno de los mayores reversazos del Ministerio.



Según Marcel Ramírez representante de AsoVehículos, “la Asociación rechaza esta resolución porque el MinTransporte no socializó el proyecto de resolución. Así mismo rechazamos el alza de un 6,75% adicional que ellos llaman variación por ingresos programados, solo porque el Runt no recibió los ingresos esperados”.



.

Por este motivo, el pasado 13 de julio Ramírez interpuso ante la sala primera del Consejo de Estado una demanda de nulidad con solicitud de suspensión provisional como medida cautelar de dicha resolución.



Por otra parte, debido a que el valor a cobrar en cada uno de los servicios Runt no se ajustó a la decena, es decir, que no se redondeó, está generando molestias entre los usuarios que realizan pagos en efectivo y no reciben el dinero de vuelta en las diversas oficinas de tránsito del país, pues no todas tienen el servicio de hacer pago electrónico.



Para aclarar diversas inquietudes en relación a este cobro, indagamos con el Ministerio de Transporte sobre cuál es la destinación de los recursos obtenidos por el Runt, cuánto fue la suma recaudada en 2015 y cada cuánto se renueva la concesión de Runt, entre otras dudas, sin embargo al cierre de esta edición no obtuvimos respuesta alguna.