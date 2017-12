No descuide la batería de su vehículo

La batería, esa caja negra que poca atención se le presta, es el elemento clave que le da vida a los vehículos. Se puede tener el mejor motor y lo último en sistemas de info-entretenimiento, pero si la batería no responde es imposible escucharlos y disfrutarlos.



Técnicamente la batería es una unidad para acumular la energía que necesitan todos los componentes eléctricos del vehículo como el arranque del motor, el sistema de encendido, las bombas de combustible, entre otros.



También tiene como objetivo suministrar la energía a otros equipos que funciona sin necesidad de que el motor del auto esté en funcionamiento como el radio o las luces.



En la actualidad prácticamente todas las baterías son de libre mantenimiento y están construidas con aleación plomo, calcio, estaño y plata que garantiza un adecuado funcionamiento en trabajo estándar y no hay que adicionarle agua desionizada o desmineralizada como las del pasado para tener a punto los niveles de líquido en los vasos.

.

Según Oscar David Ospina, gerente de mercadeo de baterías MAC, “solo en algunas ocasiones cuando las baterías (libres de mantenimiento) han sido sometidas a altas temperaturas y se evidencia que las placas de las celdas están quedando descubiertas (sin electrolito) se les debe ajustar los niveles con agua desionizada, dejando los niveles 1 cm por arriba de las placas”.



En cuanto al tamaño y peso de las unidades, este ha disminuido ajustándose a los requerimientos de los propios fabricantes de vehículos, pero mejorando su tecnología y desempeño.



Hoy todos los fabricantes de baterías desarrollan unidades de mayor capacidad energética para que soporten todo el arsenal de accesorios: sensores, módulos de computo, control satelital e incluso los sistemas Start/Stop con que vienen equipados un gran porcentaje de los vehículos de la actualidad.

.

Sus cuidados y daños

​

Que una batería sea libre de mantenimiento no significa echar al olvido una revisión periódica para garantizar así una mayor vida útil.



Para Ospina todo conductor “debe verificar que los bornes y cables estén limpios (libres de óxido o sulfato) y que el soporte y el chasís que aloja la batería esten en buen estado (…) también debe revisar que el alternador y regulador de voltaje del vehículo funcionen adecuadamente para evitar sobrecargas y/o descargas en la unidad”.



No hay nada más frustrante que una batería descargada. Esta situación puede suceder por dos motivos fundamentales. El primero por un consumo de energía con el vehículo apagado o por falta de uso del vehículo por un tiempo prolongado.

.

En el primer caso se da por daños en el sistema eléctrico del vehículo, fallas en el alternador, en el regulador o en el motor de arranque, lo cual los soluciona un buen electricista.



La segunda causa es por no uso del vehículo para lo cual es recomendable desconectar el terminal negativo de la batería, si el vehículo no cuenta con computadores que se desprogramen, de lo contrario la recomendación de los expertos es encender el vehículo cada tercer día y hacer un recorrido de al menos dos kilómetros.



Tenga en cuenta que la vida útil de la batería depende de los cuidados que se le den. Por este motivo es recomendable que no estén expuestas a temperaturas constantes superiores a 70ºC, evitar la alta vibración que pueden generar daños internos, evitar sobrecargas inadecuadas o largos períodos de inactividad.

Reemplace y no repare

​

Existen talleres que ofrecen servicios de reparación de batería, pero ello no es lo adecuado debido que alteran el balance químico y es peligroso, pues sus componentes son altamente tóxicos y pueden generar daño al medio ambiente.



Si usted considera que la batería está presentando una falla, lo mejor es acercarse a un centro de servicio especializado y pedir asesoría. Si requiere el cambio en dicho sitio se procede al correcto proceso de reciclaje de todos sus componentes y le suministran la batería indicada para su vehículo. Si la va a comprar a un supermercado, asegúrese de tener las indicaciones precisas de lo que requiere su vehículo.

.

Cambios de clima la afectan

​

Una batería que ha trabajado en clima frío puede presentar problemas cuando trabaja en clima cálido. Según Oscar David Ospina “esto puede ocurrir debido a que en bajas temperaturas el requerimiento de energía del vehículo a la batería es mayor y luego con el cambio de temperatura (clima cálido) el proceso de electroquímico es más acelerado, lo que puede llevar a que la batería presente problemas de desgaste de material