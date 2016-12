¿Es normal diferentes lecturas en los odómetros?

Tengo un Clio RS, 2008. Con mi cuñado fuimos de Bogotá a Medellín y regresamos. El Mazda 2 de él marcó 1.120 km, mientras el Clio marcó 816 km; además, mientras el Mazda registraba una velocidad de 120 km/h, el Clio en ese momento marcaba 90 km/h. Tenía entendido que el sensor de velocidad funcionaba o no, pero no que daba lecturas erradas, y si estaba dañado simplemente no enviaba información. Antes del viaje vi que se había subido mucho el consumo de gasolina. Estirando una tanqueada me daba 400 km, ahora casi 300 km, ¡una diferencia de 100! Sincronicé el carro cambiando bujías, estaban en 1,4 de apertura, empaques ya cristalizados y filtro de gasolina. ¿Qué podrá ser?

Daniel Fajardo.



Curioso caso. Yo creo que el Clio está en lo cierto, pues de Bogotá a Medellín por la ruta convencional solo hay 483 kilómetros, lo cual concuerda con su marcación de ida y regreso, si su dato está limpio de recorridos adicionales en las ciudades. Las diferencias pueden ser por un tamaño diferente de las llantas del Mazda si las cambiaron, lo cual también implicaría diferente lectura de la velocidad. Si las ruedas son de tamaño original, entonces sí hay un daño en el sensor del velocímetro o tiene una calibración que no corresponde a las relaciones de caja y diferencial instaladas y marca diferente a la realidad. Si la lectura de distancia es errada, pues las cuentas de consumo también salen mal. El ‘gap’ o distancia de los electrodos de las bujías no genera esas diferencias de gasto de gasolina y sus empaques no se cristalizan, pues son anillos metálicos que no se deterioran. Si estuvieran dañados, habría notorias fugas de presión en los cilindros. Lo del filtro tampoco influye porque de estar tapado, fluye menos gasolina y hay menor consumo por falta de materia prima.

¿Puede fallar la lectura de los instrumentos?

Relacionadas

¿Es normal que se empañen tanto los vidrios?

El problema que he detectado en mi Chevrolet Sail es que en las mañanas amanecen exageradamente empañados los vidrios tanto delanteros como traseros y con el aire acondicionado demora mucho en que se desempañen. ¿Cuál pude ser la solución?

Elizabeth Contreras



Deje un vidrio ligeramente abierto para que el carro respire pero debe tener una humedad interna para que se produzca esa condensación con el cambio de temperaturas.



¿Es normal que los carros se peguen por debajo?

Un carro que se venda en Colombia tenga tan baja altura sobre el piso?, pues en carreteras destapadas siempre pega por debajo.

Lorenzo Salazar Holguín



No creo que haya carros bajitos para Colombia en ninguna marca. Todos son hechos para un patrón mundial de altura de los obstáculos previsibles y ‘autorizados’. Lo que no está planeado para el estándar internacional son nuestras calles, los policías acostados hechos a ojo, los andenes que son muros, las rampas de los garajes en las cuales hay que alzar el carro para que no pegue por debajo debido a su pésimo diseño, etc.

vidrios empañados

¿Puede entrarle agua al motor sin estar en zona inundada?

Hace unas semanas mi Mazda5 All New presentó un ligero temblor en el motor estando detenido. En mi taller de confianza revisaron el motor y me dijeron que había entrado agua por el sistema de admisión. ¿Es eso posible? No recuerdo haberme metido en una zona inundada, salvo las lluvias de estos días y pequeños charcos de la vía.



Roberto Vargas



Si entró agua en la proporción suficiente para generar un problema en el motor, habría sido un daño fatal pues los cilindros se llenan de líquido y se da el golpe hidráulico que de inmediato tuerce las bielas y de ahí en adelante, luego descarte eso si la máquina siguió funcionando. No veo cómo pueden decir que entró agua ya que, eliminada la situación citada, cualquier gota de agua que haya tratado de entrar se evapora por la temperatura del motor y no quedan huellas. Si hubiera agua en el tanque, cosa improbable pues habría que echarla literalmente por el gollete de llenado, el motor no tiembla sino que se apaga y no funciona. O que le pusieron gasolina contaminada, lo cual también lleva a la apagada del motor o a una falla constante, que no es el caso. No es por ahí el asunto, ni parecen ser los médicos atinados.

Los motores en el tiempo

¿Es normal que le hayan cambiado todos los sensores?

Tengo una camioneta ZX Grand Tiger año 2011, 2.2L con 150 mil kilómetros. Durante el andar jalonea, vibra y prende el ‘check engine’. En el taller ya le cambiaron el IAC, el sensor CKP y el de oxígeno, el bulbo presión de aceite y otros sensores más, pero continúa con el problema. Además tiene un ruido horrible en el motor. ¿Cuál puede ser el problema?

María Flores



Pues el ruido ‘horrible’ de un motor no puede ser nada diferente a algún componente interno dañado y que va a causar problemas mayores si sigue andando. Cuando los mecánicos se pasean por todas las partes y sistemas del carro buscando las fallas probando cosas a tientas, quiere decir que no saben lo que sucede con la máquina, momento en el cual hay que recurrir a alguien con mayor experiencia en el campo.





¿Es normal que se recaliente?

Adquirí un Corsa automático 2007. Me dicen que estos carros en largos trayectos se recalientan, ¿es esto cierto?

Juan Gabriel Aldana



Los carros no se recalientan en trayectos cortos o largos porque el termostato mantiene la temperatura del motor estable. Si todos los parámetros del motor están bien, no hay ninguna razón para que se recaliente y hay cientos de carros de ese tipo que caminan sin problemas.

Calor dentro y fuera del carro

¿Puede vibrar la dirección por cambiar rines?

Le cambié los rines a mi Megane 2008 de 15 a unos de 17 pulgadas. Quisiera saber qué consecuencia hay con este cambio de suspensión. He notado que si paso los 100 km/h., vibra la dirección. ¿Qué debo hacer?

Pedro Ruíz



La vibración se puede dar porque no están balanceadas las ruedas, los rines no son de calidad y tienen deformaciones o grandes diferencias de peso, que el montaje en el bocín no está concéntrico y apoyan mal, que los rines no tienen insertos de acero en los asientos de las tuercas o pernos, o que las llantas están defectuosas. La suspensión del carro no ha cambiado pero sí las fuerzas y cargas que intervienen en el caso de que las llantas sean más altas ya que eso altera la geometría de funcionamiento y si son más pesadas, recargan la labor de los rodamientos, amortiguadores y articulaciones.



¿Es normal un daño prematuro en la bomba de aceite?

Se dañó la bomba del aceite de mi carro con apenas 31.000 kilómetros de recorrido. ¿Esto puede ocurrir con un manejo normal para un carro de apenas tres años de uso principalmente en ciudad?

Claudia Ortiz



Para nada. Además, la bomba de aceite no suele dañarse por sí sola sino porque le llega material de residuos de algún componente del motor que sí está dañado y entonces se producen daños y rayones en los rotores y carcasa por donde se pierde la presión del lubricante. Me temo que le están dando un mal diagnóstico y en consecuencia un mal arreglo.

Componentes de la dirección.

¿Es normal ponerle cojines a la suspensión?

Varias veces me han sugerido ponerle cojines antiimpacto a los espirales del carro. Esta instalación son aconsejados o no para el carro, pues se nota la diferencia al tenerlo y no tenerlo cuando se pasa por los reductores de velocidad.

Lenin Rodríguez.



Los cojines antiimpacto están formulados para complementar los resortes cedidos que por edad han perdido altura, por ende el carro se baja demasiado. La ‘almohadilla’ recupera la altura y evita que el resorte se comprima a tope. Instalarlos en un resorte sano no es normal pues le reducen el recorrido y cuando el carro llega a un bache, se llena ese margen de suspensión y el carro queda mucho más duro. Y al perder recorrido el resorte se llega muy fácil a usar el cojín en la marcha normal y entonces se produce rebote o cabeceo del carro y más si se ponen adelante.



¿Se puede recalentar una caja?

Tengo un Hyundai Terracan, 2006, automático. Después de rodarlo un tiempo, a la cabina entra un olor como a refrigerante, pero el carro no está recalentado. También me he dado cuenta de que cuando comienza ese olor, la parte donde va la palanca de cambios se calienta tanto que si dejo una botella de agua se calienta. ¿Qué puede estar sucediendo? ¿Será la caja automática?

Diego Álvarez.



Si huele a refrigerante es porque hay escapes de agua en alguna parte del sistema. La zona de la caja siempre es muy caliente, pero no sobra que revise bien el radiador de agua, pues en las hileras inferiores del mismo circula de manera independiente el aceite de la caja automática y podría haber allí una falla común que asocie los dos fenómenos.