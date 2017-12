La oferta de vehículos eléctricos sobre dos ruedas sigue creciendo y ahora estos cuentan con un marco normativo que les permite integrarse al tránsito nacional gracias a la resolución número 160 de 2017 del Ministerio de Transporte, la cual aclaró y reglamentó el registro y la circulación de vehículos automotores tipo ciclomotor, tricimotor y cuadriciclo.

Con esta norma se definieron las categorías y lineamientos normativos pero aun hay mitos entre los usuarios que no les permiten identificar cuales son sus derechos y deberes y con este recuento hecho por Auteco se pretende desmitificar los que han calado más hondo en los usuarios de estos vehículos ecológicos.



Pero antes que nada, hay que establecer las diferencias, pues según su tipo tienen diferentes normas y regulaciones:



Bicicleta eléctrica

Es unaicicleta equipada con motor auxiliar con potencia nominal no superior a 350 vatios. Su velocidad máxima con asistencia debe ser de 25 km/h y el

peso no podrá superar los 35 kg.



Ciclomotor eléctrico

​También se denominan motociclos o Moped eléctricos. Es un vehículo automotor de dos ruedas provisto de un motor eléctrico cuya potencia nominal no supera los 4.000 vatios.

Mito 1

La bicicleta de pedaleo asistido eléctrica necesita SOAT, placa y licencia de conducción.



Falso. Los usuarios de bicicletas eléctricas tienen los mismos derechos y deberes de un ciclista convencional: no necesitan registrar su vehículo, ni adquirir SOAT o tener licencia de conducción.



Mito 2

Las bicicletas eléctricas de pedaleo asistido no pueden transitar por la ciclorutas



Falso. Las bicicletas eléctricas de pedaleo asistido SÍ pueden transitar por la cicloruta o vías destinadas o de uso exclusivo para las bicicletas convencionales.



Mito 3

Con el ciclomotor eléctrico que compré ya no puedo transitar por la ciclorruta.



Verdadero. Tras la expedición de la resolución 160 de 2017, los ciclomotores eléctricos o motos eléctricas deben hacer uso de la vía pública al igual que los demás vehículos automotores. Además, deben contar con SOAT y están registrados a nombre del propietario ante el Ministerio, lo que les da mayor seguridad.

Mito 4

¿Es verdad que la Ley no exige elementos de protección para los conductores de estos vehículos eléctricos?



Falso. Los elementos de protección personal que se exigen por ley para el caso de las bicicletas de pedaleo asistido son los mismos de una bicicleta convencional, es decir, casco y el uso de prendas reflectivas. Para el caso de ciclomotores eléctricos son los mismos que se exigen para una motocicleta, es decir, casco y chaleco reflectivo entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m. Para recorridos por carretera se recomienda el uso de chaqueta, guantes, botas y pantalón especial.



Mito 5

¿Si se le acaba la pila a un ciclomotor eléctrico me puede dejar botado?



Falso. Como la mayoría de dispositivos electrónicos de los vehículos Stärker, los ciclomotores tienen un indicador de carga. Estos vehículos cuentan con una autonomía de entre 40 y 60 km, es decir, se podría ir desde Bogotá hasta Zipaquirá sin riesgo de quedarse varado. La recomendación a los usuarios es buscar que las motos eléctricas que van a comprar cuenten con este elemento.



Mito 6

Es muy difícil encontrar un lugar para recargar los vehículos eléctricos livianos como ciclomotores y bicicletas.,



Falso. Tanto las bicicletas eléctricas de pedaleo asistido como los ciclomotores eléctricos se pueden cargar en un tomacorriente doméstico de 110 voltios. Es decir, se pueden recargar directamente con el sistema eléctrico de cualquier casa o edificación en Colombia. El tiempo de carga dependerá del vehículo. También se están empezando a popularizar centros de carga en lugares como centros comerciales y universidades.

Mito 7

Tener un ciclomotor eléctrico es muy costoso.



Falso. Contrario a lo que la mayoría podría pensar, este tipo de vehículos son incluso más económicos de mantener si se comparan con motocicletas con motores de combustión interna de la misma cilindrada. Incluso hasta en el precio son competitivas las motos eléctricas del nivel de entrada. Por ejemplo, no necesitan cambio de aceite o algún otro procedimiento que implique manipular el motor del vehículo. Tienen menor cantidad de piezas por lo que también tienen menores posibilidades de fallo y como no cuentan con engranajes, no sufren el desgaste mecánico por funcionamiento.



Mito 8

El gasto eléctrico es mayor al gasto de gasolina



Falso. Aunque el gasto de energía varía dependiendo de la ciudad, el estrato socioeconómico y por intensidad de uso, el sobrecosto mensual de energía no será significativo, representando un ahorro notable frente a la compra de gasolina, cambios de aceite y mantenimientos periódicos.



Mito 9

Los ciclomotores eléctricos tienen menor potencia y velocidad máxima y no me dan el mismo rendimiento que una motocicleta de combustión.



Verdadero. La mayoría de los ciclomotores actuales no entregan la misma potencia y velocidad tope que una motocicleta de combustión pues son vehículos diseñados para recorridos urbanos y la velocidad y autonomía que ofrecen son suficientes para su entorno. Sin embargo, hay algunos modelos más sofisticados que inclusive superan el desempeño de los vehículos de combustión.

Mito 10

Los ciclomotores y bicicletas eléctricas no se pueden usar cuando llueve, si se mojan se dañan



Falso. Tanto las bicicletas eléctricas de pedaleo asistido como los ciclomotores eléctricos se pueden mojar y por ende, ser usados bajo la lluvia. El motor, la batería y el controlador son resistentes al agua. Sin embargo, la principal recomendación es que si hay aguas estancadas de más de 10 centímetros o crecientes, por seguridad es mejor detenerse y evitar su tránsito.