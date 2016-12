Diez mitos que no funcionan en mecánica

Funciona el filtro de alto flujo

¿Qué hay de cierto que con un filtro de alto flujo el motor gana algunos caballos extra? ¿Existiría aumento en el consumo de combustible? ¿Si se coloca debo hacer alguna modificación en el múltiple de escape?

Miguel Romero



Es muy incierto porque depende de lo restrictivo que sea el sistema que desmonta y la calidad de lo que instala. Si llegare a haber algún aumento de potencia, que sería de una dosis mínima de caballos, de inmediato hay más consumo porque la potencia va de la mano del mayor ingreso de aire al motor, y por ende, del proporcional aporte de la cantidad de gasolina. No vale la pena tocar el escape porque debe dejar el catalizador y después de éste no es seguro que haya alguna ganancia si interviene en los turbos y silenciadores.

Jueves de mecánica: el filtro de aire es el pulmón del motor, cuídelo!

Es mejor instalar barra estabilizadora

¿Es bueno ponerle una barra estabilizadora al carro, la que se instala por encima de amortiguador a amortiguador, en un carro de calle? ¿Hay beneficios?

Fernando Olaya.



Esa pieza no es una barra estabilizadora sino un refuerzo para que las torres donde van apoyados los amortiguadores delanteros no se abran o cierren, por lo cual se pierde la alineación cuando hay cargas muy fuertes en curvas, por ejemplo en una pista con giros muy exigentes y constantes. Esto puede suceder ocasionalmente, o también se dan deformaciones permanentes del chasís por la repetición del esfuerzo sobre la estructura del carro. Una barra estabilizadora es un elemento propio de los sistemas de suspensión que conecta las dos ruedas de un eje con una pieza básicamente rígida, que transmite a la llanta opuesta del exterior de la curva el movimiento de compresión de la suspensión que va cargada y por esa reacción evita la inclinación de la carrocería. De esta manera, las llantas siempre estarán lo más perpendiculares posible con el piso y dan su máxima adherencia. A un carro de calle le sobran estas arandelas, aunque es muy probable que tenga la estabilizadora de origen, pues es algo que agrega seguridad y maniobrabilidad.

Suspensión.

Sirve la gasolina Extra

En el manual de mi vehículo, un Golf, dice que debo usar gasolina de 91 octanos, pero en Colombia la extra es de 87 octanos. El carro lo utilizo en Bogotá y por ahora no he sentido cascabeleo, sin embargo algunas personas me comentan que puede estar presentando ese problema a altas revoluciones. ¿Es eso cierto? ¿Qué gasolina debo usar?

Mario Muñoz



Es posible que se presente el caso, pero sucede que los motores tienen sensores de detonación o cascabeleo que corrigen la mezcla o chispa y la evitan, claro que en detrimento de la potencia final. La gasolina extra de Colombia ha sido suficiente en octanaje para todos los motores, empezando por los de alto rendimiento como Porsche, Ferrari, etc., y más a la altura de Bogotá donde el requisito es mucho menor.



¿Es segura la vulcanizaron?

Una de las llantas de mi camioneta se rompió lateralmente unos 6 centímetros. Es rin 19 y la vulcanizaron en montallantas con parches calientes en plancha por ambos lados hace como tres meses y no ha presentado ningún escape. ¿Es segura para viajar por carretera?

Edgardo Carreño



Para nada. Las lonas ya están rotas y el arreglo se reduce a taponar las fugas del aire pero no restauran la integridad de la carcasa. Déjela en el repuesto y si hay que instalarla, que sea atrás.

¿Es segura la vulcanización?

¿El cambio de rin aumenta el consumo?

A mi camioneta, una Tracker 4x2, 2015, la pasé de rin 17 a 19 y veo que el consumo de combustible ha aumentado. ¿Existe alguna relación entre el cambio de rines y esta situación? ¿Qué tipo de repercusiones tiene ese cambio de rines sobre todo el vehículo?

Óscar Redondo



No necesariamente entre el cambio de rines y el consumo sino por la altura de la llanta que es lo que influye. Si es más alta, pierde pique y entonces debe usar más acelerador para mover la camioneta, y cada pisada de pedal más allá de lo usual significa más gasolina utilizada. También la relación más larga hace que en crucero se necesite más acelerador para sostener la velocidad.

Manejo especial en vehículo nuevo

Hace un tiempo alguien me dijo que en motores nuevos es bueno bajar rápidamente los cambios, como si tratara de frenar el carro con la caja para que los anillos formen una buena ‘cama’ en los cilindros. ¿Es cierto eso? Si es así, ¿qué beneficios trae?

Ricardo Ordoñez



Es una buena manera de ‘amansar’ los anillos y en la realidad, es el único trabajo especial que se debe tener con un motor nuevo para su asentamiento. Pero con unos 100 a 150 kilómetros haciendo eso ocasionalmente o dejándolo largas desaceleradas en un cambio con retomas bruscas, es más que suficiente.



?Por que no hay consistencia en las distancias para los cambios de aceite?

¿El cambio de aceite por tiempo?

¿El aceite del motor se cambia por kilometraje o por tiempo? En el concesionario me dicen que debo cambiarlo cada seis meses, el carro apenas tiene 5.000 kilómetros de recorrido y lo utilizo muy poco.

Óscar Gómez



Se cambia por tiempo de uso, por horas de trabajo. Los concesionarios, como el que lo está atendiendo, pero no son todos, tratan de inducir muchos gastos inútiles a los clientes.

Funcionan los aditivos

¿Los aditivos para gasolina, en verdad limpian el sistema de inyección de los vehículos? ¿Es cierto que los de aceite evitan la fricción en los motores? En las estaciones de servicio le meten a uno el cuento que son necesarios.

Enrique Valero



Pues es muy relativo eso de la limpieza porque de hacerla, comienzan a aflojar mugre en el tanque y lo transportan hacia el filtro y en última instancia a los inyectores y pueden terminar tapándolos. En ese caso, lo verdadero y real es limpiar los inyectores con ultra sonido pero después de muchos miles de kilómetros. Claro que los aceites evitan la fricción al interponerse entre dos piezas que trabajan recíprocamente y para eso traen todos los aditivos, y más, de los requeridos para que los fabricantes de los carros los homologuen y autoricen y por ello nunca recomiendan ni permiten aditivos externos. Muchas veces estos son incompatibles con los aceites y pueden precipitar daños mayores. No tiene ningún sentido, salvo el comercial, que una estación de servicio ofrezca esos productos, pues eso indica que desconfía del nivel de los propios de la marca que representan y venden.



Encendido de los motores en frío en jueves de mecánica

Arreglo innecesario

Mi vehículo es un Renault Stepway 2014. En las mañanas, al encender el motor y al detenerme en los semáforos, las revoluciones se suben a 2.000 o 3.000. Lo revisaron, sincronizaron, le cambiaron las bujías, limpiaron los inyectores y las válvulas, pero el problema continúa. ¿Qué me recomienda hacer?

Víctor Posada



Es complicado que hayan limpiado las válvulas sin bajar la culata y hacer una operación mayor. Le están echando muchos cuentos sin fundamento. Nada de lo hecho tiene que ver. Arranque revisando el sistema IAC y la información de temperatura del motor que pueden estar incorrectos, y siga chequeando sistemas, además de ver que no haya mangueras de vacío del múltiple sueltas.

A dónde va el agua

Tengo un Chevrolet Corsa Evolution 2005 al que se le seca frecuentemente el garrafón del agua del motor. Tengo que llenarlo como tres veces por semana y sé que eso no es normal. ¿Me aconseja, por favor? Temo que se seque totalmente y tenga las consecuencias que conlleva un recalentamiento por falta de agua.

Emilio Traslaviña.



Quiere decir que el agua se sale del sistema, por mangueras, radiadores, tapa, bomba, etc. Es demasiado frecuente como para que a ojo no se detecte el sitio de escape, pero lo correcto es hacer una prueba de estanqueidad del sistema con la herramienta especial que hay para eso y que, de paso, mide el sello de la tapa. Si el taller tiene la herramienta, tiene el nivel para darle una opinión correcta. Sin ese diagnóstico, seguro empiezan a sacarle plata comprando cosas inútiles.