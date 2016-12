Diez preguntas Clave sobre los Frenos y sus respuestas

Dudas con el líquido de frenos

¿Cuándo se le debe cambiar el líquido para frenos a mi Hyundai Accent? Desde que lo tengo no se lo he cambiado. ¿Trae algún problema a futuro no hacerlo?

José León Pérez



Cada vez que cambie pastillas debe cambiar el líquido, pues poco a poco este va perdiendo propiedades y como es higroscópico, es decir, asume la humedad del medio ambiente, el punto de ebullición decae hasta el momento en el cual con cualquier uso fuerte de los frenos, por temperatura, se producen burbujas y el pedal se va al piso.

Relacionadas

Se cambia por el color del líquido

Mi señora dejó que le cambiaran el líquido para frenos al carro, un Sprint 1994, dizque porque estaba muy oscuro, aunque su nivel era óptimo y no presentaba fugas por ningún lado. El carro tiene menos de un año con nosotros y no sabemos hace cuánto fue el último cambio de este líquido. ¿Está bien cambiarlo solo por su color?

Gustavo Gómez



El líquido va cambiando de color porque se mezcla con residuos de caucho de los sellos de la bomba y los cilindros de las ruedas. Lo grave no es el color sino que el líquido fuera demasiado viejo y se haya contaminado con la humedad ambiente, lo cual baja sus propiedades en cuanto al punto de ebullición. Está bien haberlo cambiado, y debe hacerlo en cada sustitución de pastillas, pero no necesariamente por color, aunque esta contaminación da una idea de la edad del producto en el carro.

El líquido para los frenos NUNCA debe disminuir

Ruido en los frenos

Tengo un Mazda 3 Skyactive automático, con 8.000 km. Cada vez que levanto el pie del freno el carro presenta un ruido interno como en los frenos. Lo lleve a garantía y me dijeron en el concesionario que no le encontraron nada y que el ruido es normal en los carros automáticos. ¿Es eso cierto? En caso de no ser así ¿cuál sería la solución para que se quite dicho ruido?

Leonardo





Por qué se calientan los frenos

Discos rayados

Mi carro es un Aveo 2010. Noto que los discos de freno delanteros presentan rayas profundas. Quisiera saber cuál es la causa y cómo se corrige.

Alberto Nieto



La causa es la incongruencia del material de las pastillas con el de la fundición de los discos. Hay uno de los dos que maltrata y desgasta al otro y eso se corrige con discos nuevos, que no son tan costosos aunque hay muchas calidades, buenas y malas. Lo otro es rectificarlos en una máquina especial que hay para ese efecto en centros especializados. Claro que con cinco o más años de uso, los discos van acusando el trabajo de las pastillas inevitablemente.



Rechazado por frenos

Le cambié las bandas de freno a mi Corsa para llevarlo a revisión técnico mecánica, pero salió rechazado por eficacia de frenado muy baja en el eje trasero. Allí me dijeron que tengo 15 días para corregir este problema, pero el mecánico me dice que tengo que recorrer varios kilómetros para que esto empiece a funcionar con eficacia. ¿Qué me puede recomendar?

Sebastián



Atrás debe haber una válvula reguladora de presión que limita precisamente el frenado de esas ruedas para evitar que se bloqueen y el carro salga en trompos. Es fundamental que la altura de la cabina no la hayan modificado. De todas maneras, el frenado de las ruedas traseras es muy poco, quizás apenas un 20 por ciento del total del poder de detención que se apoya fundamentalmente en las ruedas delanteras. Luego de los 100 kilómetros las bandas traseras deben quedar asentadas y trabajando en la proporción correspondiente. Cerciórese de que los parámetros de medición que le están aplicando sean los correspondientes a su vehículo.

Discos de frenos

Duda sobre el desgaste de los discos de frenos

Tengo un Sandero y fui donde mi mecánico para hacerle una revisión y cambio de aceite. Me dice que debo cambiar los discos de freno. ¿Qué tanto desgaste deben tener los discos para su cambio? Además me sugiere que el cambio aceite de motor es cada 10.000 km. ¿Qué tan recomendable es esto?

Elber Suárez Motta



Los discos tienen un espesor mínimo que suele venir grabado en la misma fundición y si tienen muchas ranuras y altibajos, se rectifican en la máquina especial. Dependiendo del espesor que quede, se dejan o se cambian. Renault autoriza esa distancia entre cambios de aceite y es perfectamente válida. Todo lo que sea cambiar el aceite a menos de 8.000 kilómetros de uso es desperdicio o indicaciones de los concesionarios para subir sus ventas en el taller.



Se endureció el pedal

Tengo un Aveo Five F.E. modelo 2008 y algunas veces cuando lo voy andando despacio, al frenar, se escucha un sonido como si las pastillas desgastadas rozaran con el disco; frena con dificultad y se endurece, estando estas en buen estado.

Cuando el carro va rápido frena normalmente. Un mecánico me dijo que era la manguera que sale del ‘booster’ y lleva una válvula que es la que se daña. Esta la he buscado pero no se consigue. ¿Qué me sugiere?

Édgard Pulido



Si la manguera o la válvula que están en la línea entre el vacío de la admisión y el ‘booster’ están dañados, el pedal se pone sumamente duro, sobre todo despacio cuando más lo va a notar y la marcha mínima del motor se altera notoriamente. La válvula es bastante genérica y debe encontrarla fácilmente en el mercado. Es probable que el material de las pastillas no sea el correspondiente para el sistema.

Respuestas a problemas con los frenos y sus partes

Vibra el pedal de freno

Tengo un Mazda2 2103, en carretera bajando, al frenar el pedal del freno vibra demasiado. ¿Esto a qué se debe?

Luis Armando Salamanca



Muy seguramente son los discos delanteros torcidos. Hágalos rectificar en un sitio donde tengan la máquina específica para ese arreglo pues debe pulir ambas caras de manera paralela y simultánea.



Problemas con el freno

Tengo un Clio II Dynamique 2008, que tiene una falla en los frenos por la mañanas cuando se va a sacar del parqueadero. El sistema no funciona, como si tuviera algo debajo del pedal, es duro y no frena. Lo he llevado al mecánico de confianza y dice que puede ser el ‘booster’, otro mecánico me dijo que puede ser el bulón, sin embargo una vez accionando el pedal en repetidas ocasiones y soltando el embrague varias veces, el freno cede y funciona. ¿Cuál es el problema y qué debo hacer?

César Franco



La dureza del pedal suele provenir de la falta de asistencia al sistema por parte del ‘booster’. Si fuera algo de los mandos o del bulón, que debe ser un pasador, podría ser duro en frío, tibio o en caliente. Lo del embrague podría tener relación porque en la pedalera se encuentran varias piezas comunes con el movimiento del pedal. Haga la prueba en la mañana de mover el mecanismo solamente con la acción del pedal del embrague sin tocar nada más ni prender el motor. Si se destraba el asunto, entonces es algo mecánico en ese sitio. Si no suelta, entonces es solo del freno y puede ser el ‘booster’ y sus mandos.

Frenos de disco en el carro

¿Freno automático?

¿Por qué se frenan las llantas delanteras de un Renault 9 modelo 92? Al soltar las válvulas y pisar el pedal, vuelve a la normalidad, pero en un corto recorrido debo repetir la acción.

William Silva



Debe ser que el émbolo de la bomba se queda pegado y obviamente las ruedas se bloquean, con mayor incidencia de las delanteras pues estas reciben casi toda la presión del sistema.