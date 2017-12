Se suben las revoluciones

Tengo un Corsa Evolution 2005 que a veces se acelera solo estando en neutro o en ralentí y las revoluciones se suben a más o menos 1.800. En un taller me dijeron que era un problema del embrague, y el otro que era un problema de admisión o algo de calibración. ¿Cuál tiene el mejor diagnóstico?

Sebastián Pérez



El embrague no trabaja cuando el motor está en neutro y no tiene influencia sobre las rpm del motor. Suele ser un problema del sistema IAC o de la mariposa de aceleración que regulan la marcha mínima.



Los ventiladores quedan prendidos

Tengo una Zafira 2005. Cuando apago el motor los ventiladores quedan prendidos y se me descarga la batería. ¿Qué será lo que tiene dañado?

Diego González



Probablemente el sensor o la pera de la temperatura que los activa y que se queda pegado y no cierra el circuito.

​



Tiene un ruido al echar reversa

Mi carro es un Cruze 2012. Desde nuevo ha presentado un ruido al dar reversa combinado con el frenado. El concesionario lo revisó exhaustivamente y no pudo arreglarlo pues que no saben qué pasa. ¿Qué podrá ser? ¿Será importante?

Doris Parra



Suele pasar en algunos carros que las pastillas de los frenos cogen juego en las mordazas y al girar los discos en sentido contrario, se acomodan y hacen ruido. Todo en frenos es importante, pero creo que con un poco de observación en las condiciones del ruido puede precisar en cuál rueda es y proceder a revisarlo puntualmente

Temperatura elevada en el capó

Mi Corsa GLS con gas vehicular tiene muy elevada la temperatura bajo el capó y quisiera para disipar el calor, ponerle una entrada de aire. ¿Es recomendable esa modificación?

Mario Guzmán



No, señor. De lo que se trata es sacar el aire caliente y eso se hace facilitando la salida antes que la entrada del mismo. Probablemente con ese hueco no obtiene nada, no funcionaría sino a alta velocidad y la estética del carro se compromete. Es normal que bajo el capó haya calor, el escape está a unos ¡800 grados!, el radiador a 100, etc.

​



Agua del radiador con óxido

Tengo un Sail con más de 45 mil kilómetros. Le cambié el agua del radiador porque se veía muy café y despedía un olor muy desagradable. La cambié mezclándola con líquido refrigerante, pero aún se sigue viendo el color amarillento. ¿Qué hago? ¿Qué puede estar sucediendo?

Juan Londoño



Limpie bien el sistema sacando toda el agua por la manguera inferior del radiador, juague el tarro del agua con ácido muriático, ponga de nuevo el agua con refrigerante y así irá eliminando el óxido y la mugre poco a poco.

¿Sirven los expansores?

Tengo un Spark LS modelo 2009 que ha presentado problemas pasando los muchos reductores de velocidad en la ciudad (Bogotá) e incluso en algunos parqueaderos. ¿La instalación de expansores en los resortes helicoidales para este vehículo resulta beneficiosa? ¿Qué otro elemento me recomiendan?

Alejandro Amaya



Los expansores le limitan aún más el recorrido al resorte y cuando se cierran las espiras y los comprimen, son aún más duros. Esos expansores, que en realidad no lo son tampoco, son para suplementar resortes muy usados y cedidos. Salvo tener la presión de las llantas correcta y que no haya juegos en la suspensión, no hay nada qué hacer.



Vibra mucho el motor

Tengo un Optra Advance 2009 1.6L. Cuando el carro está encendido y quieto en neutro se genera una vibración que se siente en el timón y en la palanca de cambios. Ya se le pasó el escáner y no salió nada. ¿Cuál pude ser la causa?

Roberto Rodríguez



El escáner no detecta fallas mecánicas que pueden estar en sus causales del problema. Por ejemplo, el escape pegando con la carrocería, soportes del motor y caja rotos. Si tiene caja automática, esta puede producir esa vibración por fallas internas.

El motor tiene un ruido extraño

Soy el propietario y único dueño de una Grand Vitara V6 2.7 modelo 2009. Actualmente tiene 103.000 km. Desde hace más o menos 3.000 km., tiene un sonido raro que se escucha como si fuera un motor diésel. Dicho sonido se nota mucho cuando el motor está en neutro, pero no siento que haya perdido potencia. Se realizó la revisión de los 100 mil kilómetros en el concesionario y no se encontró nada anormal. ¿Cuál puede ser el problema?

John Jairo Hincapié



Raro que le digan que no hay nada anormal cuando tiene un ruido que no es natural del motor y que apareció en un momento dado, cuando algo se dañó. Eso no es cascabeleo pues ese fenómeno no se da con el motor en ralentí sin carga, cuando usted oye el ruido. Puede ser más bien algo relacionado con los impulsadores descargados (nunca todos al tiempo). También intente pisar el embrague con el motor en mínima. Si desaparece el ruido, suele provenir de los piñones de la caja que tienen algún desajuste pero eso no es grave, salvo si falta aceite, pero usted lo habría notado por la fuga del mismo.





Cambio de aceite a la caja

Tengo un Epica año 2005, 2.5 litros, automático, con 125 mil km. Con ese kilometraje, ¿debo cambiar el aceite de la caja automática?

José Hernando Torres



No la toque porque eso puede acarrearle daños y menos intervenir la caja de esos carros cuyas partes no son fáciles de conseguir. Esos aceites no requieren servicio. Si anda bien, es porque todo está bueno adentro.

Tiene pobre desempeño

Quisiera su concepto sobre la Traverse 3.6 actual, en cuanto a consumo de combustible. Este carro tiene una gran relación peso/potencia: 7,3025 aproximadamente, pero los resultados en carretera difícilmente sobrepasan los 25 km/gal, a una velocidad promedio de 100 km/h. ¿Habrá algo que se pueda hacer o revisar al respecto? Es un auto muy cómodo, ágil, etc, pero no estoy satisfecho con su desempeño.

Antonio José López



Salvo que estuviera desfasada la mezcla por error en el sensor de oxígeno o de altura o mala señal del computador a los inyectores, nada se puede hacer porque el consumo es inherente al diseño y programación del motor. Es alto consumo pero no me parece disparado. Una buena potencia para tener esa relación cuesta porque, para lograrla, el motor necesita consumir mucho aire que, a la vez, pide bastante gasolina.



