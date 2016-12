“Que nos digan qué van a hacer con la plata del ‘impuesto verde’”

El llamado ‘impuesto al carbono’ o ‘impuesto verde’ que introdujo el Ministerio de Hacienda en la reforma tributaria sigue generando rechazo entre consumidores, distribuidores y congresistas, pues hasta el momento ha hablado del incremento de los combustibles (135 pesos la gasolina y $152 el ACPM por cada galón) pero sin explicar con claridad a dónde irán y qué va a hacer el Gobierno con esos recursos.



El senador Luis Fernando Velasco, en diálogo con EL TIEMPO, sostuvo que “el Gobierno en cinco debates que ha hecho en el Congreso no le ha podido explicar a dónde ha ido a parar la plata del Fondo de Estabilización Petrolera (FEP), y con este nuevo impuesto tampoco nos han dicho qué van a hacer”.



Según Velasco, lo que el Gobierno está tratando de hacer es recuperar con este tributo los 200 pesos del impuesto nacional que el Congreso logró rebajarle en la última reforma tributaria.



“Esa es una manera de volver a presentar amablemente algo que de amable no tiene nada. Para darle una buena presentación le ponen ‘impuesto verde’, pero eso no es cierto porque lo pagamos todos, los que contaminan más pagan igual que los que hacen un esfuerzo por no contaminar. De ecológico no tiene nada”.



El otro problema, según el congresista, es que esos dineros van a un fondo común que no tiene una destinación específica y que, además, nadie vigila ni controla. “Yo sí quiero que el Contralor nos diga dónde está esa plata (la del FEP). No he podido descubrir quien tiene esa plata, he pedido y he mandado derechos de petición y nadie da la información”.

La explicación que ha dado el Gobierno es que creó el Fondo de Estabilización para subsidiarle al usuario la gasolina, cuando los precios del petróleo estuvieran muy altos y compensar al FEP cuando el precio internacional del crudo baja.



Pero eso casi nunca se ve. Cuando los precios del petróleo caen es muy poca o casi nula la disminución en el precio del galón de gasolina que pagan los colombianos. Velasco le dijo a EL TIEMPO que como el artículo que pretendía revivir el Gobierno en la reforma tributaria pasada se cayó en la Corte Constitucional por una demanda que él mismo interpuso, lo que debió haber pasado fue una rebaja sustancial en los precios de los combustibles.



“El precio se bajó mucho en los últimos 18 meses, pero el Gobierno no quiso entregarle esa rebaja al consumidor. Con la tumbada (por la Corte) del Fondo lo que debió pasar fue un alivio de al menos 700 pesos en el galón. El precio del petróleo estaba abajo, les hicieron ‘conejo’ a los consumidores. Me impresiona la falta de acción de la Contraloría y a la Corte le importó cinco no aplicar la sentencia”, dijo Velasco.

El congresista cree que el Gobierno quiere “montar” de nuevo el parafiscal que se cayó. Mi tesis es que Ecopetrol y el Gobierno están cobrando ilegalmente una plata, y si alguien mete una acción popular les puede costar un ojo de la cara”.



El presidente de la Federación Colombiana de Distribuidores Minoristas de combustibles y otros Energéticos, Álvaro Yunes, coincide con Velasco en que el Gobierno con esta reforma y específicamente con el ‘impuesto al carbono’ quiere “revivir” el esquema anterior del FEP.

Yunes agregó que ese fondo no tiene “razón de ser, recauda mucha plata, nunca ha servido, es una caja menor y nadie lo controla”.



Así mismo, el dirigente gremial sostuvo que aparte de los usuarios, el costo del nuevo impuesto recaerá sobre la red minorista que tendrá no solo que recaudar el dinero sino también asumir los costos de su transporte y el 4x1.000.



Lo cierto es que el nuevo tributo ya está en el articulado de la Reforma Tributaria. Solo resta esperar a que arranquen los debates que prometen un gran pulso entre quienes siempre han cuestionado la forma como se fijan los precios de los combustibles y el gobierno que la defiende a capa y espada.