.Disfrute de la carretera sin contratiempos

Si va a viajar por carretera recuerde ante todo que de usted depende el buen funcionamiento del vehículo, por lo que debe realizar, al menos 15 días antes de emprender el viaje, una revisión completa y así tener el tiempo suficiente para hacer los correctivos en caso de que sea necesario. Esto le evitará dolores de cabeza ante varadas o posibles accidentes que convierten el descanso en una mala experiencia.



Es importante verificar el estado de los frenos, la alineación y balanceo, las llantas (incluyendo la de repuesto), los componentes de la suspensión, la batería, los filtros y correas, así como también las luces, las plumillas de los limpiabrisas y los sistemas de refrigeración, alimentación y ventilación del vehículo.



Si va a conducir

​

En primer lugar prepare la ruta. Infórmese del estado de las vías que va a utilizar, las distancias a recorrer, la climatología, el número de peajes y los sitios donde pueda hacer detenciones para descansar.



La noche anterior al viaje descanse lo mejor posible y consuma alimentos fáciles de digerir. Durante el recorrido evite comer en abundancia, lo cual puede producir somnolencia. También es importante mantenerse bien hidratado durante el camino y por ningún motivo coma mientras conduce.



Otro factor a tener en cuenta es el vestuario. Este debe ser cómodo y ancho. Evite usar ropa estrecha y ajustada pues esta impide la libertad de movimiento y genera estrés en el conductor.



Si el trayecto hasta su destino final es extenso, con más de dos horas de recorrido, incluyendo el tiempo que le va a tomar salir de la ciudad, es recomendable realizar paradas frecuentes, es decir cada 150 o 200 kilómetros. Si siente sueño no dude en descansar en un lugar adecuado (estación de servicio o restaurante), o ture la conducción con alguno de sus compañeros de viaje.

.

Ojo con los medicamentos. Si está tomando alguno cerciórese que éste no produzca somnolencia. Medicinas para eliminar los síntomas de la gripa por lo general producen sueño, así como algunos utilizados para controlar la presión arterial alta, calmantes del sistema nervioso, antidepresivos e incluso los que controlan las náuseas y los vómitos. Consulte siempre a su médico.



Finalmente exija que todos los ocupantes, incluso los de atrás, utilicen el cinturón de seguridad y nunca lleve a los bebés o menores de edad en la parte delantera ni de pie en el medio de los asientos.



Utilice siempre las sillas de retención infantil las cuales se instalan fácilmente en la banca trasera de su vehículo y están diseñadas de acuerdo a la edad y peso del menor. Consulte el manual de usuario para su adecuada instalación.

Relacionadas

.

No olvide llevar

​

* Celular con datos, cargado, batería extra para recargarlo o cable para conectarlo al vehículo.



* Kit de carretera completo y en buen estado con: tacos, triángulos o conos, gato, cruceta, botiquín, extintor con carga vigente, linterna grande, guantes y chaleco reflectivo.



* Porte todos los documentos del vehículo (Licencia de tránsito, Soat y revisión técnico-mecánica vigentes) así como su licencia de conducción y la cédula.



* Lleve el carnet de su EPS o medicina prepagada y las de todos los ocupantes del vehículo.



* Todos los ocupantes deben portar sus documentos de identificación.



* Tenga a la mano los números de organismos de emergencia, de familiares, y los de su compañía de seguros. También son útiles tener acceso a las redes sociales de la Policía de carreteras @Transitopolicia y @#767 y/o organismos de emergencia.

.

¿Cómo empacar?

​

Lo ideal es poner todo en el baúl, pero antes de hacerlo recuerde que el equipo de carretera debe quedar al alcance de la mano y no debajo de todo el equipaje o al fondo del baúl. Procure no llevar elementos de gran tamaño y elimine los pesados e innecesarios. Mientras menos cargue el carro y más parejo ponga el peso mucho mejor. Evite o mejor no ponga maletas u objetos que le impidan ver hacia atrás, eso es lo mismo que manejar sin el retrovisor.



Otra opción es instalar en el techo del vehículo un porta equipajes. Existen diversos tipos (plegables o duros) y de diversos tamaños, pero no todos se ajustan a cualquier tipo de vehículo.

Utilice equipos homologados para este fin y recuerde que el consumo de gasolina se puede incrementar. Asesórese con los almacenes especializados en el tema.

Si lleva remolque

​

Si desea trasladar a su destino de descanso su moto, cuatrimoto o lancha en un remolque, tenga en cuenta estas recomendaciones. Sin importar si usted está montado en un automóvil pequeño, SUV o en un todoterreno de gran tamaño, debe tener especial cuidado con las prestaciones de su remolque y el peso que este aguanta.



Por otra parte el armazón del remolque debe estar bien balanceado para que el peso no recaiga sobre la suspensión de su vehículo. Una forma de comprobarlo es que usted pueda levantarlo por la parte del gancho sin mayor esfuerzo, aun si tiene la carga ya montada sobre este.



El remolque también debe tener una buena suspensión que le permita amortiguar las irregularidades del camino y debe estar equipado con luces de freno, de posicionamiento, direccionales e indicador de reversa.

.

¿Viaja con mascotas?

​

Por vía terrestre, los perros pueden viajar sin guacal, sin embargo la recomendación es que viajen en él porque en caso de movimientos bruscos o accidentes, este amortigua los golpes.

Si lo va a usar, es mejor acostumbrar a su mascota días antes a estar dentro de este contenedor para que no sea traumático. También puede utilizar una correa que los asegure en el interior del auto, si no quiere usar el guacal.



Otra opción es sedar a su mascota para que vaya más tranquila pero para ello consulte antes al veterinario. Durante el viaje es conveniente llevar las ventanas del vehículo entre abiertas para que el aire circule y la mascota no se maree. Haga paradas para que su mascota se hidrate y haga sus necesidades. Evite alimentarlo durante el trayecto.