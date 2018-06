Drones: ojos sobre los choques

En Bogotá siete de cada 10 accidentes de tránsito corresponden a choques simples –solo daños materiales sin afectación a personas– causando traumas en la movilidad, razón por la cual la Secretaría Distrital de Movilidad –SDM– implementó en 2016 la utilización de drones para el levantamiento del Informe Policial del Accidente de Tránsito –Ipat–, comúnmente conocido como croquis, para agilizar el procedimiento.



Según datos de la SDM, en promedio se reportan 500 accidentes diarios, de los cuales 200 son confirmados por el Centro de Gestión de Tránsito, y de estos, 50 son atendidos por drones. A la fecha, Asistimos Accidentes de Tránsito, empresa operadora de los drones, ha atendido un total de 13.905 casos en la ciudad.



En la actualidad un total de 12 unidades operan en las localidades de Usaquén, Chapinero, parte de Teusaquillo y Barrios Unidos, y sobre el corredor vial de la calle 13 entre la carrera 68 y el puente del río Bogotá.



Con este método se ha logrado retornar la movilidad en menor tiempo en donde se presenta el siniestro, en comparación cuando esta labor es ejecutada de forma manual, ya que se evita que el policía detenga el tránsito de la vía para tomar las medidas correspondientes con cinta métrica.

Así funciona

Cada unidad está conformada por un agente de la policía de tránsito y un operario quien tiene una formación como técnico en Investigación Judicial y Criminalística y está certificado como piloto de operaciones mediante sistemas de aeronaves pilotadas a distancia –RPAS– (por sus siglas en inglés), según lo establece la Aeronáutica Civil.



Una vez llega la unidad, se eleva el dron para la toma fotográfica y el operario, siguiendo las instrucciones del policía, manipulará los distanciómetros láser y toma el registro fotográfico del choque, acción que no toma más de tres minutos.

Posteriormente se envían las imágenes vía Internet a una central de planimetría en donde se elabora el bosquejo final del Informe Policial del Accidente de Tránsito (IPAT) en versión digital.



Finalmente el Ipat, con el aval y la firma de la policía de tránsito estará disponible para las partes en caso de que no lleguen a conciliar. Una vez finaliza este proceso se pueden mover los vehículos y restablecer el flujo en el corredor vial afectado.

Según datos de la SDM todo el proceso no supera los 20 minutos en comparación a la hora o más que le toma a un agente levantar el Ipat de forma manual.

La importancia del Ipat

Este reporte sirve de base para que el sistema judicial establezca la responsabilidad de los hechos, así como el proceder de las aseguradoras de los implicados en el siniestro.



Cuando este proceso es realizado de forma manual, muchas veces se cometen imprecisiones de cómo quedaron los autos implicados luego del accidente y no siempre quedan todos los datos consignados en este como huellas, rastros, señales, visibilidad, condiciones meteorológicas, etc.



Por otra parte, cuando los datos son escritos a mano se puede generar una posible mala interpretación (letra y/o números ilegibles) por terceros, razón por la cual hacerlo de manera digital a través del dron es mucho más confiable.



Teniendo en cuenta estos beneficios sería ideal poder implementar este tipo de procedimiento para todo tipo de siniestros de tránsito, incluso con heridos o fallecidos, pero para ello el Distrito tendría que establecer un protocolo en coordinación con la Fiscalía y Medicina Legal.

Relacionadas

Ley de choques simples

Embolatado parece estar el proyecto de Ley de Choques Simples radicado el año anterior por el representante a la Cámara Samuel Hoyos y el senador Jaime Amín, que busca mejorar la movilidad en las vías cuando se presentan este tipo de accidentes.



La iniciativa legislativa que está pendiente del primer debate, de los cuatro que requiere para su aprobación, contempla la implementación de un seguro de responsabilidad civil extracontractual (REC) que sería obligatorio para todos los vehículos que transiten por el territorio nacional.