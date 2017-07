Ducati Moto GP: ¡300 caballos, 157 kilos!

A diferencia de los carros de la F1 que nada tienen en común estéticamente con un auto de calle, las motos de competencia, a pesar de sus carenajes, son muy cercanas a lo que se ve en las vías.



Lo último en la ingeniería de motores, el más alto desempeño aerodinámico, los materiales más livianos y resistentes y lo más avanzado de la electrónica puestos en un conjunto que no pesa más de 160 kilos. Todo esto está hecho de manera exclusiva y casi secreta para las motos oficiales del Mundial de MotoGP.



Estos ‘misiles’, gracias a sus poderosos motores de 1000 cm3 y unos cercanos 300 caballos de potencia, llegan a los 350 km/h. Cada curva, cada circuito del Mundial de MotoGP es un desafío para los pilotos y los ingenieros, que guardan con celo los secretos de sus desarrollos, que solo con el tiempo se incorporan a las motos de serie.

¿Cómo controlar y domar tanta potencia? ¿Cómo bajar de 360 a 80 km/h en tan solo unos pocos metros? Ese es un problema que literalmente agarra con ‘pinzas’ la reconocida marca Brembo. El secreto está en el manillar izquierdo de las motos, que cada día se asemeja más a un timón de un Fórmula 1.



Allí están varios botones de colores que al pulsarlos cambian los mapas de potencia del motor, controlan el consumo, limitan la velocidad y administran la tracción, entre otras múltiples funciones. Los pilotos los utilizan en función del tipo de circuito y son detalles que casi siempre pasan desapercibidos, pues el manillar es una zona poco visible para el espectador.

En la Ducati Desmosedici GP17 se ven cinco botones de colores. Son los llamados pulsadores presentes en la moto (que ilustra nota) del piloto italiano Andrea Dovizioso, quien este año ha llevado otra vez a Ducati a lo más alto del podio. La marca italiana introdujo estos botones en la GP14 de Cal Crutchlow y Andrea Dovizioso en la temporada 2014 y ya otras marcas los han adoptado en su puño izquierdo.

Escape

​

A comienzos de año, Ducati sorprendió en las pruebas de pretemporada con sus llamativos escapes, uno sobre la llanta trasera y otro lateral, en medio de la moto. Como todo en MotoGP es ‘top secret’, además la moto escondía una caja de contenido desconocido, y naturalmente sobre esto se ha especulado mucho.

Hay quienes dicen que el ‘nuevo invento’ de los italianos es para favorecer la estabilidad, la aceleración y el anti-wheelie (anticaballito) para evitar que la llanta delantera pierda contacto con el piso sin perder potencia. Otros piensan que es un sistema de escape de ‘geometría variable’ utilizado en los aviones de combate. Lo cierto es que el motor de la Desmosedici sí tiene un sistema de manejo de las válvulas único, aunque no desconocido, pues se vio en autos de carreras hace por lo menos 60 años. Se llama ‘desmodrómico’ y consiste en que no hay resortes que cierran las válvulas porque todo se hace mecánicamente.

Vuelve el 'freno de mano'

​

Uno de los últimos avances que se están imponiendo es la bomba de pulgar de freno Brembo, que es una pequeña leva que reemplaza el pedal derecho del freno. Esta ‘solución técnica’ no es nueva. Brembo la creó en 1992 para remediar los problemas físicos de Mick Doohan, quien sufrió un accidente en 1992 durante las pruebas del GP de Holanda corriendo en la categoría de 500.



Doohan estuvo a punto de perder la pierna y el accidente lo incapacitó para usar el pedal convencional. El piloto australiano llegó a ser tan competitivo gracias a esta solución que ganó cinco mundiales seguidos.

1 BOTÓN ROJO (PW): Se usa para cambiar los mapas de entrega de potencia del motor con la opción de un mapa específico para carreras en lluvia. Cuando se pulsa se puede cambiar la potencia del motor mediante tres opciones (A, B, C) dependiendo del trazado del circuito. Cuando llueve, cambian de moto por una con las ruedas especiales para ese piso.



2 BOTÓN AZUL LC (LAUNCH CONTROL): Funciona como un limitador o controlador de las RPM del motor para lograr una salida ‘limpia’ sin que la moto se descontrole en las arrancadas.



3 BOTÓN AMARILLO FUE (Fuel combustible): Permite al piloto moderar el consumo de combustible de la moto. Rara vez un piloto se queda sin gasolina al final de la carrera, pues los ingenieros y mecánicos revisan su nivel con frecuencia, pero, por si acaso, siempre existe la posibilidad de presionar el pulsador. Al igual que los mapas de motor, tiene tres opciones, A, B y C, siendo esta última la más ahorradora.



4 BOTÓN BLANCO PIT (PIT LANE): Enciende el limitador de velocidad cuando el piloto entra al ‘pit lane’ (el límite de velocidad permitido en esta zona es de 60 km/h).



5 BOTÓN VERDE EB (ENGINE BRAKE): Sirve para controlar el freno motor que se aplica a la rueda trasera. Hay tres modos de uso, A, B y C, que permiten mantener la moto en la línea de carrera. Al entrar en una curva se puede controlar el modo en el que se desliza la rueda trasera: A, para el principio de carrera; B, para cuando se empieza a perder grip atrás (agarre), y C, cuando hay mucho derrape.