En duda futuro del ‘Soat electrónico’

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) no está pasando por un buen momento. Al fenómeno de fraude de algunas IPS, la evasión, la falsificación de pólizas y el aumento de la accidentalidad que les están abriendo un enorme hueco a las aseguradoras, se suma una resolución expedida el año pasado por el Ministerio de Transporte que tiene a varias de ellas pensando si continúan o no vendiendo Soat, pues este servicio es voluntario de parte de cada aseguradora dentro de su línea de negocios.



Se trata de la Resolución 0005886 expedida el 24 de diciembre del año pasado, a través de la cual “se adoptan medidas para el registro en línea y tiempo real de los datos de la póliza Soat en el Runt, la generación del certificado de registro y el proceso de verificación…”.



Relacionadas

En términos más sencillos, lo que se busca con este procedimiento es crear un ‘Soat electrónico’, es decir que en teoría el usuario no necesitaría tener un documento físico del Soat porque este reposaría en la base de datos del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt), tal como aparecen hoy la revisión técnico-mecánica o la licencia de conducción.



Esta iniciativa de Fasecolda, agremiación que reúne a las 13 compañías que venden Soat, además ayudaría a disminuir el fraude y la falsificación de las pólizas, pero el contenido de la resolución 0005886, si no se modifica como lo piden las aseguradoras, daría al traste con la ‘desmaterialización’ del Soat.



El primer gran escollo es el costo de implementar el ‘Soat electrónico’. La Resolución dice que este debe ser asumido por las aseguradoras. Eso incluye el valor de la consulta de datos del vehículo, cargar en línea los datos de la póliza, y la generación y habilitación de la consulta en el Runt mediante aparatos móviles que puedan verificar en tiempo real las autoridades, hospitales, ambulancias, etc.

.

La suma de los costos de cada una de estas operaciones ante el Runt es de aproximadamente 1.900 pesos, pero si ese valor se multiplica por los 7.7 millones de pólizas que se expiden cada año, es de unos 15.000 millones de pesos. Esta es una suma que claramente las compañías no están dispuestas a asumir, pues como ellas mismas lo han dicho, los fraudes detectados y la accidentalidad “están poniendo en peligro la sostenibilidad del sistema”.



En esos 15.000 millones no está incluido el costo de montar la plataforma para estas nuevas operaciones en la base de datos del Runt, que cuesta otra importante suma de dinero. Lo grave del asunto para los usuarios es que en algún momento se pensó en trasladarles ese costo.



Como se sabe, cada vez que un usuario hace un trámite de tránsito (licencia, traspaso, compra y venta de vehículos, etc.,) una parte de lo que paga va directamente al Runt.



Los efectos de la Resolución 0005886 para los usuarios y las compañías aseguradoras no son solo de tipo económico. En la práctica, más que simplificar la expedición del Soat, la norma obligaría a los conductores a portar dos documentos. El actual documento físico y un ‘soporte electrónico’ (PDF de la póliza con un sistema de seguridad) que sería enviado al usuario a través de un correo.

.

Este último tiene varios inconvenientes. En primer lugar, no todo el mundo tiene un teléfono ‘inteligente’ (smartphone) para tener allí el documento a la mano cuando las autoridades lo exijan; segundo, no está garantizado que haya conectividad en todas las regiones del país, y en tercer lugar y más grave, el palo en la rueda del Código Nacional de Tránsito (CNT).



El atraso de dicho Código hace imposible tener el Soat ‘electrónico’, pues la infracción D02 del CNT se refiere claramente a la prohibición de “conducir sin portar el Seguro Obligatorio de Accidentes de tránsito ordenado por la ley”.



Ante este cúmulo de inconvenientes Fasecolda le presentó al Ministerio de Transporte una propuesta de modificación a la Resolución, pero con el paro camionero se suspendieron las conversaciones y la persona que estaba a cargo de la situación en esa cartera renunció, por lo cual todo quedó en ceros. Una fuente del Ministerio le confirmó esto a EL TIEMPO. Lo que viene es la creación de una mesa de trabajo para abordar de nuevo el alcance de la Resolución.

.

Según voceros de la Cámara del Soat, tal como está planteada la norma que comienza a regir el próximo 25 de diciembre “solo genera sobrecostos sin ningún valor agregado”.



Por eso plantean que el Runt centralice la información para el proceso y la verificación de las autoridades; y eliminar varias ‘operaciones’ ante esa plataforma, entre ellas, el registro en tiempo real de las pólizas, porque estas solo empiezan a regir a las cero horas del día siguiente a la expedición. Esto disminuiría los costos de la operación.



Por ahora se espera que las conversaciones entre las aseguradoras reunidas en Fasecolda y los asesores del Ministerio continúen.

Entre tanto, hay quienes creen que, dadas las condiciones, es imposible pensar en la desaparición del papel; y mientras todo esto pasa algunas compañías le siguen echando números al negocio del Soat, pues el fraude y la accidentalidad en las calles no dan tregua.