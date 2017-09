¿Por qué echan humo los carros?

El 1 por ciento restante puede aparecer ocasionalmente cuando hay una fuga de aceite que cae sobre una zona caliente y se quema.



Todos los motores emiten vapores, unos que no se aprecian a simple vista, que son los que salen por el escape cuando todo está normal en la máquina y han sido debidamente cuidados por el computador, que genera una mezcla exacta a las cámaras, y limpiados de contaminantes luego por el catalizador (que no borra el humo).

Sin embargo, puede haber otros síntomas identificables por el tubo del exosto. Cuando tenemos humo azul, es invariablemente producido por aceite que se quema en las cámaras. Cuando decimos que el motor ‘pasa aceite’ se debe a que los anillos que sellan los pistones contra los cilindros ya están muy gastados y, obviamente, los cilindros también. En ese momento, parte de la presión de la mezcla en la cámara se va al cárter por esas ‘rendijas’. Entonces el aceite se presuriza y, además de buscar salida por los desfogues, los anillos ‘rascadores’ no lo arrastran, se queda en las paredes y se quema cuando se produce la combustión.

La otra causa es que los sellos que tienen las válvulas, que son pequeños cauchos que están expuestos a altas temperaturas e inmersos en el aceite, se endurecen y ya no retienen el aceite que se escurre por las guías a las cámaras. Esto es muy evidente cuando se hacen largas desaceleradas, se pisa de nuevo el acelerador y salen bocanadas de humo azul. Si el aceite desaparece del motor, y no está en el piso, esas son las causas y sus sistemas de alerta. No hay más.



Humo negro es exceso de combustible en la mezcla, bien sea gasolina o, peor, ACPM. Esta sobredosis se puede dar por mala información al computador que regula la mezcla, por el ‘choke’ activado, así sea electrónico, o por el filtro de aire tapado. Cada bocanada de humo negro es combustible que diluye el aceite y se precipita el desgaste de la máquina.

El tercer ‘humo’ es el blanco, que no es humo sino vapor de agua cuando esta sobrepasa el punto de ebullición y la presión en el sistema hace que se abra la válvula de seguridad de la tapa. Esto se da por exceso de temperatura en el funcionamiento del motor y nada más. La otra causa es ya evidente cuando hay rupturas de mangueras o del radiador y ninguna de estas manifestaciones se da por el tubo de escape.



Pero puede salir vapor por el escape, sobre todo al encender en frío, por condensación de agua del ambiente en los silenciadores, y no es alarmante. Es muy frecuente cuando la temperatura exterior es muy baja y los gases que salen del motor condensan de inmediato el aire ambiente.