Así se eligen los modelos ‘Mejor Auto del Año’

A final de cada año o al inicio de uno nuevo comienzan a revelarse los modelos elegidos como ‘Mejor Auto del Año’, una etiqueta que no tiene un estándar unificado en la industria, tampoco son homogéneos ni son elegidos por unas reglas y criterios comunes.



Aunque las marcas valoran estas distinciones, lo cierto es que la elección de un modelo como ‘Mejor Auto del Año’ la realizan diferentes asociaciones conformadas la mayoría de las veces por periodistas especializados que cubren este campo noticioso, en cada país o a nivel internacional.



Relacionadas

Aunque también hay premios o distinciones que otorgan entidades autónomas que se han ganado su prestigio a lo largo de los años y logran constituirse en los más apetecidos y de renombre en el mundo.



La decisión de elegir un modelo parte de teorías, juicios o interpretaciones de integrantes estas organizaciones vinculadas al sector automotor. Los galardones se entregan cada año con variados requerimientos y con distinto valor o trascendencia, en diferentes categorías: SUV, autos, familiares, deportivos, diseño, confort, etc., y tienen en cuenta factores como la relación precio-calidad, producto e innovación.

Jaguar F-Pace

No hay un estándar pues toda elección supone una coyuntura o valoraciones personales, sin embargo, algunos modelos recibieron distinciones de varios organismos.



Tal vez el galardón más prestigioso es el World Car of the Year (WCOTY), que se entrega cada año en el Salón del Automóvil de Nueva York, resultado del veredicto de un jurado compuesto por 75 periodistas especializados de 24 países de todo el mundo.



En su edición 2017, el ganador fue el Jaguar F-Pace, el primer SUV o todoterreno con estética crossover que diseñó y fabricó la firma británica. El modelo también fue elegido como el de mejor diseño.

Hyundai Ioniq Autónomo

Casi al final de cada año se entrega el Womens’s World Car of the Year (WWCOTY), una versión similar aunque se caracteriza porque su jurado está compuesto únicamente por 25 mujeres periodistas expertas de veinte países. El modelo más destacado, según el criterio de ellas, fue el híbrido enchufable Hyundai Ioniq, el primero de la generación Ioniq de la marca coreana.



El ‘Auto de Ensueño’ para el WWCOTY fue el McLaren 720S, al que también le otorgaron el título de ‘Mejor Deportivo del Año’, por detrás del Porsche 718 Boxter y la versión con carrocería cerrada Cayman y el Audi R8 Spyder.



El BMW Serie 5 fue elegido por las mujeres periodistas como el mejor auto de lujo, mientras que los hombres premiaron al Mercedes Clase E, dejando en segundo lugar a la berlina de la marca alemana, que además obtuvo el ‘Best Car of the Year’ entregado por Whatcar, una compañía de consultoría de compra y venta de autos nuevos y usados que goza de un gran reconocimiento en la industria.



En muchas ocasiones las entidades coinciden en darle la distinción, por diferentes motivos, a un mismo modelo. Eso le pasó este año al Peugeot 3008. Las 25 especialistas del WWCOTY coronaron al Peugeot 3008 como el mejor SUV del año.

BMW Serie 5 2017

En el Salón de Ginebra, uno de los más importantes del calendario anual, el 3008 recibió otra de las distinciones más codiciadas de la industria: el ‘Car of the Year’. Este legendario galardón cuenta con 50 años de historia que entregan 55 periodistas especializados –hombres y mujeres– de 22 países europeos.



El 3008 superó con 319 puntos a otros seis finalistas, entre ellos el Alfa Romeo Giulia y el Mercedes-Benz Clase E, lo que lo convirtió en el primer SUV en ser distinguido como ‘Mejor Auto del Año’.



En Estados Unidos, Kelley Blue Book, una firma que goza de toda la confianza de los consumidores realiza cada año el ‘top’ 12 de los mejores autos en diferentes categorías. Esta elección es muy esperada pues se basa una larga serie de pruebas de vehículos de todo tipo (autos, camionetas, minivanes y SUV). Uno de los ‘premios’ más apetecidos es el de ‘Mejor Compra General de 2018’, que se otorgó al recién rediseñado Honda Accord 2018.

Peugeot 3008

La calificación de KBB incluye una extensa revisión de los datos sobre el precio inicial de compra, el costo de tener y mantener el vehículo durante 5 años (depreciación, seguro, mantenimiento, financiamiento, combustible, cargos e impuestos para autos nuevos), reseñas y valoraciones de consumidores, entre otros aspectos.