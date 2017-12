Era una vieja costumbre lubricar el sistema de enfriamiento de los carros, a tal punto que mucha gente agregaba aceite soluble, como el que se usa en las máquinas de corte de metales, dizque para preservar las partes y salvar la bomba del agua.

Relacionadas

Hasta había bombas que tenían una grasera, pero esta servía para cuidar su eje y este, a su vez, está aislado del agua por un carbón. De hecho, la falla de la bomba suele ser el daño del carbón por el cual pierde el agua.



Muchos mecánicos cambian las bombas de agua para curar calenturas de las máquinas, y la verdad es que estas, si no tienen fugas, nunca son culpables de esos problemas.

Radiador

Son, además, muy confiables, pues mientras no tengan escape por el sello, las partes internas no son más que un rotor con paletas que es muy difícil que se rompa, y en ese caso, la bomba explota y saca la mano. Cuando le sugieran ese cambio, ponga las dudas por delante.



En ningún caso, ni antes ni ahora, se debe usar ese aceite por varias razones. La primera es fundamental: el sistema no necesita ningún tipo de lubricación. Solo la prevención de corrosión, que la da el refrigerante o un aditivo apropiado.

CAlor dentro y fuera del carro

La segunda es que el aceite formaría una capa grasosa en las zonas metálicas con las cuales tenga contacto. A su vez, esa capa aísla o aleja el agua de los sitios calientes y hay mayor temperatura de funcionamiento.



Tercera, los aceites, por su constitución proveniente del petróleo, atacan el material de las mangueras. También degrada los empaques.

Radiador

Cuarta, esos aceites se descomponen ‘microbiológicamente’, es decir, crean algas en el medio en el cual viven.



Otra, esos aceites no son inhibidores de la corrosión que se da en las partes metálicas de hierro o aluminio y se observa en los plásticos y otros materiales que ahora aparecen en la refrigeración de los motores.

Refrigerante: sin fecha de vencimiento

Más: el óxido ha desparecido en una gran dosis, pues este se genera por el contacto del hierro y el agua, y ahora muchas partes son de aluminio. Para protegerlas, los refrigerantes finos tienen los aditivos específicos, por eso es lo que se debe usar y dejar el aceite soluble como material de trabajo de los torneros.



Último dato: use agua de la llave, salvo que quiera gastar en destilada, como base para llenar el sistema y agregar el refrigerante, a menos que este venga preparado listo para usar. El agua es el mejor transportador de calor para su motor, pero hay que ayudarla, por las razones citadas.



Lea también: No coma cuento, el radiador no se sondea.