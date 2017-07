Examen de ojos a los SUV

Por cuarta vez el Instituto de aseguradoras para la seguridad en la vía (IIHS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos probó las luces de algunos vehículos para comprobar su efectividad de iluminación en rectas y en curvas, así como el deslumbramiento que producen. Esta vez se escogieron 37 SUV medianos, tanto de lujo como ‘generalistas’.



Aunque en promedio las luces de este tipo de vehículos tuvieron mejor comportamiento que los otros grupos que ya fueron probados, Matt Brumbelow, ingeniero senior de investigación del IIHS, dice que “continuamos viendo que las luces comprometen la seguridad porque solo ofrecen una corta vista de la vía en la noche”.



La efectividad de las luces de los vehículos no reside únicamente en el tipo que utilicen (halógenas, HID y LED son las más comunes) sino también en aspectos como los bombillos, la tecnología que apliquen y la forma o el sistema que usen para proyectar (o “apuntar”) el haz.



Según la fuente de luz que se utilice trabajarán en conjunto con reflectores (varias superficies la ‘reflejan’ hacia adelante) o proyectores (un lente se encarga de dirigirla), pero el Instituto aclara que tener uno u otro no garantiza siempre la mayor calificación posible.



En el caso de la Volvo XC60, el único Premium en alcanzar la mayor nota posible (‘Good’), convergieron varias consideraciones: sus HID con proyectores cuentan de forma opcional con la función de giro para iluminar las curvas, así como con el asistente de luces altas que alterna la intensidad según haya o no otros vehículos viajando en dirección contraria para evitar el deslumbramiento a sus conductores.

.

Todo lo contrario ocurrió con la Kia Sorento, pues a pesar de que sus HID también cuentan con la función de giro, la visibilidad que ofrecen es muy reducida. Por ejemplo, en vía recta la luz del lado derecho ilumina hasta a 143 pies de distancia (43.5 metros), mientras que en las mismas condiciones la XC60 ilumina hasta 315 pies (96 metros).



El deslumbramiento fue un punto negativo en más de la mitad de los modelos probados y 17 de ellos fueron calificados como Pobre únicamente por este hecho. Según Brumbelow este aspecto es aún más complicado de manejar en este tipo de vehículos debido a que las luces están ubicadas más alto, pero que una mejor proyección de fábrica minimizaría el deslumbramiento.



Como ya lo había mencionado el Instituto, para que un vehículo logre su máxima calificación en seguridad, Top Safety Pick+, debe obtener al menos un ‘Bueno’ o ‘Aceptable’ en el apartado de las luces.

.