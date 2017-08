La excepción de los airbags

Desde que se introdujeron al mercado en los años 80, las bolsas de aire han tenido como objetivo proteger a los ocupantes de un vehículo evitando que golpeen partes del interior en un choque. Sin embargo, hay algunos casos específicos en que la del pasajero delantero no es del todo beneficiosa y por lo tanto debe desactivarse.



Según el vehículo en cuestión esto se hace de forma automática por medio de sensores ubicados dentro de la silla, pero también puede hacerse de forma manual gracias a una ranura para la llave ubicada, usualmente, dentro de la guantera, o entre el tablero y la puerta del pasajero (queda descubierto cuando esta se abre).



En primera instancia hay que tener en cuenta que la activación de la bolsa de aire se hace por medio de la liberación de gas nitrógeno comprimido, que lo infla a velocidades de hasta 322 km/h en fracciones de segundo. Es decir que si bien es una acción controlada, es fuerte, por lo que se deben tener ciertas precauciones.



Por esta razón es que los fabricantes de vehículos recomiendan que el puesto delantero sea ocupado por personas mayores de 12 años (debidamente asegurados con el cinturón de seguridad) y que, a menos que sea estrictamente necesario, no se instalen sillas para niños pequeños en ese lugar.

Sin embargo, y como mencionamos, hay casos especiales en que eso último se debe hacer, ya sea porque se trata de un vehículo para solo dos puestos, porque el espacio en la banca trasera no es suficiente o simplemente porque el conductor viaja solo con el niño y necesita monitorearlo constantemente.



Al instalar la silla con el niño el peso total no es suficiente para que los sensores de la silla lo interpreten como un adulto, así que la bolsa de aire no estará activa (de hecho no lo está cuando solo viaja el conductor). Para que el conductor esté al tanto, los carros equipan un testigo (su ubicación varía) que se ilumina para hacer saber que la bolsa está desactivada.

Pero si el vehículo no está equipado con estos sensores, usualmente incluyen una ranura para la llave del vehículo por medio de la cual la bolsa de aire se desactiva manualmente: solo es cuestión de girarla a la posición indicada.



La desconexión en casos como este es de vital importancia pues si la bolsa se despliega en un choque podría causarle lesiones serias al niño. Adicionalmente también es importante anotar que la silla se debe fijar a los anclajes específicos para esta (Isofix o Latch), pues es la única forma en que queda debidamente asegurada.