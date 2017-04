Sobran libros, revistas y publicaciones con historias casi carro por carro, carrera por carrera, piloto por piloto y día tras día de la marca. Por ello, en este aniversario, en lugar de repetir el mismo camino periodístico, hemos traído a colación algunas de las frases más célebres de su fundador, Enzo Ferrari, que explican muy bien lo que fue la marca cuando estuvo bajo en su mando. Después de su muerte, Ferrari es otra cosa, pero sigue siendo la marca más seguida del mundo.



Enzo Ferrari murió el 14 de agosto de 1988 a los 90 años. Sus comentarios mordaces y profundos siempre hicieron historia y tenían mucho impacto en la prensa deportiva, de la cual siempre quiso ser un actor profesional.



Estas frases reflejan su manera de ser y sus pensamientos, pero hay que leerlas en el contexto en el cual las pronunció, es decir, en el curso del siglo pasado, aunque muchas de estas están plenamente vigentes.



* “La aerodinámica es para fracasados que no saben hacer motores”.

* “Cuando usted compra un Ferrari, está pagando por el motor. El resto se lo regalo”.

* “Detrás del éxito hay algo terrible. Los italianos lo perdonan todo: los ladrones, los asesinos, menos el éxito”.

* “¿Díganme, a ustedes les gustaría ver cómo uno de sus hijos se rompe una pierna o se estrella contra un árbol? ¿Verdad que no? Por eso no veo las carreras donde maltratan mis carros”.

* “Marlboro es una marca de tabaco, pero yo no fumo y mis coches tampoco” (patrocinador del equipo de carreras).

* “Me gusta reunirme con ustedes y también leer sus artículos. Ahí descubro que se me atribuyen frases geniales que jamás he dicho ni pensado”.

.

* “Las críticas son siempre productivas. Las opiniones negativas sobre mi sinceridad me ofenden”.

* “El coche más bello es el que todavía nos queda por hacer”.

* “Lo que merece ser hecho, merece que se haga bien".

* “Es un error decir que soy un triunfador. En la vida he perdido todo; Laura, mi hijo Dino, la primera fábrica, la juventud, la buena vista, la pasión por las mujeres, muchas carreras y muchos coches”.

* “Yo no sé cómo es el alma, pero si existe, los motores deben tener una porque se quejan, se desesperan, se rebelan y se comportan como niños a los que se forman día a día”.

* “Nunca me he tenido por ingeniero o inventor, solamente me considero un promotor y agitador de ideas”.

* “No voy nunca al teatro ni al cine. Mis mejores vacaciones las paso en mis talleres cuando todo el mundo se ha ido”. (Tampoco salió nunca de Italia, ni montó en ascensor ni, menos, en avión).

* “Un piloto es como un bombillo. Cuando se funde, se cambia”.

* “La gente cree que soy gracioso, pero no lo soy. Soy honesto”.

* “Los pilotos de hoy en día son atletas que venden sus capacidades por dinero. Lo pilotos de antaño arriesgaban sus vidas por nada, pero el deporte vino antes que el dinero”.

* “Lauda es peor que Judas. Se vendió a la competencia por unas pocas monedas”.

.

* “Los motores son como los hijos: hay uno que es obediente y estudia, mientras que otro firma cheques y gasta sin parar”.

* “Un Ferrari es un sueño para los pocos afortunados que lo tienen y para la mayoría de las personas que no”.

* “El padre que compite contra su hijo pierde un minuto por vuelta”.

* “Los autos son como las reinas de belleza, se marchitan enseguida”.

* “Las carreras las ganan mis máquinas y las pierden los pilotos”.

* “Cualquiera que fuera mi relación con un piloto, cuando le despedía antes de una competición le abrazaba y le besaba como si fuera la última vez. Sabía que marchaba a una carrera, pero nadie me aseguraba que iba a volver”.

* “Cuando un coche sale de mi fábrica rumbo al circuito, me parece lleno de defectos y realmente feo. Si regresa triunfador, lo admiro como si se tratara de una obra de perfección”.

* “El segundo es el primero de los derrotados”.

* “Cuando me dicen que mis coches consumen demasiado o que son muy peligrosos por su potencia, me dan ganas de reír. La vida misma es un cotidiano consumo de energía y riesgo”.

* “Si volviera a nacer, pediría ser huérfano y estéril”.

* “Campeones, actores y dictadores deben retirarse cuando están en la cima”.

* “Mucha gente importante me invita a ir a esta o aquella otra ciudad. Yo les respondo que no voy porque solo me verían a mí, a un hombre como cualquier otro. Yo les invito a venir a Maranello, porque aquí ellos pueden ver cómo hacemos nuestros coches y también pueden hablar con mis colaboradores”.

* “Un fabricante de tractores no puede entender mis coches” (Se refería a Ferruccio Lamborghini, quien, decepcionado por la baja confiabilidad de los Ferrari que usaban el embrague de los tractores que él producía, resolvió hacer sus propios autos).

.

Leyendas en las pistas

Obras de arte en la historia de competición de Ferrari. De arriba a abajo, el P4, considerado el carro de carreras más bello de todos los tiempos. El F1 312 con el motor V12 en todo su esplendor y los escapes en ‘spaghetti’ en la parte central de la V de los cilindros. El legendario 250 GTO, que hoy es el automóvil más costoso del mercado mundial, donde se cotiza en cerca de 40 millones de dólares. Al final, uno de los varios autos hechos para las Mille Miglia.

.

.

.

.

Un mago de los motores

Enzo Ferrari participó en algunas carreras en su juventud, pero su vocación estaba en la mecánica. Luego de dirigir el equipo de carreras de Alfa Romeo asumió la operación de esos autos en los cuales ya figuró su famoso escudo del caballo sobre el fondo amarillo, que es el color de la marca y de su ciudad natal, Módena. Motorista por principios, siempre pensó que los caballos de la máquina eran más importantes que los otros órganos mecánicos y junto con sus ingenieros tuvo los motores V12 como insignia de sus carros. Aún hoy, un Ferrari de verdad debe tener 12 cilindros colocados en la parte delantera.

.

.

¿El último Ferrari?

Entre los cultores de la marca, el F40, con 8 cilindros turbocargados, 3 litros y 480 caballos, caja ‘mula’ y 330 kph, es el carro que divide la historia, pues es considerado el último de los clásicos y de los verdaderos Ferrari, hecho para conmemorar los 40 años de la compañía y en cuya concepción Enzo Ferrari estuvo involucrado, aunque ya estaba en avanzada edad y enfermedad. Desde 1987 hasta 1992, solamente se hicieron 1.315 piezas.

.

Las excentricidades

En el pasado, aunque Ferrari tenía una línea industrial establecida, los carros se hacían al capricho de los clientes que pedían carrocerías diferentes. Un ejemplo de esta tendencia es el ‘Breadvan’, que en la base es el mismo costosísimo 250 SWB, pero modificado por los ingenieros Giotto Bizzarrini y Piero Drogo por órdenes del Conde Volpi, a quien Ferrari no quiso venderle carros porque le había sonsacado empleados. Es hasta la fecha la “única” camioneta Ferrari y, además, de carreras.

.

.

.

DATOS

​

Enzo Ferrari siempre dijo que el día que su fábrica hiciera más de 4.000 unidades al año dejarían de ser Ferrari. Hoy la producción se acerca a 9.000, cifra que ha banalizado la marca, cuyo enfoque tiene una orientación muy financiera para sostener las cuentas del grupo Fiat Chrysler. Ferrari es una sociedad que hoy cotiza en la bolsa de Nueva York.

.

.

70 años separan el primer carro auténticamente Ferrari del último modelo ‘Aperta’, que será el ícono para la celebración. El 12 de marzo de 1947 salió el primer carro con el nombre de Ferrari, llamado 125S. Tenía motor de 12 cilindros con el cual ganó la primera carrera de la Scuderia dos meses después, en roma. Ferrari fabricó dos réplicas exactas del primer carro usando los planos y materiales de la época, por lo cual son idénticos al original.



Aunque el GTO domina las preferencias y los precios, muchos dicen que el 250 SWB (Short Wheel Base o entre ejes corto) es el carro más bonito salido de Maranello. Otros clásicos son el California o el único ejemplar que carrozó Bertone, al recibir un chasís con una nota de Ferrari: “para que se haga un carro decente”.

.