Ferrari recicla sus íconos

Es también el imán para los coleccionistas que ya prepagaron 1,7 millones de dólares por cada uno de los menos de 500 ejemplares que se harán sobre la plataforma del 812 Superfast.



Dos versiones de una misma idea son las primeras piezas de una serie de carros que inicia Ferrari con una visión 2018 de la que fuera una de sus máquinas emblemáticas de las carreras de los años 50: el Monza 750, visto en 1955 por primera vez.

El nuevo auto asume un ropaje relativo al original, todo ello en la fácilmente moldeable fibra de carbono, mientras que el cuerpo de esos tiempos era en aluminio formado por la habilidosa artesanía del taller de carrocería Scaglietti, quien fue el ‘martillo’ de confianza de Enzo Ferrari y creador de sus mejores carros como el 250 GTO.



Este Monza fue un auto sui géneris, pues debutó con un motor de solo 4 cilindros cuando Ferrari alardeaba con los V12, pero esa máquina diseñada por el ingeniero Aurelio Lampredi ya había corrido en los monoplazas, con los cuales ganó los mundiales de 1952 y 1953 con Alberto Ascari. El reglamento imponía caprichosamente esos motores, oriundos de la Fórmula 2.



Enzo Ferrari tuvo gran aprecio por este carro porque su hijo Dino participó en el diseño, y se vendieron 31 unidades que hoy se tasan por encima de los 4 millones de dólares.



La recreación del Monza, llamada ahora SP1 o SP2, según tenga una sola silla o el par, está basada en el chasís del 812 Superfast, y bajo esa capa de carbono la mecánica del V12 6,5 respira nada menos que 810 caballos que llevan a estos aparatos por encima de los 300 kilómetros, velocidad para la cual Ferrari ofrece un pequeño parabrisas que aminora los efectos del viento.

Se dice que habrá unas 500 unidades, todas ya prevendidas a coleccionistas y clientes especiales que estarán pagando entre 1,7 y 2 millones de dólares por carro, y no falta quien se haga a la pareja para asegurar la saga en sus garajes, pues el carro es poco práctico y no está homologado para Estados Unidos.



Ferrari anunció que expandirá esta lucrativa actividad –puede ganar medio millón de dólares por carro– a la réplica de otros modelos de sus mejores carros deportivos de esa década, entre los 50 y los 60, la cual será un premio de consolación para los seguidores de la marca a quienes la llegada de un SUV en un par de años no les mueve las agujas y les rebota la historia.

Ficha técnica:

Motor: 12 cilindros en V de 6496 cm3

Potencia: 810 caballos a 8.500 revoluciones

Torque: 710 Nm a 7.000 revoluciones

0 a 100 kph: 2,9 segundos

0 a 200 kph: 7,9 segundos

Peso: 1.500 kilos

¡‘Murió’ en Cúcuta!

Este es el número 0534M de la exclusiva serie del 750 Monza original que subastó Sotheby’s en el 2017 por 3.375.000 libras esterlinas.



Eso no es anormal.



Sí lo es la historia de este carro que fue fabricado en 1955 para el conde Bruno Sterzi. Otro dueño, Ottavio Guarducci, lo corrió en Italia y lo embarcó para el Gran Premio de Cuba de 1957, donde lo compró un venezolano, de quien se dice le cambió el motor original que no se perdió, pues en este auto corresponden todos los números.



En Venezuela ganó el premio Ciudad de Ojeda manejado por José Zilio, pero en 1961 tuvo un gravísimo accidente que casi lo deja inservible en una competencia en ¡Cúcuta!

Zilio y su hermano lo repararon, pero el Monza terminó en un cementerio en Caracas, donde lo encontró otro venezolano, Domingo Olavarría, en 1976.



En 1983, el 0534 regresó a Italia donde otro dueño, Emilio Cornelli, lo restauró totalmente, y después de otra reconstrucción más meticulosa en el 2013 recibió la certificación de originalidad Ferrari Classiche, cosa impensable cuando quedó desbaratado en las calles de Cúcuta.



La historia está acreditada en el catálogo pertinente de la subasta de Sotheby’s.