La fotomulta pasa de ser un mecanismo sancionatorio a preventivo, esa es la principal clave de la nueva reglamentación e intervención que ahora realizará el Ministerio de Transporte en el funcionamiento y operación de las fotomultas en Colombia.



Pero ojo, aún la norma no entra en vigencia y los mecanismos de fotomultas existentes podrán seguir vigentes, como venían funcionando, hasta un plazo máximo de seis meses. ¡Que no lo agarren desprevenido!



A continuación lo que cambiará:



Relacionadas

1. Fotomultas se deben anunciar en la vía

Con la nueva reglamentación, que entró en vigencia con la Resolución 718, acaba con el uso indiscriminado de los medios tecnológicos, cámaras y radares, en sitios escondidos, y ahora deben ser visibles 500 metros antes de su ubicación y quedar plenamente identificados en vías nacionales. Para otro tipo de vías e infracciones, se deben instalar avisos de zonas con monitoreo electrónico.



2. Más prevención, menos sanción

El Ministerio de Transporte le devolvió el carácter preventivo a los mecanismos de fotomultas pues la nueva reglamentación también obliga a que tanto cámaras como radares deben ser instalados en zonas de alta accidentalidad para que sean disuasores de los infractores en lugar de 'caza desprevenidos' en la vías y cuyo objetivo es disminuir los accidentes de tránsito.

Abecé de la ley que regula las ‘fotomultas’

3. Deberán contar con autorización

La instalación de las cámaras y radares para fotomultas deberán estar autorizadas por el Ministerio de Transporte antes de ponerlas en funcionamiento y operación. De esta forma, los concesionarios privados tendrán que cumplir los requisitos que responden a criterios técnicos y, que deberán estar asociados como mínimo a alguno de los siguientes aspectos: siniestralidad, prevención, movilidad e historial de infracciones. El Ministerio evaluará en un plazo máximo de 60 días si la instalación cumple con los requisitos fundamentales y técnicos.



4. Debido proceso para el ciudadano

En caso de recibir un comparendo por ‘fotodetección’ que no haya cumplido con esta reglamentación, los ciudadanos pueden acercarse a las respectivas autoridades de tránsito de la jurisdicción que impuso el comparendo para ejercer su debido proceso.

Fotomultas en Colombia

5. Plazos y notificación de la fotomulta

Se debe realizar una validación del comparendo, para lo cual la autoridad cuenta con un mes. Posterior a la validación se cuenta con 3 días hábiles para notificar al ciudadano. El ciudadano cuenta con 11 días para comparecer, la comparecencia puede ser física o virtual. Ojo: El organismo de tránsito debe tener en su página web el mecanismo para la comparecencia electrónica.



La notificación se puede hacer mediante Comunicación escrita a la última dirección electrónica, por lo que hay que tener los datos actualizados en el RUNT, mediante notificación a la última dirección física o por aviso en las secretarias de tránsito.





6 Actualización de la información

El ciudadano tiene el deber de tener actualizada su dirección en el RUNT. La actualización se hace siguiendo los siguientes pasos:



- Se accede a la página web del runt: www.runt.com.co

- Una vez en la página web se entra al recuadro de actualización

- Se contestan las preguntas de seguridad y se prosigue a realizar la actualización de la información

Abecé de la ley que regula las ‘fotomultas’

7. Fotomulta por fuera del plazo no se paga

Si las autoridades no notifican a tiempo no se cumple con el principio de publicidad y garantía del debido proceso. Al ser el debido proceso un derecho fundamental, este es susceptible de protección a través de tutela. Si la notificación no se realiza a tiempo, no se puede exigir el pago.



8. Cuándo comienza a operar la norma

Los operadores tienen180 días hábiles para tramitar la autorización tanto para los SAST de detección fija como los móviles definidos en la resolución, entendido el trámite como el proceso de solicitud y su respectiva aprobación.

Fotomultas en Colombia

DATOS

En los últimos ochos años se impusieron en Colombia 7.577.039 comparendos por esta vía. Solo en enero de 2018 hubo 88.617 infractores, según datos del SIMIT.



Las cuatro ciudades con mayor número de imposición de comparendos por ‘fotodetección’ entre el primero de enero de 2011 y el 31 de enero de 2018 fueron Medellín (1.848.519), Bogotá (881.430), Cali (862.717) y Barranquilla (649.874).