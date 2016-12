A mitad de camino, pero con paso firme, avanza el proyecto de ley que pretende ponerle fin a las cuotas mínimas de comparendos, inmovilizaciones arbitrarias y ‘fotomultas’, que fue aprobado esta semana en segundo debate en la Cámara de Representantes.



“La iniciativa busca evitar las arbitrariedades que actualmente se dan debido a “ambigüedades” en la norma, así como prevenir abusos y extralimitaciones por parte de las autoridades”, aseguran los congresistas Germán Navas Talero, Ángela María Robledo, Víctor Javier Correa y Alfredo Ape Cuello, autores del proyecto.



Uno de los abusos que más afectan a los conductores, según los congresistas, es el de los límites de velocidad que fueron fijados en el 2009 pero que hasta la fecha no han sido reglamentados ni tampoco se ha cumplido con su señalización adecuada.



Esto se ha prestado para que los agentes de tránsito impongan comparendos según su propio criterio en las carreteras. Por esta razón, el proyecto de ley exige la señalización. “Si no existe la señal correspondiente que indique el límite de velocidad en una carretera, se entenderá como máxima velocidad la que estipule el Código de Tránsito”, explicó el representante Navas Talero.

Otras ‘normas’ que han sido incorporadas por autoridades locales de Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Cali, entre otras ciudades, también están en la mira del proyecto de ley. Una de ellas es sancionar a los dueños de automotores por no tener el certificado de revisión técnico mecánica ni el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito al día, así el vehículo no esté en uso. “Si el vehículo no circula no causa ningún riesgo”, dice Navas.



Otro de aspecto favorable para los conductores tiene que ver con la inmovilización de los vehículos. La iniciativa concede un plazo de dos horas para que el infractor pueda subsanar la causa de la inmovilización (por ejemplo cuando no porta documentos como la licencia de tránsito o la licencia de conducción).

En la actualidad esta situación no está reglamentada en el Código de Tránsito y es potestad del agente de tránsito decidir si ‘se la rebaja’ al infractor y le da tiempo de subsanar la falla. El proyecto de ley busca dejar el plazo de dos horas en firme y contempla que “en el caso de que el agente se oponga e insista en llevarse el automóvil, este tendrá que responder penal y disciplinariamente por el abuso”.



En cuanto los comparendos por foto detección, Navas Talero insiste en que estos solo podrán aplicarse cuando el vehículo esté en movimiento. Y como garantía procesal, el proyecto establece la obligatoriedad de que el agente de tránsito que impone el comparendo rinda una declaración si así lo exige el sancionado. De no asistir, como ocurre con frecuencia en estos casos, se exonerará al presunto infractor de cualquier sanción.

Por último, esta reforma al Código de Tránsito intenta poner freno a una conducta que en diferentes épocas sale a flote pero que las autoridades siempre han negado. El texto del proyecto de ley contempla prohibir la exigencia de cuotas de comparendos a los policías por parte de las entidades oficiales.



El proyecto de ley está a mitad de camino, ya cumplió con los debates reglamentarios en la Cámara de Representantes y le esperan dos más en el Senado. Se espera que sea aprobado antes de finalizar este año. “Ya era hora de ponerle un cortapisas a las extralimitaciones por parte de las autoridades de tránsito del país y es precisamente el Congreso el que tiene que prevenir esos abusos por parte de las autoridades”, sostuvo Navas Talero.