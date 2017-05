Geely compró la marca británica Lotus

En una demostración de poder, el grupo automotor Geely adquirió en las últimas horas dos compañías automotrices, la firma de deportivos ingleses Lotus y la fábrica de Malasia, Proton.

De la firma Lotus es una compra con poder de decisión pues adquirió el 51 por ciento de la empresa y su adquisición le permitirá tener más renombre internacional al grupo Geely, que desde hace varios años también manda en Volvo.



Y en un mismo movimiento, adquirió el 49.9 por ciento de las acciones de la firma de Malasia, Proton, detrás de la cual llevaba varios meses el grupo francés PSA pero que finalmente quedó en manos de Geely.

Lotus Elise 250 Special Edition

Esta 'carambola' se explica ya que Proton era dueña de Lotus desde 1.996, entonces como para que no quedara duda de la propiedad, Geely decidió adquirir a las dos firmas de una sola vez por un monto total de 130 millones de dólares.



Así se aumentó el portafolio del grupo Geely, que es el mayor fabricante independiente de China, y queda organizado con Volvo, Lynk & Co, The London Taxi Company, China Euro Vehicle Technology AB, Lotus y Proton.

Lotus Evora Sport 410

DATO

Volvo obtuvo un récord el año pasado con más de medio millón de unidades vendidas.