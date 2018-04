General, ¿a usted cómo le fue con la ‘Operación Retorno’?

Carlos A. Camacho Marín, Sub-Editor de EL TIEMPO



Seguramente cuando lean este artículo algunos recordarán que les tomó más de cuatro horas llegar a Bogotá desde Paipa; que de Bogotá a Girardot la máxima velocidad que pudieron alcanzar fue de 30 o 40 kilómetros por hora; que tuvieron que esperar dos horas a que habilitaran la vía por la doble calzada Bogotá-Girardot por el desbordamiento de tres quebradas; o que la Policía los detuvo un buen rato mientras aterrizaba de emergencia un pequeño avión en la vía Bogotá-Tunja, cerca de Chocontá.



Y ni hablar de lo que vivieron otros viajeros y sus familias durante la Semana Santa en otras regiones del país, en La Línea, por ejemplo. Pero eso es lo que hay.



Esas son las vías, que en el caso de la capital del país, se convierten en un embudo. Lo que aquí llamamos ‘autopistas’ no dan más. Todo por la falta de visión de los gobernantes de turno o la corrupción que ha demorado o paralizado muchas obras vitales para la movilidad.



Un señor que viene desde Girardot con su esposa y sus tres niños, mientras espera que abran la carretera, me dice: “Vea usted, nosotros que pagamos esta obra con nuestros impuestos y peajes, en este trancón tan verraco, y los Nule, que se robaron la plata, felices en su casa”. Un buen resumen para una obra que se quedó chiquita pero que se la han robado en grande. Y ahí vamos. Con paciencia, turnando metro a metro los pedales del embrague, el acelerador y el freno. No hay de otra.

.

Varios periodistas de EL TIEMPO viajamos y tomamos nota. Al finalizar el ‘puente más largo del año’, la mayoría coincidimos en un punto: “Qué cantidad de carros”. Cierto. No hubo una hora ‘ideal’ para viajar. De Bogotá, por todas sus salidas, empezó el desfile de carros el viernes 23 de marzo (inicio del Plan Éxodo) y así fue todos los días y a todas horas. Hubo picos de más de 5.600 carros por hora, según datos de la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional.



La segunda conclusión es que ante las vetustas entradas a Bogotá y sus mal llamadas ‘autopistas’, y ante el lejano horizonte de mejoras, no queda otra alternativa que armarse de paciencia. Esa fue otra actitud que se vio en las carreteras: poco pito y mucha tolerancia.



Pero dejemos de lado ese trago amargo que es salir y entrar a Bogotá y al resto de ciudades. ¿Se imagina cómo se ven 1.553.637 automóviles entrando y saliendo de una ciudad? Seguramente no. Los que sí tienen por qué saberlo son los agentes de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, que en cabeza del general Ramiro Castrillón, tuvieron la responsabilidad del manejo de la operación ‘Éxodo’ y el ‘Plan Retorno’ a Bogotá en Semana Santa.

.

Y como está de moda ‘tomarse un café’ para tratar de enderezar las cosas, invitamos al general Castrillón a hablar del asunto. Llegó muy puntual acompañado del subintendente Yesid Molina, el escudero que le cuida la espalda, le pasa datos, le ayuda con las respuestas, maneja la cuenta de Twitter, contesta el celular y de paso le dice al presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Dimitri Zaninovich, (quien lo llama insistentemente) que “por favor espere que mi general está hablando con don José Clopatofsky”.



Esta llamada la tiene que contestar porque una enorme piedra cayó sobre un carro en Pericongo, cerca de Pitalito (Huila), hay víctimas y el general Castrillón debe armar un dispositivo y ordenar el viaje en helicóptero de una comisión de ingenieros de la ANI.

A lo que vinimos

​

Le soltamos la primera pregunta. ¿Cómo se siente con la Operación Retorno? Después de largos ocho días, de turnos de casi 20 horas, hablando a cada rato con los jefes de unidad de tránsito de cada departamento, a quienes mantiene conectados a través de varios grupos de WhatsApp, nos da una respuesta ‘políticamente correcta’: “Uno no puede estar satisfecho cuando hay personas que pierden la vida, pero seguiremos trabajando”. Otro, con semejante trajín hubiera dicho: “¡Mamado!”.



Durante la Semana Santa perdieron la vida 120 personas, entre ellas 52 motociclistas, 38 víctimas fatales menos que el año pasado. La reducción de accidentes fue notable, de 1.289 en 2017 se pasó a 497, los heridos pasaron de 1.682 a 610 este año. ¿Las causas? Invasión de carril, exceso de velocidad, impericia de los conductores y peatones que cruzan sin mirar.

.

Puede decirse que el operativo de la Policía y sus 8.000 hombres y mujeres con funciones de tránsito es impecable. Diseñar los contraflujos, ordenar el tráfico, instalar avisos, cerrar y abrir pasos en intersecciones, a lo que hay que sumar la asistencia a los heridos, la empujada de los carros varados, sacar a los que van a 20 de los carriles rápidos, llamar grúas, echar pito, y mil cosas más. Todo esto en jornadas que empiezan a las cinco de la mañana y culminan a la madrugada siguiente, al sol y al agua.



Pero hay cosas por mejorar. En Girardot, a quienes viajan hacia Bogotá, los meten en el contraflujo como entre un tubo de cien kilómetros de largo. Ahí no hay forma de salir sino cuando se llega a la carrera 30 o a la avenida 68. No hay cómo parar ni para tomar tinto o aliviar la vejiga.



Castrillón toma nota. “Eso lo podemos mejorar con información”, que la gente sepa por dónde va con avisos electrónicos y se aventura a soñar como todos nosotros. “Lo mejor es hacer la otra calzada rápido, claro que de aquí a que la terminen ya queda pequeña”.

.



Pasamos a otro lunar, el mal uso de los carriles por parte de algunos conductores a pesar de los avisos de ‘carril izquierdo solo para adelantar’. “Lo hemos hecho con megáfono, les decimos por favor a la derecha, pero es imposible. He hecho bastante campaña en eso y nada, y los mismos carros viejos varados de siempre. Les insistimos, paramos y les hablamos, pero podemos hacer una campaña en los medios. Esos que van despacio por el carril rápido nos hacen mucho daño. Nos falta mucho para que la gente aprenda a usar las dobles calzadas”.

¿Cómo vio a los conductores?

Bien, el sábado regresó mucha gente, nos afectaron la lluvia y el desbordamiento de las quebradas, pero siento que la gente acató nuestra recomendación de salir de temprano, de madrugar. Hemos mejorado mucho en esa parte.



¿Qué le hace falta?

Hay que comprometer a las aseguradoras para que pongan las grúas donde tienen el problema, es decir en el corredor vial, y puedan atender rápidamente y no tener que salir desde Bogotá cuando las requieren. Y que se comprometan los alcaldes y organismos de tránsito. Vemos que muchos alcaldes se desentienden y los fines de semana que deberían poner apoyo logístico, no lo hacen.

Tenemos un problema grave con la gente que viene de Melgar, de Mesitas del Colegio y del Tequendama, porque ahí en El Muña donde confluyen hay que darles paso a todos. Hacen falta conexiones, puentes, hay que hacer deprimidos, pasos peatonales. En El Muña serviría una conexión como la que hicieron en Transmilenio en la avenida Sexta, es decir, un intercambiador vial.

.

¿Cómo descongestionar la autopista Sur?

El domingo la comunidad nos iba a bloquear la vía en Soacha, y con justa razón porque no tienen por donde salir y como le damos prioridad a la autopista, pues quedan bloqueados. Pero es que por cinco minutos que paremos el tráfico de la autopista se nos arma el trancón de kilómetros. Como autoridad de tránsito no puedo desconocer las necesidades de la gente de Soacha, tuve que hablar con ellos y solucionamos el asunto.



¿Alguna idea tiene?

Hay un problema y es que los que van para el norte (calle 13, calle 80 etc.) no cogen el ramal hacia Mondoñedo para no pagar el peaje. Creo que se debería darles un beneficio con un cobro del peaje más económico para quien venga con el tiquete de Chusacá y que sea un incentivo para que usen esa ruta.



¿Le suena la idea de levantar el pico y placa los viernes antes de los puentes?

Podría ser una alternativa, pero no depende de nosotros. Nos ayudaría en puente festivo, o que las empresas les den libre el viernes desde las tres de la tarde a las personas para que la gente empiece a salir; y que antes o después los empleados recuperen esas horas.

.

¿Alguna instrucción para sus agentes?

He insistido en humanizar el servicio de la policía. En algunas situaciones les digo, póngase en la situación de la persona: no se trata de no sancionar porque muchos conductores abusan. Yo insisto mucho en educación, prevención y disuasión. Ya si no funcionan, aplicamos la norma.



Así llegamos al final de esta conversación con el general Castrillón, mientras iba dando instrucciones por su teléfono. ¿Qué sigue ahora? “Prepararnos para el fin de semana porque en Bogotá todos los domingos hay plan Retorno”.

Las cifras del tránsito en Semana Santa

​

* De Bogotá entraron y salieron 1.553.637 vehículos. No están incluidas las motos.



* Chusacá (salida al sur hacia Melgar) es el peaje con el mayor número de vehículos entrando y saliendo: 370.239; le siguen en su orden, Río Bogotá (Salida hacia el occidente por la calle 13, 225.099; El Roble (233.721); Siberia (200.467); Cáqueza (135.962); y Mondoñedo (115.658). Se hicieron 4.425 pruebas de embriaguez, de las cuales 254 dieron positivo.



* La infracción más sancionada fue No portar licencia de conducción, con 2.058 comparendos. Conducir sin observar las normas, 1.412; revisión técnico mecánica, 1.174; y adelantar en zona prohibida, 302.