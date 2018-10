Por ahora no habrá exámenes de conducción

Aunque el Ministerio de Transporte a través de la Resolución 1349 de enero del 2017 fijó el mes de mayo para implementar las pruebas teóricas y prácticas para quienes aspiran a tramitar su licencia de conducción por primera vez, esto no se va a cumplir, al menos en el corto plazo, pues por ahora todo “está en construcción”.



Es decir, que transcurrido un año ni están listas las pruebas ni tampoco hay quién las haga. Esta tarea estaba en manos de los llamados Centros de Apoyo Logístico de Evaluación, Cale, que hoy no existen.



“La puesta en marcha de los Cale no podrá iniciar en las fechas establecidas en la Resolución No. 1349 del 2017 (...) la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) debe definir tanto los procesos como las metodologías de evaluación”, indicó el Ministerio de Transporte.

Por ahora lo que viene es una nueva resolución con la cual se ampliarán los plazos inicialmente establecidos, “buscando que esta sea concordante con las observaciones realizadas por la ANSV, en cuanto a contar con un tiempo razonable para la generación de los procesos necesarios a fin de establecer de la mejor manera una respectiva adopción de la norma”, dice el Ministerio.



Lo que sí empezó a ‘funcionar ’ desde el año pasado fue lo dispuesto en otra resolución en la cual se impuso un piso y un techo a las tarifas de los cursos de conducción en los Centros de Enseñanza Automovilística (CEA) y obligó a instalar sistemas de identificación biométrica en las escuelas para atacar la ‘venta’ de certificados de conducción.

.

La idea de crear los Cale era hacer más exigentes los requisitos para los nuevos conductores y para quienes deben refrendar su licencia. Por ahora el trámite de este documento continuará como se ha venido haciendo en los últimos años.



Esto es, el aspirante deberá presentar el certificado de aptitud física, mental y de coordinación motriz expedido por un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) debidamente habilitado.



Aprobar las valoraciones médicas para conductores: visión, audiometría, psicología con motricidad y medicina general.

Y presentar el certificado de aptitud expedido por un Centro de Enseñanza Automovilística (CEA) autorizado que certifique la asistencia a las clases, que tienen una intensidad horaria de entre 36 y 65 horas según la categoría a la que se postule el aspirante. Cada paso que se dé debe quedar inscrito en el Registro Único Nacional de Tránsito, Runt.





Lo que queda pendiente

​

Culminado este proceso, cuando el Ministerio y la ANSV lo dispongan se deberán presentar los exámenes a cargo los Cale.



Cada aspirante debe presentar y aprobar una evaluación teórica. Son entre 30 y 50 preguntas que se eligen de forma aleatoria de un total de 5.000.



El examen se aprueba con el 80 por ciento de respuestas acertadas para acceder al examen práctico (Ver nota anexa).

El temor de que esta buena idea solo quede en anuncios lo expresó el gerente del Automóvil Club de Colombia, Alfredo Albornoz. “Ojalá esto no termine en un saludo a la bandera”.

.

"Aplazamiento no afecta a los usuarios": Mintransporte



El Ministerio de Transporte aseguró que el aplazamiento de las pruebas para obtener la licencia de conducción por primera vez no afectará a los ciudadanos y dio pautas sobre cómo será el nuevo proceso.



¿Ya está definido el banco de preguntas?



Ya está listo el Banco con las primeras 1.500 preguntas y, en los próximos meses se llegará a 5.000.



¿Cuál sería el mecanismo para elegirlas y cuantas preguntas deberá responder un aspirante a conductor?



Son dos tipos de cuestionarios, uno cerrado de actitud con 30 preguntas y otro abierto de selección múltiple con única respuesta, con 30 preguntas de conocimientos comprensión y utilización. Las preguntas serán elegidas por un software, al cual el aspirante podrá entrar a la plataforma de preguntas asignando estas de manera aleatoria.



Las preguntas están divididas de conformidad a la temática de las áreas del conocimiento, las cuales serán 20 por ciento para el grupo I que corresponde a normas de tránsito, un 30 por ciento para el grupo II que corresponden a seguridad vial, 30 por ciento para el grupo III que establece preguntas sobre señalización e infraestructura y un 20 por ciento para el grupo IV que establece conocimientos de vehículos y equipos de seguridad.

eguridad.



¿Cómo será el sistema de calificación? ¿Con cuánto se pasa?

¿Cuándo y en qué condiciones debe repetirse?



El sistema de calificación de los test es a partir de la comparación contra la muestra poblacional. Las de conocimiento se calificaran como aprobada o no aprobada.



El examen teórico práctico se aprobará con un resultado igual o superior al 80 por ciento de las respuestas correctas. En caso de no ser aprobado el examen teórico, el aspirante podrá presentarlo nuevamente, por una única vez dentro de los diez días siguientes a la fecha en que se reprobó, pero sin tener que volver a pagar los derechos a la presentación del mismo.



¿En qué va la creación del Centro de Apoyo Logístico de EvaluaciónCale?



En estos momentos la entidad no cuenta con ningún Organismo de Apoyo habilitado como Cale , ya que tanto la ANSV como el Mintransporte se encuentran pendientes de los procesos por definir, para que el Organismo Nacional de Acreditación (ONAC) pueda adoptar los mecanismos técnicos para acreditar dichos centros.



Se supone que este sistema debe empezar a operar en mayo, si no está listo ¿para cuándo inicia el nuevo proceso para la expedición de licencias de conducción?



El aplazamiento no afecta de ninguna manera a los usuarios que quieran adquirir su licencia de conducción por primera vez, ya que la norma fue clara en estipular que únicamente comenzaría a regir una vez se cuenten con todos los procesos técnicos y tecnológicos necesarios, lo cual implica que los futuros conductores podrán seguir realizando su procedimiento de licencias, conforme a la norma que se encuentra vigente.