Los rines de los carros tienen tres dimensiones básicas que fueron previstas por quienes diseñaron los vehículos y las suspensiones, por lo tanto hacer cambios en estos campos tiene implicaciones en el funcionamiento, la seguridad y la duración de las partes que dependen de estos, como los elementos de las suspensiones.

Digamos que la primera tentación, y con criterios más estéticos que técnicos, es aumentar el diámetro del rin, o sea, pasar de 15 a 16, y así sucesivamente. Esto es viable y en muchos casos provechoso porque se accede a llantas de mejor desempeño, siempre y cuando la altura final de esta no sea mayor que la original.

rines de 20 radios.

De hecho lo ofrecen de fábrica, con los respectivos ajustes de medidas del caucho. En ese caso, se buscan llantas de menor sección u hombro más bajo, lo cual genera un mejor comportamiento del conjunto porque se deforma menos con la carga en las curvas, pero son ruedas mucho más caras, generalmente de menor kilometraje de vida y más vulnerables. Sus ventajas poco se aprecian en uso de calle y sí sus debilidades.

rines de aleación.

El ancho del rin sí tiene consecuencias complejas. Aumentarlo, por ejemplo, de 5 a 7 pulgadas no se puede hacer impunemente porque el montaje y el sellado de llanta se pueden afectar, así como su pisada, pues se deforma si no está prevista para ese aro.



La otra consideración es el ‘off set’, es decir, el desplazamiento del aro de mayor ancho con respecto al centro, que quede hacia adentro o hacia afuera. Hacia adentro no es usual que se haga porque la llanta va a pegar contra la suspensión, si cabe, o al cruzar. Y, estéticamente, nadie quiere ‘meter’ las ruedas del carro entre la carrocería. Ese es ‘off set’ negativo.

rines de aleación de 15 radios

En cambio, es muy provocativo que sobresalgan para que el carro se vea más ancho. Es el ‘off set’ positivo. En países con controles técnicos correctos, esto es prohibido porque se afectan varias cosas mecánicas y la seguridad.



La trocha es más ancha y en teoría el carro puede ser más estable, pero la palanca sobre los resortes hace que varíe su relación de trabajo y la dureza se reduce porque crece el brazo que los mueve. Esto aumenta el trabajo de los amortiguadores, recarga el de los rodamientos y el de los brazos de suspensión.

Rines bicolor.

La dirección se pone mucho más dura como testigo de esos esfuerzos adicionales a elementos. También el apoyo de la llanta o la forma como esta muerde el piso se varía negativamente (‘scrub radius’) porque la geometría con la cual se diseñó el conjunto se cambia y, por ende, la obediencia y la seguridad del vehículo.



A veces, es imposible recuperar correctamente la alineación del cámber y el cáster sin modificar piezas. De ahí que esta práctica no es técnicamente recomendable ni tampoco el uso de espaciadores. Dicen las reglas que un cambio de hasta 5 milímetros es tolerable, pero no más.

Rin

Muchas personas dicen haber modificado este ‘off set’ sin problemas, pero es que estos daños mecánicos sobrevienen a largo plazo.



