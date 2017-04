El hombre que se ‘mamó’ de pagar peajes en el Meta

Arley Fernando Gómez es un ingeniero civil de Acacías (Meta), que también se dedica a vender seguros y es agricultor, ganadero, procesa leche y vende cuajada, tiene colmenas de abejas y produce miel. Por razones de sus múltiples oficios, debe viajar a Villavicencio hasta dos veces al día y pagar los peajes. En eso lleva más de 20 años.



Pero el martes pasado Gómez fue el protagonista de una insólita protesta. Con su celular y un amigo que iba grabando, transmitió en vivo su negativa a continuar pagando el peaje entre Acacías y la capital del Meta.



Visiblemente nervioso, este ingeniero llanero llegó al peaje de Ocora. Cuando estuvo frente a la caseta, la más sorprendida con su negativa fue la operaria. “¿Es en serio, señor?” le dijo. A lo que Gómez respondió: “Sí, señorita, es muy en serio. No voy a pagar el peaje, me mamé de pagarlo. Ustedes verán qué hacen pero no voy a pagarlo”.



Mientras la historia se iba desarrollando y la fila de carros crecía detrás de Gómez, los seguidores de la transmisión iban en aumento de forma vertiginosa. Cifras de las primeras 24 horas así lo demuestran. Arrancó en su página de Facebook con 4.800 seguidores y al otro día tenía más de 15.000. (Ver videos en www.facebook.com/ArleyFGomez/?fref=ts).



Los videos de la transmisión en las primeras 24 horas tuvieron 807.842 reproducciones; 54.663 ‘me gusta’ y más de 21.000 comentarios, la mayoría apoyando la protesta de Arley Gómez, y alentándolo a seguir adelante.



¿Cuál es el motivo de su protesta? La queja no es nueva. Esa vía fue entregada en concesión en 1994 en el gobierno de César Gaviria durante 20 años, plazo que venció el 23 de noviembre del 2013.

.Arley Fernando Gómez

Desde este día y hasta mayo del 2015 hubo un ‘hueco’ durante el cual, a pesar de que la vía no estaba concesionada, siguieron cobrando el peaje sin que se desarrollara ninguna obra, cuenta Gómez.



Por esos días había empezado su protesta. Con varios amigos pusieron una valla que decía: ‘Bienvenidos a Acacías, la ciudad con el peaje más caro del mundo’. “Son solo 20 kilómetros entre Villavo y Acacías y pagamos 9.000 pesos; eso da como 500 pesos por kilómetro recorrido”.



Después de eso, lograron que unos 5.000 habitantes de Acacías se beneficiaran con una tarifa diferencial a través de un chip, con lo que el precio del peaje les bajó a 3.400 pesos.



A partir de mayo del 2015 la vía quedó a cargo de la Concesión Vial de los Llanos que, de acuerdo con el contrato, es la empresa que ejecutará el proyecto Malla Vial del Meta (contrato de Concesión APP N° 04 de mayo de 2015). Este incluye las carreteras entre los municipios de Villavicencio, Acacías, Guamal, San Martín, Granada, Puerto López, Puerto Gaitán y la población de Puente Arimena.



Y aquí es donde Arley Fernando Gómez vuelve a la carga. “¿Dónde están las obras? No han movido una sola piedra en estos casi dos años y seguimos pagando peaje”.

.Vía Acacías - Villavicencio

Lo cierto es que hoy las cuentas no le dan a la concesión. Según estas, la obra se calculó con un Tránsito Promedio Diario (TPD) de unas 15.000 tractomulas, pero con la crisis petrolera el paso de estos vehículos se redujo a 800 o 1.000.



En septiembre del año pasado, tras denunciarse la situación en un debate en el Congreso acerca de que la Concesión Vial de los Llanos no había logrado el cierre financiero para asumir la construcción de la malla vial del Meta, el director de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade, advirtió que “si el 11 de diciembre no inician obras, vendrán multas y hasta la caducidad del contrato”.



Hasta el momento nada ha pasado; ni empieza la obra ni se sabe de imposición de multas. Por eso Gómez volvió a protestar. Prefirió que los policías, muy a su pesar como se aprecia en los videos de Facebook, le impusieran dos comparendos por un valor cercano a los 400.000 pesos, lo cual convierte a Gómez en tal vez el único colombiano multado por no pagar un peaje.



¿Qué sigue? “Voy a impugnar los comparendos. Voy a recurrir a la justicia para que sea ella la que me diga si estoy equivocado o no al reclamar mis derechos. Todos estamos pagando por algo de lo que no recibimos nada a cambio”.