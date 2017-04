Esta moto del futuro está basada en la Honda NM4, aunque con grandes diferencias de diseño respecto a la que se vende al público. La casa japonesa exhibirá esta motocicleta en los Salones de la Motocicleta en Osaka y Tokyo de este año .

Dejando de lado la Harley-Davidson Livewire que Scarlett Johansson usó en la película Los Vengadores de Marvel , personificando a la Viuda Negra ; ahora en Ghost in the Shell, para el papel de ‘ The Major ’ se monta en una Honda NM4 personalizada. Según los diseñadores, este fue el modelo que más se adaptó a los requerimientos, por su diseño futurista.



El cambio más notable en el diseño de la NM4 se observa en un ajuste de la posición de manejo , esta vez más deportivo e inclinado hacia adelante. En esta versión también se modificaron los brazos oscilantes de la suspensión delantera y trasera , creando una apariencia visual más baja, muy adecuada para la película.

La Honda NM4 de producción fue presentada en 2014 , después de ser anticipada inicialmente como un concepto. De tipo ‘cruiser’ y futurista, tiene una silla de baja altura que le permite al conductor ubicar sus piernas hacia adelante y apoyarlas sobre las clavijas. Usa un motor de 670 cm3 y una caja automática de seis velocidades y doble embrague.

Originalmente Ghost in the Shell fue una historieta (manga) de ciencia ficción escrita por Masamune Shirow; en 1995 llegó a ser una serie de televisión con dos temporadas y varios capítulos. La trama se sitúa en un futuro próximo, con humanos que reciben mejoras cibernéticas (ciborg). ‘The Major’ (S. Johansson) forma parte del grupo de lucha contra el crimen, quien después de sufrir un accidente se convierte en la primera soldado cibernética.