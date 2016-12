El próximo viernes 22 de julio se vence el último plazo, ya sin descuento, para cancelar el impuesto de los vehículos matriculados en Bogotá y Cundinamarca por lo cual le hacemos unas recomendaciones para que pueda cumplir con la obligación y para que esté seguro de pagar bien y a tiempo y así se evite multas y contratiempos posteriores.



No olvide consultar a continuación nuestro decálogo para el pago de impuestos en donde están las instrucciones para diligenciar el formulario y los bancos autorizados y revisar las 5 recomendaciones que les dejamos para esta última fecha.

1. ante la duda....

Si a usted le llegó a su domicilio el formulario del impuesto sugerido por la Secretaría de Hacienda de Bogotá, no está de más que contraste el avalúo que le aparece con el que está en las tablas que elaboró y corrigió el Ministerio de Transporte.



Encontramos algunos casos en los que hay diferencias en los avalúos, pues algunos formularios se enviaron antes de las correcciones del MinTransporte. Por ello la invitación es a revisar antes de pagar pues el valor vigente del avalúo para el pago del impuesto de su carro es el que estipuló esta cartera en su más reciente versión.



Debajo de esta línea podrá descargar las tablas de avalúos vigentes.

2. Y si creo que el avalúo está desfasado

La Secretaría de Hacienda Distrital sabe que cada propietario es quien conoce las características de su vehículo y puede identificar si el valor sugerido corresponde a la realidad del automóvil.



Por lo tanto, la responsabilidad por pagar menos o más de lo que le corresponde es del contribuyente y en ambos casos la solución es acercarse a los Supercades y Cades de la ciudad para que puedan resolver sus dudas.



Y siempre será peor pagar menos, pues con el tiempo le puede llegar la notificación del valor faltante al que se sumará una multa por el pago fuera del tiempo (184.000 en Bogotá y 149.000 en Cundinamarca). Mejor, la seguridad.

3. PERo y si ya pagué y encuentro un error?

Ante este caso, así responde la SHD: "si las personas encuentran alguna diferencia en el avalúo o en cualquiera de las características que se tienen en cuenta para la liquidación del impuesto (tarifa, modelo, marca, línea, etc.), deben corregir la declaración antes de la fecha de vencimiento (22 de julio) para evitar sanciones.



Para hacerlo, pueden ingresar a la página de la SHD, registrar los datos del vehículo tal y como aparecen en la tarjeta de propiedad y efectuar la liquidación de corrección.

4. Cómo se hace el ajuste del valor a pagar

Quienes ya pagaron y encuentran un error deben realizar la corrección con el avalúo del vehículo actualizado. Al nuevo valor sugerido en el aplicativo que para la liquidación tiene la SHD en su página se le debe restar el que ya pagó. Pero OJO, ese valor se tiene que digitar manualmente en el renglón de ‘valor a pagar’. Luego si puede hacer este pago por el medio que prefiera.

5. Si va a imprimir el formulario, lleve copias

Muchos de nosotros nos hemos llevado la sorpresa de hacer una larga fila y llegar a la ventanilla de un banco con el formulario impreso para el pago del impuesto y no hemos podido hacerlo porque el lector de la entidad no registra el código de barras.



Ante esta situación no sobra llevar por lo menos tres copias de este formulario que hayan salido de una impresora láser, cuidando de no hacerle dobleces a los códigos para que puedan ser leídos sin problema.



Si tiene problemas una salida puede ser acudir a otra entidad bancaria que tenga más 'afinados' los lectores. Por eso no deje este trámite para el último día.

Hay algún soporte del pago del impuesto

Se puede solicitar un estado de cuenta para verificar sus pagos realizados y/o pendientes en cualquiera de los seis Supercade de la ciudad.



Si se efectuó el pago electrónico a través de PSE, automáticamente queda cargado y se puede consultar en el sitio la página de la SHD y lo mismo aplica si paga por ventanilla en entidad bancaria, pero a los tres días hábiles de realizada la operación.