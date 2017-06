Impuestos de Vehículos 2017: último plazo

En ocho días se vence el último plazo para pagar el impuesto de vehículos matriculados tanto en Bogotá como en Cundinamarca por lo que no espere hasta último momento para pagar y evítese una sanción de 197.000 pesos que se debe sumar al valor que le corresponde pagar. A continuación siga estas recomendaciones para poder calcularlo y pagarlo.

1. Revise las tablas

Aunque le haya llegado la liquidación sugerida por la Secretaría de Hacienda Distrital a su casa, no está de más que revise en las tablas que provee el Ministerio de Transporte, la base gravable de su vehículo, que es el valor del avalúo comercial que la entidad le otorgó. Ante una diferencia en los valores, la sugerencia es tomar siempre la que indica el Ministerio.



Consulte las tablas en el siguiente link:



Relacionadas

2. Liquidación manual o automática

En la página de la Secretaría de Hacienda Distrital se puede hacer el cálculo, la liquidación e incluso el pago del impuesto en línea sin necesidad de acudir a los bancos. Allí están todas las opciones y el sistema permite también imprimir el formulario del impuesto para hacer el pago en ventanilla.



Sin embargo, no espere hasta el final para hacerlo pues esta página puede sufrir demoras y congestión por la cantidad de gente que realiza este trámite en los últimos dos días.

Impuestos 2017

3. Compruebe con 'manualidades'

Si quiere saber cómo se calcula este impuesto, siga estos pasos:



a. Confirme la base gravable que le corresponde a su carro.

b. Verifique la tarifa que le corresponde según el valor, según se muestra a continuación.



Tarifas según Avalúos

c. Solo debe multiplicar el valor de la base gravable o avalúo de su carro por la tarifa que le corresponda. Y ese es el monto del impuesto, pero ojo, no es el valor final a pagar.



d. El valor de la semaforización. Al anterior valor es obligatorio sumarle los costos por semaforización en Bogotá, que es de $49.000, o los costos administrativos para el caso de vehículos matriculados en Cundinamarca que es de $22.300.

4. Varias formas de pago

Con estas verificaciones, y una vez esté listo para pagar, puede hacer este pago de forma directa en la página de la secretaría (PSE) con su tarjeta débito, que es el más rápido, aunque recuerde que debe realizar con anterioridad la autorización de pagos en línea con su entidad bancaria. Las tarjetas de crédito no requieren de este paso.



También puede hacer el pago, después de imprimir el formulario y diligenciarlo con sus datos personales, en cualquiera de los bancos autorizados y por lo canales habilitados por los mismos.

Relacionadas

5. Todo tiene arreglo

Si por alguna razón pagó de más o menos o encuentra que su información ante las entidades está errada o tiene inconsistencias, usted puede hacer las correcciones del caso si el error fue suyo o solicitar se le actualicen o corrijan sus datos. Por ejemplo, para la Secretaría de Hacienda de Bogotá, se pueden diligenciar los formularios y formatos que están dispuestos en la página, para que usted pueda recibir los dineros excedentes, pagar lo que le faltó o quedar tranquilo con la información que tiene la entidad recaudadora.

Relacionadas

6. Puntos de Atención

En estos sitios atienden de lunes a viernes desde las 7:00 a.m. a 6:00 p.m. en jornada continua y los sábados desde las 8:00 a.m. hasta las 11:00 a.m. Son cinco puntos:



Américas (Avenida carrera 86 No. 43-55 sur) Bosa (avenida calle 57R Sur No. 72D-12)

CAD (Carrera 30 No. 25-90)

Calle 13 (Calle 13 No. 37-35)

Suba (Calle 146A No. 105-95)

20 de Julio (Carrera 5A No. 30D-20 sur)

Relacionadas

7. Bancos Autorizados

En las siguientes entidades bancarias se puede cancelar el impuesto de manera presencial y algunas de ellas ofrecen también la posibilidad de pagar en línea a través de la misma página del banco. Guarde muy bien el comprobante.



-Bancolombia

-Banco de Bogotá (También para pagar en línea a través de la página)

-Banco Popular (También para pagar en línea a través de la página)

-Banco Corpbanca

-Banco Citibank

-Banco Davivienda (También para pagar en línea a través de la página)

-Helm Bank

-Banco BBVA Colombia (También para pagar en línea a través de la página)

-Banco GNB Sudameris (También para pagar en línea a través de la página)

-Banco Colpatria (También para pagar en línea a través de la página)

-Banco de Occidente (También para pagar en línea a través de la página)

-Banco AV Villas.

Relacionadas

DATOS

Recuerde, en el momento de presentar su declaración debe pagar la totalidad del impuesto, ya que de lo contrario su declaración se tendrá por no presentada, lo que implicará el pago de sanciones.



Todos los valores se deben aproximar al múltiplo de mil más cercano.