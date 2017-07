Le puso llantas muy anchas

A mi carro le puse unas llantas más anchas. De 165-70 R13 pasé a 185-60 R13 y me tocó adaptarle unos espaciadores y pernos más largos. El mecánico me dice que los rodamientos se van gastar más de lo normal. ¿Qué otro elemento se afecta?

Ismael Perdomo



El diagnóstico es correcto. Toda carga adicional que tengan los elementos rodantes y de suspensión aceleran su desgaste. Por ejemplo, sufren los amortiguadores, rodamientos, bujes de las tijeras, axiales de dirección y, además, al haber puesto el espaciador, se genera mayor palanca que afecta especialmente las balineras.

Relacionadas

No graduaron el pedal del freno

Tenemos un Mazda 3, 2.0 modelo 2007. El pedal del freno está muy largo y en el taller no pudieron graduarlo aduciendo que era la bomba del freno, que debía ser reparada o en últimas cambiarla. También me dicen que puede ser el módulo del ABS que pudo dañarse por haberse mojado. ¿Qué tan acertados son esos diagnósticos?

Alcira Holguín



Varias precisiones. El módulo del ABS es sellado y está hecho a prueba de todas esas eventualidades pues sería un peligro que con una salpicada en un charco el carro perdiera los frenos o que estos funcionen irregularmente. Los frenos, cuando son cuatro discos, no necesitan ajuste y cuando hay campanas atrás, las bandas también se calibran solas cuando el auto va en reversa y se frena. Si las bandas estuvieran muy gastadas si ese carro tiene ese sistema, es posible que el pedal esté largo y puede probarlo subiendo un punto o dos la palanca del freno de mano, siempre y cuando el carro se pueda empujar libremente en esa condición. Si corrige la altura del pedal, haga esa reparación. La bomba cuando está dañada pierde el líquido y eso es visible, pero puede ser que la fuga vaya al booster y en ese caso hay que bajarla y revisarla por seguridad.

Sistema de frenos

Embrague debe ser duro

Le cambié la prensa, el disco y la balinera del embrague a mi Nissan D22 2011 y quedó muy duro, los mecánicos dicen que es normal porque este vehículo es diésel. ¿Es eso cierto?

Henry Beltrán



Errado. Los embragues no tienen una dureza asociable al tipo de motor, pues esta depende de las palancas de los mandos o de las relaciones hidráulicas de las bombas. Si quedó funcionando distinto, es posible que la nueva prensa del clutch tenga una especificación de presión diferente y entonces los comandos se quedan cortos. O bien, que estos tengan resistencia o juegos en alguna parte.



¿Luces HID mejoran la iluminación?

Tengo un Fiat 95 y deseo mejorar la iluminación de sus faros. Me han recomendado instalarle luces HID, pero no sé si en este modelo de carro el sistema eléctrico está preparado para dichas luces. ¿Puedo hacer dicho cambio? De lo contrario, ¿qué otras luces me recomienda usar para mejorar la iluminación? Actualmente tiene halógenas.

Sergio Benítez



El sistema eléctrico no tiene problema porque esas luces HID consumen menos que las de bombillos incandescentes o halógenos. Lo que pasa es que los vidrios y reflectores de la unidad deben estar diseñados para la forma como se proyecta la luz de las HID, cosa que no es evidente que su carro tenga y en ese caso probablemente va a tener una luz muy blanca pero que no ilumina el camino como debe ser. Puro resplandor. Para sus linternas lo recomendable es usar unos bombillos halógenos, de máximo 75 vatios en plenas, conectando la línea de corriente a través de un relevo para evitar que se queme el interruptor interno. Un buen electricista le hace el trabajo pero no será una la panacea, pues los faros de origen no son los mejores.

Luces LED: ahorro y efectividad

¿Se puede predecir una descachada?

La llanta delantera izquierda de mi 323 se ‘descachó’ de un momento a otro. ¿Por qué se puede producir esta situación? Cuáles son los síntomas para saber que esto va a suceder, porque hace un par de meses había hecho una revisión general y el mecánico no notó nada

Ciro Bernal



Nadie lo puede anticipar. Ese problema es a causa de la ‘muerte súbita’ de la punta del eje o del bocín donde va montado. Obviamente el asunto se produce de un momento a otro cuando colapsa la pieza, nunca antes pues esta aguanta hasta el último instante en que tenga el material agarrado.



Falló la bomba y se puso dura la dirección

Hace unos meses compré un Optra usado, que me ha funcionado bien; pero hace poco le empecé a sentir dura la dirección. No sé qué pueda estar pasando ni tampoco adónde llevarlo pues es mi primer carro. ¿Me dicen que se dañó la bomba, será correcto el diagnóstico?

William Giraldo



Hay que ir a comprobar en un taller que conozca bien la marca si la bomba de la dirección hidráulica está mandando la presión correspondiente y sus válvulas trabajan bien. También puede tener causas mecánicas como las llantas muy bajas de presión, los rodamientos superiores de apoyo de los amortiguadores trabados o algo en las articulaciones de las suspensiones. Desarmar e ir mirando paso a paso las partes. Empezaría por la parte mecánica porque si la bomba estuviera mala, la dirección se vuelve inoperable.

Grasa de los ejes

Debe cambiar las pastillas

Tengo una Captiva Sport 2.4, modelo 2012 y debo cambiarle en menos de 1.000 kilómetros los frenos. En el concesionario me indican que tienen las pastillas originales de GM que cuestan cerca de 1 millón, pero también me ofrecen otras homologadas que son de cerámica, de marca ACdelco las cuales cuestan 450 mil y que funcionan igual. Según ellos la única diferencia es que al frenar pueden llegar a producir un chillido. ¿Puedo poner sin problemas dichas pastillas o es un riesgo?

John Laguado



Por partes: AC Delco es la marca oficial de componentes Chevrolet, luego deben ser perfectamente compatibles. La cerámica es uno de los componentes de la mayoría de los materiales de fricción de todas las pastillas y estas no producen ruido porque tengan o no cerámica, sino porque vibran al aplicarlas y se produce un sonido de alta frecuencia que en nada afecta el frenado. Creo que siendo de esa marca, tienen en la espalda de la pastilla un material que amortigua esa vibración o vienen unas láminas que se colocan entre el pistón y la pastilla y matan ese problema.

Componentes de la dirección.

Ruido en la dirección hidráulica

¿Por qué en algunos vehículos al girar y sostener a tope la dirección, se presenta un ruido en el sistema? Es como un zumbido hidráulico que cesa al soltar la dirección. ¿Esto es normal en algunos vehículos? ¿Es nocivo llevar a tope la dirección y sostenerla? En otros modelos al hacer lo mismo no se siente ningún ruido. Me dicen que es síntoma de algún daño.

Marco Herrera



Correcto. Cuando la cremallera está en uno de sus topes de trabajo, de manera permanente, el retorno de aceite es mayor y puede generar algún ruido que evidentemente procede de ese fenómeno, ya que se quita al regresar la dirección. Hay que revisar los niveles del aceite porque pueden estar bajos. También evite tener la dirección en ese trabajo extremo.



¿Se cambia el aceite con el tiempo?

Los fabricantes de autos siempre recomiendan un tipo de aceite, sin embargo, es muy común que en los talleres lo cambien de acuerdo a los kilómetros que acumule el vehículo. ¿Por qué sucede esto? ¿A partir de cuántos kilómetros se debe cambiar la referencia de aceite de motor?

Ricardo López



El tipo de aceite que recomiendan suele provenir de acuerdos comerciales para las marcas, pero sí se deben seguir las recomendaciones de viscosidades y tipo de lubricante que se reproducen en la mayoría de los fabricantes. El motor puede y debería vivir con su aceite original, pues cuando haya desgastes muy grandes, va a quemar cualquiera que le ponga.

El abc de los aceites

‘Cambiaron el booster y desmejoró el frenado’

Tengo una Escape, año 2000, con motor 2.0 litros. Por recomendación, le hicieron un mantenimiento a los frenos y le cambiaron el booster, las pastillas, las zapatas y no presentaba fugas de líquido; sin embargo, siento que el frenado del vehículo desmejoró.

Omar Aguilar



Los frenos de disco como los que debe tener su vehículo se ajustan automáticamente, pues las bombas sostienen una presión residual que tienen a las pastillas siempre rozando el disco para que no haya recorridos muertos en el pedal. Si tiene campanas atrás, estas se ajustan automáticamente al hacer una marcha larga en reverso. Raro tener que cambiar el booster si no había fallas asociadas con la marcha del motor, pues este se surte del vacío del mismo. Es muy probable que el material o la calidad de los nuevos frenos no sea el adecuado para su camioneta.