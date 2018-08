Problema con el aire acondicionado

Tengo un Renault Sandero 2008. El compresor del aire acondicionado dejó de funcionar. La señal de encendido prende los ventiladores y giran, pero el compresor no. ¿Cómo puedo verificar su arreglo?

Pablo Adolfo Muñoz.



El compresor tiene un clutch en la parte frontal, que es el mecanismo que lo engancha con el giro del motor y ese sistema cicla dependiendo de un sensor de temperatura que va en la cabina. Con el motor andando, haga que una persona conecte y desconecte el aire desde el interior y verá fácilmente si el mecanismo se mueve y hace girar el compresor. Puede ser que este componente esté dañado o que la señal eléctrica que lo activa se haya interrumpido por un fusible dañado o corte en la línea. Con un multímetro puede probar si llega corriente antes de desarmar. Un taller especializado fácilmente da con el chiste.

Alto consumo de combustible

El consumo de gasolina en mi camioneta Nissan, cuyo motor fue reparado, es muy alto y ya tiene 374 kms. Le he hecho revisar el carburador en diferentes sitios y se siente lenta. Ya se le cambiaron los bujes y monedas, el chicler por otro más pequeño, filtro aire, bujías, se suspendió por un tiempo el choke (es térmico), y el consumo no mejoró. Las bujías no se negrean y por el escape el humo no es tan negro. Entiendo que la bomba de gasolina es eléctrica y está dentro del tanque, no se ven fugas, ni humedades en las líneas al motor y el análisis de gases reporta que están bien los parámetros y no contamina. Un mecánico me dijo que estos carburadores llevan un “panal” en la base.

Néstor Villamizar



Los carburadores no tienen válvula economizadora pues su entrega de gasolina depende de la dosis de aire que pase por el vénturi, que arrastra el líquido de la cuba y la dosis la determina el tamaño del chicler de alta, que no se debe cambiar porque el motor queda pobre y puede dañar los pistones. Esa válvula, mal llamada, lo que hace es inyectar más gasolina controladamente cuando las revoluciones del motor cambian rápidamente y la velocidad no alcanza a succionar gasolina y un pequeño a través del inyector evita que el motor se quede ahogado. No es que ese motor vaya a ser un modelo de economía pero sí está pasado de consumo. Por lo que ha cambiado en ese elemento, estaba bastante deteriorado y lo mejor debe ser llegar a una unidad nueva. No tengo conocimiento de panales calibrables y cuando hay elementos de ajuste, estos suelen ser para la mínima o para la progresión de la inyección. En altas solo trabaja el chicler principal.



¿Es posible reemplazar el carburador?

Dirección dura

Tengo un Twingo 2008 y la dirección es muy dura. ¿Se le puede colocar dirección hidráulica a este vehículo? Algunas personas me dicen que le coloque llantas un poco más anchas, sin modificar el rin. Otras me han dicho que le coloque, a cada llanta, nitrógeno en vez del aire normal y que con eso se suaviza un poco la dirección. ¿Qué hay de cierto en todo esto?

Carolina Angarita



Nada que hacer. Ese carro tiene ese problema y con la vejez se acentúa. El nitrógeno no sirve para nada en ese caso y si pone llantas más anchas será peor porque hay que mover más caucho sobre el piso.



No encuentra el filtro

Soy de los que le gusta cacharrearle a los carros y hacer ciertos trabajos en casa. ¿En qué parte está ubicado el filtro de la gasolina en un Sprint inyección?

Ricardo Echeverry



Usualmente, los filtros de las líneas de alta presión de la inyección vienen colocados muy cerca del tanque y bien bajos. Son sellados. Otros están en el tanque, en la base del medidor de gasolina donde va también la bomba. Si está andando bien el motor, mejor no 'toree' esos fierros.



Filtro de aire

Problemas con las alarmas

Tengo una camioneta Chevrolet Captiva 2011 Sport, automática, con 80.000 km., y tengo problemas con las alarmas debido a fallas en los sensores y tuve que cambiarlos todos. ¿Por qué sucede esto?

Jairo Almonacid



Primero, sorprende que se dañen todos los sensores al tiempo y probablemente cambiaron todo cuando en la realidad la falla podía ser uno solo. La única explicación es mala calidad de esas piezas.



No usa extra aunque lo debe hacer

Tengo un C250 AMG y la indicación es utilizar gasolina extra acorde con el manual del usuario. El vehículo se utiliza en Bogotá. ¿Qué implicaciones técnicas podría traer el uso de gasolina corriente?

Tatiana Niño



Pues la más clara es que el motor va a tener detonaciones y eso lleva al daño de los pistones. O bien que el sistema detecta esas detonaciones y el computador asume programas de mezcla y chispa muy conservadores que cortan la potencia plena del motor para evitar ese tipo de daños.



Suspensiones, ¿se pueden modificar?

Bomba ruidosa

La bomba de gasolina de mi Aveo 1.5 2011 presenta un sonido o silbido permanente cuando enciendo mi carro. Un mecánico me dijo que era la bomba de gasolina y que eso era normal, pero antes no sonaba así. Hace 2 meses le hicieron mantenimiento a la bomba de gasolina. ¿Qué puede ser y qué debo hacer para repararlo?

Javier Gómez.



La bomba está exenta de mantenimiento y como va inmersa en el tanque el ruido de su funcionamiento se oye muy poco, pero es un zumbido constante proveniente de su motor que gira. Si es muy fuerte quiere decir que la bomba está haciendo un esfuerzo excesivo porque el filtro está tapado o fue mal colocado en el medidor donde funciona.



Problema con la altura del carro

Acudiendo a su experiencia, por favor aconséjeme sobre el problema que tengo: tengo un Sail 1400 2014 y el problema es que es muy bajito. He leído que para solucionarlo se pueden cambiar los rines por unos de 15 pulgadas, que ponga las llantas más altas o suplementos en los resortes. ¿Cuál sería la mejor opción?

Ramiro Carvajal.

Técnicamente, ninguna es una opción recomendable. Una aclaración: los rines no cambian la altura del carro; lo hace el diámetro final de las llantas, independiente del aro que tengan. Como criterio para todos los vehículos: nada que aumente la altura original del carro sobre el piso es recomendable, pues afecta el centro de gravedad y la estabilidad y hace que las suspensiones trabajen en ángulos incorrectos. El carro debe funcionar tal como fue diseñado.



Luces de Xenón

¿Se puede 'cajear' en marcha la automática?

¿Los cambios de la caja se pueden hacer, según el caso, en movimiento? ¿Por ejemplo, si voy en Drive puedo pasarlo a 2ª y este a 1 ª, y viceversa?

Alfonso Mejía



La caja automática puede ponerla en la posición que quiera porque esta de todas maneras no acepta los cambios altos o bajos sino cuando coincida la gama de revoluciones del motor con la velocidad.



Problema con luces xenón originales

Tengo una SUV japonesa que viene con luces xenón, instaladas de fábrica, las cuales han estado fallando (dicen que puede ser el balastro). Teniendo en cuenta el posible costo de la reparación, algunas personas me han sugerido que cambie a luces led (dicen que en un fallo futuro el costo solo sería del bombillo afectado y de menor precio que uno de xenón). Yo sé que hay muchas controversias con el tema de las luces. He leído que las luces led dan menos profundidad, lo cual se notaría al conducir por carretera pero no en la ciudad. ¿Cree usted que vale la pena pasar de xenón a led? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas?

Julio Jaramillo



Los bombillos con gas Xenón son una evolución de las halógenas y se suelen usar en los sistemas HID. No hay razón para que molesten con frecuencia, salvo que sean algún injerto con elementos diferentes a los homologados de fábrica pues hay en el mercado de recambios muchas partes de este tipo de calidad incomprobable como será la ventaja de pasar a LED por las condiciones que cita porque las lámparas no están diseñadas para ese tipo de iluminación LED, de la cual también abundan kits con mayor soporte técnico. En ese caso, vaya a marcas conocidas. El precio le dará una idea clara de la calidad.