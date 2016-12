El agua del radiador tiene óxido

A mi carro, un Spark modelo 2008, le cambié el agua del radiador porque se veía muy café y al salir despedía un olor sumamente desagradable. Volví a cambiarla mezclándola con líquido refrigerante, pero aún se sigue viendo el color amarillento. ¿Qué hago? ¿Qué puede estar sucediendo?

Miguel Ramírez



Vuelva a cambiarla hasta cuando salga limpia. Lo que pasa es que si no se usa un aditivo protector de la corrosión, no necesariamente refrigerante aunque este lo suele tener, el agua produce daños en las partes de aluminio como la culata y esos residuos son los que enturbian el agua. Puede lavar el tarro con ácido muriático pues allí se acumula todo el mugre y sigue ensuciando el agua si no se elimina por completo.



Se acelera en neutro

Tengo un Aveo 2008 que se acelera mucho en neutro. Le han cambiado dos veces la válvula IAC, pero sigue igual. Me dicen que tiene dañado el sensor que está al lado de la correa de repartición, pero que este no influye en el problema de mínima. ¿Será eso cierto? Si es así ¿cuál podrá ser la falla?

Mario Arbeláez



Ese sensor informa el número de rpm al computador. Podría ser que su señal es incorrecta y entonces se produce esa falla y más si el cambio del IAC no lo corrigió en dos oportunidades. Valdría la pena probar con otro sensor prestado a ver si cambia la situación antes de hacer más operaciones.

.

Pregunta sobre la compresión

Alguien me comentó que para los automóviles con relaciones de compresión de 9,5:1 hacia arriba requieren gasolina corriente, y hacia abajo gasolina extra. ¿Es esto cierto?

Sebastián Rincón



Esa afirmación está totalmente al revés. Mientras más alta la relación de compresión, más octanaje necesita, es decir, extra. Antes, 9.5 a 1 en esa relación se consideraba un límite para el ascenso en las gasolina pero con los motores con controles electrónicos que se protegen contra la detonación, el uso de la gasolina corriente está siendo cada vez más autorizado en máquinas con alta compresión. Por ejemplo, los motores SkyActiv de Mazda.

Tiene problemas eléctricos

Tengo una Bronco con motor de seis cilindros en línea, conversión a gas y encendido electrónico. Permanentemente el módulo de encendido y la bobina de encendido se queman y no hemos podido solucionar ese problema. Se le cambió el alternador y se corrigieron algunas conexiones; se mejoraron las masas y se le instaló una resistencia. ¿Hay alguna forma para que uno pueda saber las medidas de amperaje, voltaje y ohmniaje en todo el equipo, para así no tener que adivinar?

Iván Neira



Por alternador no es el problema, más bien por su regulador que sí puede dejar pasar un voltaje excesivo al módulo y lo quema. Revisar las masas sí es una buena operación, pero la resistencia solo se necesita si la bobina está diseñada para usarla. El voltaje de trabajo suele ser el mismo en todos los carros, cerca de 13,2 voltios.

Bujías

Dos meses sin usar el carro

Mi carro es un Spark Gt, modelo 2011 y voy a viajar dos meses fuera del país. ¿Es necesario que le estén prendiendo el motor y andarlo, durante mi ausencia? ¿Algún otro consejo?

Nicolás Restrepo



Si lo prende, lo deben andar por lo menos media hora. Hacerlo estático en el garaje es la ruina del motor. Yo desconectaría la batería y nada más.

No frena a baja velocidad

Compré una CX7 modelo 2011, 4x4, con 12.000 km. Cuando activo el aire acondicionado, el carro no frena a baja velocidad y en un semáforo o parqueándolo el pedal se va al fondo. Le cambiaron pastillas y le graduaron el sistema, pero sigue igual. ¿Qué debo hacer que le revisen?

Ricardo Álvarez



No veo una relación entre la acción del aire y el frenado del vehículo. Si el pedal va al fondo, hay una falla en los sistemas que este acciona, es decir en las bombas o en el ABS. Las pastillas tampoco tienen qué ver en esto y menos si se trata de una falla a baja velocidad a la cual cualquier “zuncho” que tenga funciona. Esos sistemas de frenos de discos no tienen graduación.

Discos de frenos

Automáticas en la montaña

Tengo una duda con las cajas automáticas CVT, pues solo he manejado carros con cajas mecánicas y acabo de adquirir uno automático. ¿Cómo se debe conducir en carretera cuando la exigencia en subida y en bajada es demasiada?, por ejemplo La Línea.

Óscar Mauricio Mejía.



R./ Son diferentes las automáticas de las CVT. Como será el caso de muchas personas que abordan la carretera en estas épocas, las cajas automáticas deben usarse en plano en drive común y corriente. Pero en montaña, subiendo o bajando, lo aconsejable es ponerlas en el cambio que se necesita para sostener el carro –que usualmente coincide con el que se usaría para subir esa misma pendiente– y mover la palanca a medida que haya necesidad de pararlo o acelerarlo con toda la potencia, por ejemplo, para un sobrepaso. Cuando las cajas se dejan en drive para hacer los ascensos, empiezan a cambiar de manera autónoma sin necesidad o sin oportunidad y se puede recalentar su aceite hasta el punto que dejan de funcionar o se queman internamente componentes. Con las CVT modernas, que tienen puntos de cambio predeterminados, proceder de la misma manera; pero si son de las que trabajan “por su cuenta”, hay que tener paciencia y esperarlas a que lleguen a la relación necesaria. En las CVT no hay problemas de recalentamiento del aceite, porque su funcionamiento interno es totalmente mecánico y no dependen del sistema hidráulico de las cajas automáticas tradicionales. En bajada es fundamental buscar que la caja esté ayudando a parar el carro, de lo contrario hierve los frenos y eso sí es muy peligroso en cuestas como las que cita, que son muy largas y pendientes.



Componentes de la dirección.

Dirección carrasposa

En un Renault Clio Campus, al girar el volante suena como si le faltara lubricación, como un rozamiento, incluso cuando el auto está apagado. ¿Qué me sugiere?

Luis Ángel Benítez.



Por lo pronto, revisar si tiene aceite el hidráulico de la dirección si esta es asistida. Luego, mirar bujes de la cremallera, los terminales, estado de los guardapolvos de los axiales y los rodamientos superiores de los amortiguadores. Por supuesto que el problema se nota más con el auto detenido porque las ruedas tienen más fricción sobre el piso y para mover la dirección necesita más esfuerzos mecánicos.



Calor dentro y fuera del carro

Se sube la temperatura

Al subir de Girardot a Bogotá, por la vía de La Mesa, a mi Sandero 2010 se le empezó a subir la temperatura casi hasta la raya roja. Abrí el capó y el tanque auxiliar estaba bien de agua, no se había recalentado, lo que hice fue prender el aire acondicionado y al momento empezó a bajar la temperatura; reanudé la marcha y así me trajo hasta Bogotá. ¿Cuál puede ser el problema?

Miguel Villamil



La temperatura sube en montaña porque el motor hace plena carga y el flujo de aire en el radiador es menor por la baja velocidad y, además, porque ese aire, a medida que baja en la geografía, es más caliente y por ende transporta menos calor del intercambiador. El aire acondicionado acciona unos ventiladores adicionales que pudieran ayudar y también es útil abrir la llave de paso de agua de la calefacción porque así circula más agua trabaja otro pequeño radiador. El otro factor es usar el motor colgado de revoluciones. Hay que subir exprimiendo el motor, sin miedo, si necesita 5.000 o más rpm, hágalo.

Las mangueras son imprevisibles

A mi Ford Fiesta automático, 2011, se le rompió la manguera del refrigerante y se recalentó. Dañó anillos y culata, no sé por qué si estaba bien en su mantenimiento.

Héctor Rodríguez.



R./ Una manguera en cualquier momento se revienta. El mantenimiento sería cambiarlas todas periódicamente, porque es imposible a ojo saber cuál podría fallar, ya que muchas de sus partes no son visibles en el motor y porque también sus daños pueden provenir del interior de la misma hasta cuando colapsan sin aviso.