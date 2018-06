Como lo hemos escrito muchas veces, las únicas explicaciones para que el aceite del motor desaparezca son que se queme en el funcionamiento de la máquina o que escape por alguna parte.



Lo segundo es visible y tiene trazabilidad. Cae al piso, humedece las partes mecánicas, aparece en el filtro del aire o se sale por los empaques y retenedores. Salvo que haya un daño puntual de algún empaque o sello, de todas maneras nada de eso es un buen síntoma de la salud interna del motor.



Lo primero también tiene una evidencia: el nivel baja con el uso del motor porque este lo quema por los sellos de las válvulas o por los cilindros y sus accesorios.

El tema de las válvulas lo hemos explicado mucho. Sus daños producen humo en los encendidos en frío y luego de largas desaceleradas y de volver a pisar el pedal derecho, es usual que la bocanada azul en el escape delate ese apetito.



Si es anillos y demás, siempre tiene que haber humo azul y este se presenta en aceleración y fuerza del motor de manera constante, pero no empieza en dosis que cubran el retrovisor, pues esto solo se da cuando el motor ya se vuelve un quemador.

Por las formas de las carrocerías, en la parte trasera de los vehículos se producen muchas turbulencias que arrastran los gases y humos del escape, a veces fuera de la visual del conductor. O son poco significativos, aunque constantes, y entonces los humos resultan tenues y se diluyen en las emisiones. Pero existen.



No hay que buscar la enfermedad solamente en el tubo trasero. Si falta aceite hay que medir la capacidad de sellado que tienen los anillos en los cilindros mediante una prueba de fugas de la presión de la mezcla con una simple herramienta que permite inflar desde afuera con aire comprimido la cámara y el cilindro con el pistón en el punto muerto superior y se ve cuánto deja escapar. Esa misma debilidad de sellado para el aire permitirá que el aceite se pase a las cámaras y se queme.

Por consiguiente, olvide esta reflexión: “mi motor gasta aceite, pero no ha perdido potencia ni echa humo”. La potencia no se cae tan rápido, porque cuando hay aceite quemando, las cámaras se llenan de carbón, se achican y sube en algo la relación de compresión.



Pero la visual en la varilla cuando se baja rápido y excesivamente el nivel es como ponerse el termómetro bajo el brazo. Si se mueve la medida, algo anormal sucede, y no crea que la enfermedad solo se detecta mirando por el espejo.

Aceites equivocados

Claro, no espere que su máquina sea perfecta, ni siquiera cuando nueva. El promedio de mandar un cuarto de aceite a la atmósfera entre cambio y cambio es normal y a veces algo más, suponiendo un cárter de un motor de 4 cilindros, del cual puede ser normal que se esfume una cuarta parte de su capacidad.



