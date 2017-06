Jueves de mecánica: cuando los adjetivos problemáticos tienen solución

Carros 'bajitos'

¿Es posible aumentar un poco la altura de un automóvil como el Chevrolet Cruze, el Ford Fusion o el Mazda 6 sin sacrificar su estabilidad y sin afectar la garantía? Por ser tan bajitos es difícil su ingreso a algunos parqueaderos y se golpean por debajo en los famosos policías acostados que ya son tan abun-dantes en nuestras ciudades y carreteras.

Rubier Salazar Mejía.



Posible es, pero totalmente desaconsejado. Todo cambio de ese tipo sube el centro de gravedad del vehículo y esto genera pérdida de estabilidad. Además, las suspensiones cambian sus ángulos de trabajo y el apoyo de las ruedas se modifica en detrimento de su agarre. Más allá de esto, claramente afecta la garantía, pues se altera el esquema de funcionamiento del vehículo. Ese inconveniente no es culpa del automóvil, sino del pésimo diseño de muchas partes de las vías y de los garajes. El truco, cuando se puede, es cruzar esos obstáculos abordándolos a 45 grados.

Siente sonso el carro

Adquirí hace un Sandero 2016 con caja automática. En la ciudad anda bien pero en carretera lo siento como sonso en especial al momento de adelantar. Debo aclarar que es la primera vez que tengo un automático ¿Será algún problema de la caja? ¿Qué recomendaciones me puede dar para mejorar su desempeño en carretera?

Nicolás Esguerra



No creo que se sea nada más que el potencial del auto que esas cajas se resiente aún más. Úselo en carretera en esa posición plus y sostenga el cambio que necesita poniéndolo manualmente sin preocuparse por las revoluciones pues puede llevarlo hasta la línea roja sin problemas. De todas maneras con una caja de solo cuatro cambios, siempre va a tener un rendimiento limitado.

Pedal ruidoso del embrague

Mi carro es un Corsa Wind que cuando acciono el pedal del embrague, parece que le falta lubricación a la guaya y suena como si estuviera rozando con algo. Este ruido aumenta cuando se está en un trancón. ¿Qué me sugiere para solucionarlo?

Ricardo Ayala



Pues lo simple es bajar la guaya y, lo mejor, cambiarla porque debe estar reseca internamente y ese roce ya puede haber dañado el cable contra el forro, cosa que empeora cuando se le transmite calor en los trancones y se opera con mucha frecuencia.

Conocer un carro 'caminado'

¿Aparte del cuenta kilómetros hay alguna forma que me indique el kilometraje real de un vehículo? Quiero saber si ha sido alterado o presentado fallas el cuenta kilómetros.

Antonio Pérez



Supuestamente ahora que los carros usan contadores de kilometraje con señal electrónica, cuando se interviene en esos sensores queda huella en el escáner original del concesionario. Cuando se desconecta el mecanismo, lo normal es que el motor no enciende para evitar el fraude de otros tiempos cuando desconectaban la guaya para que el odómetro no acumulara y apareciera menos usado.

Frenos recalzados

¿Es conveniente recalzar las bandas de frenos de mi vehículo? ¿Es mejor reemplazar en su totali-dad el sistema de frenos trasero? Me aconsejan que es más conveniente pegar nuevas bandas, ¿existe una opción diferente?

Melissa Padilla.



Las bandas nuevas vienen pegadas o remachadas de fábrica, con el mismo proceso del repuesto que le venden completo como una unidad de bandas y zapatas. Si es un buen trabajo y una marca confiable, se pueden usar pegadas o remachadas sin problemas. En servicio pesado es muy común recalzar las zapatas.

Limpiabrisas brincones

Hace un mes le cambié a mi camioneta por primera vez las plumillas (24” y 16”). Cuando las activo empiezan a deslizar de forma irregular, como dando saltos, por lo que debo accionar con frecuencia el rociador del líquido limpiabrisas. Cuando lo hago el problema se soluciona por un momento pero vuelve y reaparece. Las plumillas son nacionales de marca Codinter. He probado limpiando el panorámico, con líquidos limpiavidrios desengrasantes e incluso thinner pero nada.

Mario León



Hay muy diversos materiales de las cuchillas que van desde el caucho hasta las siliconas, todos ellos de diferente comportamiento sobre el vidrio. Los saltos se deben a que el material no siempre es lo suficientemente flexible para seguir la curva del vidrio y la cuchilla vibra. Todo es una conjunción de factores entre la fuerza del brazo, la del motor, el material de la cuchilla y el estado del vidrio. Y es muy aleatorio, pues en modelos de carros idénticos puede o no suceder. Sugerencia: probar otras marcas, no porque la que tiene sea mala sino porque las características de otros materiales pueden ser más apropiados.

La 'primera' está terca

Mi carro, un Corsa Wind 2003, desde hace un tiempo para acá se me dificulta poner la primera marcha; debo primero poner segunda para ahí si, pasarlo a primera. He cambiado los retenes de la caja, la balinera y el disco del embrague, pero sigue igual. El nivel de aceite de caja es normal. ¿Qué puedo hacer para que se suavice la caja y los cambios entren sin esfuerzo?

William Ordoñez



El problema usual es que el embrague no detiene la caja y el cambio no pasa fácil y en eso el estado y altura del plato de la prensa pueden influir. A veces, un aceite incorrecto genera esa molestia sobre todo en frío. Otra causa puede ser la graduación del control de los cambios y, finalmente, un daño o desgaste en el mecanismo de sincronización del cambio.

Dirección rebelde

Hace unos meses compré un Optra usado, que me ha funcionado bien; pero hace poco le empecé a sentir dura la dirección. No sé qué pueda estar pasando ni tampoco adónde llevarlo pues es mi primer carro. ¿Qué me recomienda hacer?

William Giraldo



Hay que ir a comprobar en un taller que conozca bien la marca si la bomba de la dirección hidráulica está mandando la presión correspondiente y sus válvulas trabajan bien. También puede tener causas mecánicas como las llantas muy bajas de presión, los rodamientos superiores de apoyo de los amortiguadores trabados o algo en las articulaciones de las suspensiones. Desarmar e ir mirando paso a paso las partes. Empezaría por la parte mecánica porque si la bomba estuviera mala, la dirección se vuelve inoperable.

Sedán bailarín

Tengo un R-9 Máximo, modelo 96, que hace unos meses tiene un problema. Cuando se aplica, el carro se bambolea como si un disco estuviera pandeado o una campana ovalada. Le cambiamos discos, pastillas, campanas y bandas, y continuó con el problema. Bajaron todo, revisaron nuevamente medidas y todo está bien; se le cambió una portamangueta que estaba torcida y el problema continúa. ¿Me podrían decir qué más podrá causar este problema? El mecánico dice que ya no tiene más qué hacerle; pensamos en la circunferencia de las llantas, pero el problema es sólo al frenar. Al rodar libre, no se siente peloteo en las llantas. ¿Qué será?

Carlos Gutiérrez



Bamboleo de la carrocería es diferente a que se sienta un peloteo de las llantas. Ya el hecho de que hayan cambiado una portamangueta por estar torcida es mala señal ya que eso indica que hubo un golpe muy importante a la suspensión y puede estar dañado el eje de esa rueda.

El motor está acelerado

Cuando estoy en trancones con mi Nissan D22 2011, siento acelerado el motor, en especial cuando me detengo. Lo hice revisar en un taller diésel, lo escanearon y no encontraron ninguna irregularidad. ¿Qué puede estar pasando? Por otro lado, le cambié la prensa, el disco y la balinera del embrague y quedó muy duro, ellos dicen que es normal porque este vehículo es diésel. ¿Es eso cierto?

Henry Beltrán



Los embragues no tienen una dureza asociable al tipo de motor, pues esta depende de las palancas de los mandos o de las relaciones hidráulicas de las bombas. Si quedó funcionando distinto, es posible que la nueva prensa del clutch tenga una especificación de presión diferente y entonces los comandos se quedan cortos. O bien, que estos tengan resistencia o juegos en alguna parte. La marcha del motor es controlada por varios sistemas electrónicos y mecánicos pero también se puede afectar por entradas de aire a los múltiples, a que la guaya o varillas no retornan bien o el tope mínimo del acelerador está muy alto.