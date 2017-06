Quiere mandarle instalar el aire acondicionado al carro

Quisiera saber si es factible colocarle aire acondicionado a mi Corsa sedán, 2004, motor 1.400, ya que no lo trae de fábrica. ¿En qué afecta colocárselo? ¿Es verdad que el aire hace perder potencia al vehículo? Si se puede hacer, ¿qué tanto afecta el consumo de gasolina y batería?

Albeiro Cruz



Es perfectamente viable y ojalá consiguiendo todos los elementos originales pues un hechizo nunca será lo ideal. Ningún aire le hace perder potencia al motor de un vehículo. Esta sigue siendo la misma pero lo que sucede es que parte de esa energía que siempre produce el motor se usa para girar el compresor del AC y eso resta de lo que entrega el motor a cambio del servicio. Claro que mientras más energía del motor se requiera para hacer andar el carro, más gasolina se gasta. Eso es inevitablemente proporcional. La batería no incide en nada porque cuando se engancha el AC el motor tiene que estar girando encendido y en ese momento la corriente la provee el alternador.

Filtro de polen

Hace poco, haciendo un mantenimiento a mi carro, un Fabia 2012, me sugirieron cambiar el llamado filtro de polen. ¿Para qué sirve, dónde va ubicado y cada cuánto se debe cambiar?

Ricardo Suárez



Es un filtro que limpia todo el aire que entra a la cabina para usarlo en los ductos de la calefacción o el aire acondicionado. Con la mugre terrible de nuestras calles, se cambia cada 12 a 15 mil kilómetros pues se va tapando y el aire no enfría bien.

Aire acondicionado

Ruido en el aire acondicionado

Mi carro es un Spark GT. Cuando estoy estacionado, con el aire encendido, se le escucha un ruido parecido al del cascabeleo del motor que desaparece al meter el embrague a fondo. Me dicen que puede ser un problema del embrague o del aire acondicionado. Pero en los talleres que lo he llevado (vivo en Ocaña) no le han dado solución. ¿Cuál será el problema?

Marlon Soto



Son dos cosas totalmente diferentes y los ruidos son muy fáciles de localizar. El aire sonaría siempre si tuviera problemas con el compresor y no pararía el ruido al pisar el clutch.

Ese tipo de ruidos suelen ser los piñones de la caja cuando el motor gira muy despacio y como se detienen al pisar el embrague se quita el ruido. Revise bien el nivel del aceite de la caja, no hay que cambiarlo pues es de por vida y si está normal, olvídese del ruido porque no es indicativo de daños y pasa en muchos carros.

Aire acondicionado

Aire acondicionado no enfría

Tengo una Ranger 2011 a la que cuando acciono el aire acondicionado, el sistema no enfría. Veo que la polea donde engancha el dispositivo del aire, no lo hace. ¿Cuál será la falla?

Santiago Rodríguez



La conexión del compresor con la polea se hace electromagnéticamente con la señal que se envía desde el interruptor de la cabina. Hay que ver si está operando ese contacto y con un electricista conocedor, hacer un contacto directo de corriente y ver si en ese momento se produce el enganche del clutch que suelta o conecta el AC. Si se produce el acople, es posible que haya alguna fuga del gas en el sistema y entonces no enfría.

Usar batería de mayor amperaje

Quiero saber si una batería de mayor amperaje que la original afecta el vehículo al cambiarla. Por otra parte , ¿por qué se puede dañar el computador de una Hilux?

Guillermo López



La batería con mayor amperaje no tiene ningún efecto en el vehículo, salvo que tiene más corriente de reserva pues es como agrandar el tanque de la gasolina. Un computador se puede dañar por muchas razones: circuitos internos interrumpidos o quemados, exceso de voltaje, conexión de algún aparato adicional no homologado, agua, vibración, conectores sueltos y muchos etcéteras.

Falla en el encendido

Tengo inconveniente con el arranque de un Megane. El motor no enciende sino hasta después de tres intentos. Cambié el motor de arranque y el escáner no arroja falla, mientras que el problema persiste.

Edwin Nieto



Hay que aclarar si es que el motor no giraba con el arranque o cuando este actuaba no encendía. Son cosas diferentes. Revise los sensores que dan señales en frío al motor comprobando los voltajes contra el manual, confronte la presión de la línea de gasolina en los momentos de falla instalando un manómetro en la línea y revise que haya chispa en los cables de las bujías cuando el motor no prende.

Tiene inconvenientes eléctricos

Tengo problemas con la direccional derecha y las luces de parqueo de mi Allegro 2002. Me dicen que puede ser el ‘flasher’ o el relé, pero no sé ubicarlos en el auto para cambiarlos.

Carlos Durán



Cualquier electricista sabe dónde van. Usualmente están en la misma caja de fusibles o muy cerca. Si el ‘flasher’ está dañado, usualmente afecta ambas luces luego primero revise los bombillos, porque si hay uno dañado en una línea, el ‘flasher’ no actúa o lo hace muy rápido.

¿Cuándo cambiar la batería?

¿Cuándo sé que es tiempo de cambiar la batería del carro? ¿Qué tipo de fallas presenta?

Luis Carlos Rivera



La vida de las baterías es muy aleatoria. Primero porque cuando uno la compra nueva puede tener ya mucho tiempo desde su fabricación y luego pasa mucho antes de funcionar en el carro, como repuesto o equipo original. Cuando hay repentinas fallas para girar el arranque, así se recuperen es señal de que va a morir pronto. Como hoy los sistemas electrónicos necesitan un voltaje mínimo y estable, muchas veces los mismos computadores inhiben el funcionamiento del carro si no se da esta condición. Hay equipos que permiten probar el estado de las baterías pero lo real es que en cualquier momento se dañan y con muy pocos avisos previos. En ese momento, hay que cambiarlas porque no tienen arreglo decente.