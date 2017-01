Jueves de Mecánica: ¿Por qué hacen los carros tan bajitos?

Descontando en este tema los autos deportivos de condiciones muy especiales, hay que contestar diciendo que los fabricantes no hacen carros deliberadamente bajitos.

Lo que sucede es que, al menos en Colombia, el diseño (?) y la construcción de andenes, rampas y de los famosos policías acostados responden más a la ley del palustre y al ojo del maestro, que a medidas técnicamente estudiadas y aprobadas, como sucede en las rutas correctas del mundo entero.



O bien los huecos de las vías son de unas características tales que están por fuera de cualquier parámetro de estudio de la ingeniería del automóvil.

Claro que hay entre los autos normales algunos más vulnerables, bien sea porque tienen elementos sobresalientes por debajo de la altura de la plataforma, como los escapes o el cárter. O porque son muy largos entre ejes y la barriga no tiene suficiente espacio para vadear esas trampas.

Levantar el carro no es la solución técnica, pues esta se debe remitir al rediseño de todos esos obstáculos físicos, cosa imposible porque no hay controles, ni normas, ni conocimientos, ni autoridad para hacerlo. Pero ante el problema, muchas personas recurren a suplementar los resortes para que la carrocería tenga más capacidad respecto al piso.

-Esto no es técnico, pues supone elevar el centro de gravedad del carro, lo cual afecta de manera inmediata la estabilidad. Además, conlleva otros posibles problemas porque en algunos casos, dependiendo del diseño, se pierden los ángulos de trabajo de las suspensiones y viene el desgaste prematuro de las ruedas y se generan imprecisión direccional y frenado errático.

La solución inicial es cruzar esos policías y rampas abordándolas en un ángulo de 45 grados, para así lograr mejor espacio central. Y la otra, si tienen un caso extremo de estos golpes inferiores, claramente lo indicado es pasar a un vehículo que tenga mayor altura original sobre el piso, pues, además de aliviar el asunto, probablemente tenga unas características de suspensión más acordes con los terrenos abruptos.

Porque un auto no es una SUV, una SUV no es una 4x4 de verdad y una 4x4 no es una pick-up. A cada uno su territorio.