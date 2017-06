NO LO LEVANTE

Tengo un Chevrolet Steem, modelo 2001. Quisiera saber si es posible levantar mi carro un poco atrás, o si debo reemplazar los amortiguadores traseros por otros, pues al pasar baches o reductores de velocidad, estos golpean el carro por debajo.

Yamith González.



Los amortiguadores no tienen nada que ver con la altura del carro. Esta la dan los resortes por su longitud y tensión bajo el peso del carro. Nunca es recomendable aumentar la altura del vehículo sobre el piso, pues se afectan la estabilidad, el frenado, el consumo de llantas y la seguridad en general.



Relacionadas

¡SIN FRENOS!

¿Funcionan los frenos cuando el vehículo está apagado y en movimiento? Tengo una Chevrolet Súper Carry, pero sé que en otros carros la cosa funciona igual. Se me apaga el motor y voy en carretera, ¿quedo sin frenos o qué sucede?

Miller Urrego.



Cuando el motor se apaga, se pierde el vacío del booster y los frenos siguen actuando, pero sumamente duros y en la mayoría de los casos la fuerza del pie del conductor no es suficiente para detener el vehículo. Cuando sucede un percance de estos lo menos que debe hacer es bombear con el pedal, pues hay una reserva de vacío en el booster que alcanza para dos o tres impulsiones. Si se da cuenta del problema, dé una única y consistente pisada al freno para aprovechar ese vacío acumulado. Después de eso, hay que buscar soluciones fuera de la carretera, ayudar algo con el freno de estacionamiento, rebajar con cuidado los cambios y rogar que haya espacio para parar.

.

FUNCIONAMIENTO DEL AC

Tengo una Toyota Fortuner 2011, que tiene un sistema de aire acondicionado sencillo (no es digital ni bizona, etc.). Cuando conduzco en lluvia, selecciono en la perilla que el aire salga por los ductos del panorámico o cristales laterales, y además una temperatura casi siempre entre la franja azul y la blanca. Desempaña perfectamente, pero hay que accionar frecuentemente el switch del aire, cada 3 o 5 minutos, de acuerdo con el grado de empañamiento de los vidrios. Además casi siempre viajo en montaña y requiero tener disponible la fuerza del vehículo para sobrepasos. No dejo el aire acondicionado encendido permanentemente por la creencia de que como no es digital, se mantiene trabajando y engranado constantemente al motor, haciendo que el consumo de combustible del vehículo sea mayor. Ese vicio, si se puede llamar así, ¿es bueno o malo para el vehículo? ¿Es un mito que dejar el aire acondicionado encendido permanentemente genera mayor consumo de combustible? ¿O solo se consume combustible cuando el termostato de la cabina, si es que existe, dice que la temperatura subió y se enciende nuevamente, tanto que se puede sentir que la fuerza del vehículo se compromete?

Jorge Alberto Puerta.



Lo digital del aire es la forma como se le ordena enganchar y soltar el compresor para mantener estable la temperatura interior, pero como tal, el funcionamiento de este es idéntico a cualquier otro que no tenga ese control de comodidad. Cualquier aire cicla de manera permanente gracias a la información de un sensor que lee el ambiente de la cabina, y en ese caso de la carretera de montaña lo ideal es ponerlo en lo más frío o azul y así trabajará más rápido desempañando, y al enfriar más el compartimento no necesita accionar tanto el switch. El reflejo del uso del aire es un mayor consumo de gasolina, pues parte de la energía del motor se invierte en hacer girar la carga del compresor del AC, pero es mucho más la parte positiva en confort que esa diferencia en el costo del combustible.

CAJAS CVT

Con respecto a las cajas CVT: ¿Es verdad que se consideran una evolución de las cajas automáticas tradicionales? ¿Qué tan confiables son, qué tan frágiles y cuáles son sus debilidades? ¿Por qué los vehículos de alta gama no las usan, por ejemplo BMW, Audi, entre otros, y por qué no tienen la opción de manejo secuencial?

Walter Villalobos.



Son un sistema diferente. No tienen nada que ver con las automáticas. Por ejemplo, no tienen piñones. Son más bien evolución de las cajas de las motos scooter y pequeñas. Tienen las mismas opciones de dañarse que las otras, pero hay menos componentes. No pueden ser secuenciales porque no hay relaciones como tal, sino que estas se modifican constantemente por el cambio del tamaño de las poleas sobre las cuales anda una correa. Ahora, les programan unos puntos para que salten los cambios, no obstante, es algo ficticio. Su rendimiento no es superlativo, pero les ahorran plata en partes y mecanismos a los fabricantes.

.

EL TANQUE SE USA COMPLETO

Compré un automóvil diésel nuevo, y el día que me lo entregaron el vendedor me sugirió mantener el tanque de combustible siempre más arriba de la mitad para evitar daños. ¿Esto se debe hacer? ¿Es verdad que se generan problemas por tenerlo en menos de la mitad del tanque?

Gustavo Mejía.



Lo puede usar como quiera, full o con la última gota. Cuentos e ignorancia del vendedor.

CORREA E IMPULSADOR

Tengo un Aveo 1.600, modelo 2010, con 67.000 km, y quisiera saber a los cuántos kilómetros se debe cambiar la correa de los tiempos. Además está presentando la descarga de un impulsador al encenderlo en las mañanas. ¿Qué me aconsejan?

Álvaro Eduardo Quintero.



La correa se cambia a los 40.000 máximo, y antes de desarmar debe identificar el sitio donde suena el impulsador, pues puede reemplazar solo el dañado, si sabe cuál es, y no necesita sustituir los 16.

.

¿SINTÉTICO A LA MOTO?

¿Puedo echarle a mi moto de alta cilindrada 4T aceite semisintético de vehículo? Fue el que encontré en mi pueblo.

Frank Pérez.



Sí, por ahora, pero mejor busque el específico para motos, porque este aceite tiene un trabajo muy exigido debido a la alta temperatura y espuma que se da en la piñonería de la caja que también lubrica.

UN BUEN SILENCIADOR

En un Mazda 2, 2008, el silenciador se dañó y no he podido encontrar el original. Distintos mecánicos me han recomendado adaptar otro. ¿Es recomendable? ¿No afecta el comportamiento del vehículo? ¿Pasará el análisis de gases? ¿Quedará sonando distinto?

Harry Salamanca.



Conseguirá alguno bueno en sitios muy bien certificados, donde le ofrezcan material aluminizado o eventualmente acero inoxidable, que es lo ideal, pero muy costoso para que no se pudra. Después de que los gases pasan por el catalizador, el resto del escape solamente conduce los gases y baja el ruido con los silenciadores. El sonido dependerá de la forma como está armado internamente el silenciador y los aislantes que le pongan.

Después del catalizador, el silenciador y el resto del escape no tienen ninguna influencia en la composición de gases. Solo en el ruido.

.

EL NEUTRO EN LAS CAJAS AUTOMÁTICAS

Si el neutro no beneficia a las cajas automáticas, en especial al parar en los semáforos, entonces, ¿qué función cumple? ¿Para qué existe?

Óscar Patiño.



Entre otras varias funciones sirve, por ejemplo, para intervenir el motor en el taller cuando se necesita que esté prendido. O para medir el aceite de la misma caja, operación que se debe hacer con el motor caliente y encendido en mínima. Lo que recarga el trabajo de la caja no es estar en un cambio, sino entrar o salir de una marcha a otra.

COMBUSTIBLE EQUIVOCADO

Tengo una Mazda BT-50 diésel. Al tanquear solicité 90.000 pesos de combustible diésel y, por error, la persona que me atendió conectó la manguera de gasolina corriente. A los pocos segundos me di cuenta, pero alcanzó a recibir 0.35 galones. Los funcionarios de la bomba me dijeron que por esa cantidad pequeña no había problema con el motor del carro. Pedí que prefería que ellos retiraran ese poco combustible de gasolina y limpiaran el tanque para evitar cualquier problema con el motor y costos mayores por la eventual reparación, pero me insistieron en que por esa pequeña cantidad no había problema. Otro funcionario me dijo que eso servía para limpiar los inyectores. Ante las indicaciones, se procedió a tanquear con 16.1 galones de diésel y una concentración de poco menos del 2 por ciento de gasolina. Luego en la estación me dijeron que un carro podría recibir hasta 10 por ciento de otro tipo de combustible y algunos taxistas piden que les echen un poco de combustible diésel a sus carros supuestamente para limpiar los inyectores. A esto yo le respondí que es muy diferente echar diésel a un tanque de gasolina, que viceversa. Tengo entendido que la gasolina es mucho más explosiva y un motor diésel maneja unas compresiones mucho más altas y, así mismo, es un motor más frágil. Tal vez echar diésel a un motor de gasolina no sea tan grave, pero sé de casos de daño total de un motor diésel cuando se ha echado gasolina. Les solicito que me confirmen o aclaren si lo manifestado por los funcionarios de la bomba es cierto.

Diego García.



Si no pasó nada, nada va a pasar; es muy poco acpm el revuelto y no afecta para nada. Olvide el episodio. Hace rato el motor se tragó y quemó el jarabe.

Unos datos: El motor para diésel es mucho más fuerte que el de gasolina. Si fuera un exceso, bastaba con sacar lo que hubiera en el tanque por la manguera de salida, y eso es todo. Lo del 10 por ciento es falso claramente… Nunca se debe mezclar, pero en un accidente como este la proporción la asume el motor sin problema. Echará humo negro o algo así por un rato; ponga lo más pronto posible más gasolina para bajar la concentración que quede. El diésel no se daña si le echan gasolina por una sencilla razón: no prende. El acpm no limpia los inyectores mejor que la gasolina, al contrario, a veces tiene agua y más mugre.