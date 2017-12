Dudas con el aire acondicionado

Constantemente circulan mensajes en Internet, WhatsApp o Facebook sobre el peligro del aire acondicionado en los vehículos, concretamente por el componente de benceno. Hasta un mecánico conocido me mencionó el tema. ¿Cuál es la realidad?

Camilo Urrego



Si eso fuera cierto, hace años el aire acondicionado estaría prohibido en automóviles, casas, oficinas, edificios y en toda nuestra vida cotidiana. El aire frío que entra a la cabina de un vehículo, es el mismo del medio ambiente que adquiere esa temperatura al contacto con el panal del condensador donde se ha producido una baja de temperatura del gas del sistema. Ese aire, como sucede con el que pasa por el radiador de agua, no tiene contacto alguno con el gas que va en el AC.

Se le prende el bombillo ‘check’

Mi carro es un Aveo y en un reciente viaje de Bogotá – Girardot se le prendió la señal de ‘Check Engine’. El carro no tuvo recalentamiento o alguna señal de que hubiera un problema con el motor. En Girardot, en un taller de la marca, resetearon el computador y me dijeron que la falla era por la gasolina. Sin embargo, viajando a Bogotá otra vez se prendió el bombillo y en el taller me dijeron que era una falta de oxigenación. ¿Qué tan cierto es todo esto?

María Jiménez

Difícil el cuento de resetear el computador y la prueba es que el asunto siguió. La gasolina equivocada, en ese caso de bajo octanaje para la relación de compresión, produce el famoso pistoneo pero no es el caso de ese motor que funciona sobrado con corriente pues su presión interna es normal, en el promedio. Oxigenación no es como tal pues ese aire es el mismo que siempre ha respirado la máquina y por esa vía llega el oxígeno. Puede sí tener malo el MAP sensor que calibra el motor de acuerdo con la presión atmosférica y si la mezcla va mal, entonces el sensor de oxígeno en los gases de escape advierte el problema. Hay que hacer pruebas con un escáner bien avanzado para ver si hay huellas de la falla en los códigos de análisis que salen al revisar la electrónica.

Jueves de Mecanica: 10 respuestas a problemas muy comunes de los sensores, tableros y mas

Pierde agua y no sabe por dónde

Compré un Twingo usado. Después de dejarlo algunos días quieto, sin sacarlo del garaje, empezó a tener una fuga de agua y no se le ve por dónde. En el taller le colocaron una bomba con presión para observar por dónde era la fuga y me dijeron que el problema no era por fugas. Lo curioso es que el agua desaparece después del cuarto o quinto día de estar quieto el carro. ¿Qué podrá ser?

Juan Solano

Si el agua no está en el sistema, por alguna parte tiene que haber salido. No hay ninguna otra alternativa. Por consiguiente hay que seguir buscando, repetir la prueba, ensayar la tapa del frasco, etc.

Radiador

No se apaga el testigo del motor

Tengo una Ford Escape 2008, con 130 mil km recorridos. De un momento a otro se le encendió el testigo del motor y después de muchos ajustes, arreglos y plata invertida nunca más se le volvió apagar. Mi mecánico me dijo que es un problema normal de la marca. ¿Es verdad esta aseveración? Puedo usar el vehículo sin que se me presente un daño de consideración?

Benjamín Reyes

​

Problema normal de la marca no es porque habría millones de reclamos en el mundo al respecto. Es un problema específico de su vehículo. Muchas veces esas alertas se quedan encendidas y no borran cuando se hace el escaneo y se implementa una corrección. Yo creo que si nada se ha dañado, olvide el bombillo.

Problemas con el Turbo

Se perforó el turbo

Tengo un vehículo con motor turbodiésel. Según el taller donde lo llevé, el sistema presentó una perforación en el turbo. ¿Qué pudo originar este daño? Según dijo el mecánico es porque no se dejar enfriar luego de un recorrido largo ¿es eso cierto?

Ignacio Bonilla



Si algo perforó el turbo es porque se rompió una de las turbinas o se partió el eje pero es muy raro que una pieza interna de esas, que son pequeñas y muy livianas, logren perforar la carcasa del compresor que es de fundición y muy gruesa. El turbo no se enfría menos de una determinada cantidad cuando está en bajas revoluciones y este siempre gira y su temperatura es igual en un recorrido corto que largo. Si no fuera sí, se derrite en un viaje largo. Sería bueno que le dejaran ver la perforación.

Aceites equivocados

Cambió el aceite y ahora el motor fuma

Tengo un Fiesta 97 de carburador. Hace poco le cambié el aceite de motor (20W 50) y en el sitio me recomendaron cambiar de marca. Así lo hice pero con tan solo 3.000 kilómetros de recorrido, en un taller donde le estaba haciendo una revisión, me dijeron que el aceite había perdido viscosidad y su color no era normal. Le cambiaron nuevamente el aceite utilizando la marca anterior que siempre había utilizado y cuatro días después, percibí que el carro emitía un humo negro que luego de calentarse el motor, cambiaba a color azul oscuro. ¿A qué se debe esta situación?

Miguel Soto



La viscosidad del aceite se mide en caliente, en un laboratorio y con una máquina especial que es muy diferente al ojo o el dedo un mecánico. Ya es poco creíble lo que le dicen porque si el aceite está a su temperatura de trabajo, que son unos 120 grados centígrados, no hay dedo humano que lo pueda palpar. El buen aceite es detergente y por ello de inmediato transporta la mugre y cambia de color. Eso es buen síntoma. Humo negro es exceso de gasolina en la mezcla. Azul, aceite que se quema. Puede pasar que con un aceite fresco como el que usó, se hayan removido carbones y sedimentos y el motor empieza a gastar aceite.

Los códigos del tablero

No identifican el problema

Tengo un Astra automático 1.8. En un par de ocasiones el motor se apaga de manera súbita. Lo escanearon en un concesionario de la marca y dijeron que era problema de un ‘testigo’. Resetearon los testigos pero el problema continua. En otro taller me dijeron que el computador de a bordo puede estar fallando. ¿Cuál podrá ser el problema?

Sergio Gutiérrez



Los testigos no apagan el motor. Este se detiene por alguna falla electrónica o de sus elementos eléctricos o mecánicos y el sistema reporta al computador y este enciende la luz, pero esta suele y debe activarse antes de que se apague el motor para prevenir el problema. La prueba es que resultó carreta lo que le dijeron y le hicieron. Hay que hacer una inspección con el escáner y de corriente en el encendidio cuando se apaga el motor, no cuando está andando. No creo que sea combustible porque esta falla no suele ser súbita, siempre hay algo de haloneos.

tacómetro

El mejor régimen para el motor

Tengo un Hyundai i35 2013 ¿es cierto que esos motores se deben manejar muy revolucionados para que respondan adecuadamente? ¿Cuál es la razón y/o beneficio para hacer esto?

Jorge Murillo



Es cierto que se deben manejar así, por lo menos a 3.500, que es en motores convencionales aproximadamente el punto en el cual hay mejor llenado del motor con respecto a su régimen de giro. Por lo tanto, no se producen carbón ni lodos debido a la mejor combustión y se aprovecha mucho mejor la eficiencia de la máquina cuando se usa en su zona de mejor torque. Los motores hay que acelerarlo sin temores hasta la línea roja del tacómetro. Para eso están hechos.



