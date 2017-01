jUEVES DE mECÁNICA: Desenmascarando mentiras

Siente acelerado el motor

Tengo un Sandero 2012 y lo noto un poco acelerado. Creo que debido a ello se ha incrementado el consumo de combustible. ¿A qué se debe este problema? ¿Un mecánico me dijo que son las bujías?

Mónica Hernández



Si las bujías estuvieran malas, el motor ni aceleraría con facilidad. Claro, la máquina andando a más vueltas, gasta más gasolina.

Haga revisar el sistema IAC que regula la marcha mínima de la máquina y la mariposa de aceleración.

Las ventajas del nitrógeno

Vi en un montallantas en Bogotá que ofrecen el servicio de inflado de llantas con nitrógeno. Entre las supuestas ventajas dicen que la llanta se desgasta menos por la temperatura del nitrógeno; ahorro de combustible por menos fricción y que no contiene partículas de agua, entre otras. ¿Es verdad tanta belleza?

Andrés Forero



Falso. El nitrógeno se calienta en una llanta igual que el aire. Lo que pasa es que no se altera la presión interna de la rueda con el calor. Pero nada de menor fricción pues esta se daría solo en el caso de que la presión subiera como pasa con el aire, cuando si suben las libras ponen la rueda más redonda y hay menos aérea sobre el piso pero pasa en mínima cantidad con nitrógeno. Esa belleza del nitrógeno es apreciable en uso prolongados de llantas a altas velocidades y con pisos muy calientes, como sucede en una pista, pero en el trabajo diario no es apreciable su beneficio. Si lo fuera, será mandatario que solo se usara nitrógeno para inflar los miles de millones de llantas que dan vueltas en todo el mundo.

Se recalienta y no encuentra la falla

Mi Corsa recién reparado se está recalentando. Lo llevé a otro mecánico y encontró el eje de levas con un gran desgaste en los tres primeros puestos, al igual que los balancines. Él me dice que las válvulas quedaron muy apretadas. Compré el eje nuevo y la rectificadora respondió por la mano de obra. Se cambiaron los anillos, que se habían dañado, pero continuó el recalentamiento. Revisaron el radiador, moto-ventiladores y todo está bien. El mecánico me dice que puede estar molestando el condensador del aire acondicionado, ¿es eso cierto?

Libardo Ruíz



Varias reflexiones. Asumo que es un 16V. Un eje de levas con ese daño no es normal por esa causa porque las válvulas en esos motores no pueden quedar apretadas pues tienen regulación automática ya que los impulsadores son hidráulicos y no tienen balancines en el mecanismo. No veo tampoco qué debe responder la rectificadora pues ese elemento no es susceptible de maquinados, salvo que hubieran rellenado las levas con soldadura para salvar otro eje malo. Hay que revisar todos los parámetros del motor como chispa, tiempo del eje de levas que esté bien montado, mezcla y sensores de toda la información del motor. El sistema de refrigeración no debe ser el causante pues si antes del arreglo caminaba bien, lo que cambió fue el motor y de ahí debe provenir el mal. Las partes del aire acondicionado no tienen qué ver en este problema. A juzgar por las calamidades previas, valdría la pena una segunda opinión.

Duda con el líquido para frenos

Tengo un automóvil con frenos de disco en las cuatro ruedas y sistema ABS. Siempre le he aplicado líquido de frenos DOT-4, pero un mecánico me dijo que también podría utilizar el DOT-3. ¿Se puede utilizar esta referencia sin problemas para el sistema?

Ricardo Ruíz



Falso. Es obligatorio usar mínimo DOT4 en frenos de disco pues el punto de ebullición de un DOT3 es muy bajo para el sistema que genera bastante calor. El ABS no tiene nada qué ver con la especificación del líquido. No debe ponerle un líquido de inferior especificación pues hierve fácilmente y se queda sin frenos en cualquier momento. El DOT 3 es una especificación obsoleta.

No pasó la revisión de frenos

A mi carro le cambié las bandas de frenos antes de llevarlo a la revisión técnico mecánica, pero en el CDA salió rechazado por: “eficacia de frenado muy baja en el eje trasero”. Me dicen que tengo 15 días para regresar con este problema corregido, pero el mecánico de los frenos me asegura que tengo que recorrer cientos de kilómetros para que empiece a funcionar como debe ser. ¿Qué me recomienda hacer?

Sebastián Muñoz



No es cierto. Sentar las bandas es importante pero eso no toma más de 100 kilómetros de trabajo. Hay que tener en cuenta que el frenado trasero es muy bajo si es un auto de tracción trasera pues hay una válvula que precisamente se encarga de que haya la mínima presión de las ruedas traseras para que no se bloqueen cuando van sin peso y evitar que la cola del carro patine.

Duda con la gasolina extra

Estoy confundido con el uso de gasolina extra en Bogotá. En el concesionario me aseguran que debo usar únicamente extra como carburante para un automóvil Peugeot 308, 2.0 automático del modelo 2010, so pena de acabar rápidamente con el motor del vehículo. He leído que en la revista ‘Motor’ y esta sección aconsejan usar gasolina corriente para el caso de Bogotá. ¿Cuál es la razón entonces de obligar a usar gasolina extra por parte del concesionario de estos vehículos? ¿Es cierto que de no hacerlo se daña rápidamente el motor?

José Cifuentes



Mentira lo que le dicen. A esta altura se requieren menos octanos en la gasolina y ese motor no es de alta especificación de compresión para necesitar ese nivel de combustible. El sistema del motor tiene sensores que lo protegen en caso de que haya detonación o pistoneo, y si esto sucede es posible que la puesta punto no sea la correcta. Si el motor detona en forma, llegará el día en que los pistones se rompan, pero ese fenómeno es identificable fácilmente en el manejo diario. Mientras el motor no tenga un turbo, el uso de extra no es imperativo y los concesionarios suelen recomendar eso para curarse en salud de que se dé el pistoneo.

Confusión sobre el aceite para la caja

Deseo saber sobre el cambio de aceite de una caja de cambios de un Logan 2009 con 100 mil kilómetros de recorrido. Algunos mecánicos consultados me dicen que las cajas de cambio son libres de mantenimiento, pero otros afirman que debo cambiar el aceite (valvulina) cada cincuenta mil kilómetros. ¿Quién tiene la razón?

Mario Márquez



Las cajas no son libres de mantenimiento, pues esos elementos están susceptibles al desgaste por el uso y en algún momento de su vida requerirán servicio. Pero los aceites sí son válidos para la vida mecánica de la unidad y no requieren cambio. De paso, valvulina no existe sino en nuestro léxico, pues es una apropiación de un nombre de un lubricante que fue popular hace muchos años, tal como sucede con los tornillos llamados Bristol, que solo se consiguen en Colombia por analogía con una fábrica de ese nombre que los hacía. Su nombre técnico, así como de sus herramientas específicas, es Allen.